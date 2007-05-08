РЕВОЛЮЦИЯ
«2017-ГО»
№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Илона АНДРИЕВСКАЯ ]
-ВЫ - успешный человек, лауреат многих престижных премий, в том числе литературной премии «Русский Букер». Ваши родители сыграли в этом
- Часто подросток думает, что его «предки» - отстой. Я своими родителями гордилась и восхищалась. Мой отец работал в оборонке, руководил крупным сектором, и мы были невыездными даже в Болгарию. Я спрашивала отца: «Папа, что ты делаешь на работе?» - «Да вот, сковородки, кастрюли». - «А что ты делаешь со сковородками и кастрюлями в командировке?» - «В небо запускаю». Он действительно делал большое дело, его фамилию носят некоторые величины в современной баллистике. Мама была красивой и мудрой. В нашем доме всегда было все очень правильно.
- Вы рано научились читать?
- В двухлетнем возрасте уже знала все буквы, поэтому не умеющей читать себя просто не помню. В доме была большая библиотека, и я перечитала все, что положено читать подростку: от Жюля Верна и Майн Рида до Достоевского. Хватала и то, что по возрасту было рано читать. Потом пришлось перечитывать.
- Удается ли вам негативные события превращать в позитивные?
- Не удается. Культ позитива - это культура потребительской корзины, которая совершенно не учитывает того, что в человеческой жизни есть потрясения, драмы, смерть. Моя героиня Тамара из романа «2017» - воплощение этой культуры, попыталась переработать трагедию в позитив и довела дело до абсурда, устроив лотерею в морге.
- На фоне каких событий у вас возникла идея написания этого романа?
- На фоне нынешней «стабильности», которая вызывает тревогу. Многие социальные вопросы не решены, разница между богатыми и бедными чудовищная. Приватизация, как она у нас прошла, травмировала национальное нравственное чувство. И ничего не происходит. Все вокруг будто ненастоящее. Поняла, что надо скорее написать этот роман.
- Если историю будут творить люди, которые знают цену своей житейской правды, будут ли оправданны жертвы, которые они принесут за нее?
- Все те, кто приносит
- Что, если картина страшного теракта из вашего романа перекочует в указанный вами город, и прольется кровь?
- Существуют фильмы и книги, которые содержат инструкции, как совершить теракт или ограбить банк. Что касается моего романа, это не инструкция, а предупреждение. Написанное - это прожитое, и в реальности уже не воплотится. Люди авантюрного склада, заваривающие всякие кровавые каши, так или иначе будут знать, что парад
- Ваши герои живут с ощущением вторичности современного им мира, на месте
- Я бы заменила слово «правда» словом «подлинность». Мы живем в ситуации, где существуют масштабные манипуляции человеческим сознанием. То, что мы знаем о мире, только на малый процент состоит из непосредственного личного опыта, все остальное - наведенное. Если человек не ищет активно важное и свое, он обречен существовать в искаженной реальности. Это проблема всей цивилизации. Что делать? Читать хорошие книги и сверять их со своим жизненным опытом.
- Если пофантазировать: часть людей должна взять на себя роль мессии, чтобы «искупить грехи» экономического прогресса. Можно нарисовать собирательный образ этих людей?
- В принципе искупление экономического греха возможно общим культурным усилием. Например, группа людей возьмет на себя миссию диалога между государством, крупным бизнесом и творческой интеллигенцией по привлечению, скажем, инвестиций в культуру. Но это должны быть люди, совершенно абстрагированные от жизни, монахи в миру.
- Вы - координатор проекта «Литературная премия «Дебют». Как вы думаете, в какой век сейчас вступила российская проза?
- Главная трудность - диктат среднего потребителя во всех сферах жизни. Но будто на противоходе возникает очень много молодых талантливых авторов. Главное - вырастить их, по возможности не потерять ни одного. Если жизнь их не разотрет, есть надежда на новый «золотой век» великой русской литературы.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес