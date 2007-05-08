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РЕВОЛЮЦИЯ «2017-ГО»

№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Илона АНДРИЕВСКАЯ ]

РЕВОЛЮЦИЯ <nobr><nobr>«2017-ГО»</nobr></nobr>

  «Кремень-баба» - завистливо констатируют одни. «Эта своего шанса не упустит» - ехидно замечают другие. Правдой будет и то и другое. Ольга СЛАВНИКОВА - хозяйка своей жизни, она решительно и бесповоротно может изменить ее в двадцать четыре часа.

    -ВЫ - успешный человек, лауреат многих престижных премий, в том числе литературной премии «Русский Букер». Ваши родители сыграли в этом какую-то роль?

   - Часто подросток думает, что его «предки» - отстой. Я своими родителями гордилась и восхищалась. Мой отец работал в оборонке, руководил крупным сектором, и мы были невыездными даже в Болгарию. Я спрашивала отца: «Папа, что ты делаешь на работе?» - «Да вот, сковородки, кастрюли». - «А что ты делаешь со сковородками и кастрюлями в командировке?» - «В небо запускаю». Он дейст­вительно делал большое дело, его фамилию носят некоторые величины в современной баллистике. Мама была красивой и мудрой. В нашем доме всегда было все очень правильно.

   - Вы рано научились читать?

   - В двухлетнем возрасте уже знала все буквы, поэтому не умеющей читать себя просто не помню. В доме была большая библиотека, и я перечитала все, что положено читать подростку: от Жюля Верна и Майн Рида до Достоевского. Хватала и то, что по возрасту было рано читать. Потом пришлось перечитывать. Как-то мама дала мне «Мастера и Маргариту». После этой книги у меня впервые появилось ощущение того, как это здорово сделано. Возможно, с этого и начался мой путь писателя.

   - Удается ли вам негативные события превращать в позитивные?

   - Не удается. Культ позитива - это культура потребительской корзины, которая совершенно не учитывает того, что в человеческой жизни есть потрясения, драмы, смерть. Моя героиня Тамара из романа «2017» - воплощение этой культуры, попыталась переработать трагедию в позитив и довела дело до абсурда, устроив лотерею в морге.

   - На фоне каких событий у вас возникла идея написания этого романа?

   - На фоне нынешней «стабильности», которая вызывает тревогу. Многие социальные вопросы не решены, разница между богатыми и бедными чудовищная. Приватизация, как она у нас прошла, травмировала национальное нравственное чувство. И ничего не происходит. Все вокруг будто ненастоящее. Поняла, что надо скорее написать этот роман.

   - Если историю будут творить люди, которые знают цену своей житейской правды, будут ли оправданны жертвы, которые они принесут за нее?

   - Все те, кто приносит кого-то в жертву, крайне опасны. Я думаю, что революционные изменения не только в нашей стране, но и в современном мире стали неприемлемы. Наша страна не может позволить себе потерь, поэтому никакая революция не будет оправданна. Для нас сейчас худой мир лучше доброй ссоры. Поэтому проблемы нашей страны могут быть решены только эволюционным путем.

   - Что, если картина страшного теракта из вашего романа перекочует в указанный вами город, и прольется кровь?

   - Существуют фильмы и книги, которые содержат инструкции, как совершить теракт или ограбить банк. Что касается моего романа, это не инструкция, а предупреждение. Написанное - это прожитое, и в реальности уже не воплотится. Люди авантюрного склада, заваривающие всякие кровавые каши, так или иначе будут знать, что парад военно-исторических сил уже однажды перерос в побоище. Им будет просто неинтересно повторяться, амбиции не позволят.

   - Ваши герои живут с ощущением вторичности современного им мира, на месте когда-то сущест­вовавшего настоящего. Это новая версия русского поиска правды?

   - Я бы заменила слово «правда» словом «подлинность». Мы живем в ситуации, где сущест­вуют масштабные манипуляции человеческим сознанием. То, что мы знаем о мире, только на малый процент состоит из непосредственного личного опыта, все остальное - наведенное. Если человек не ищет активно важное и свое, он обречен существовать в искаженной реальности. Это проблема всей цивилизации. Что делать? Читать хорошие книги и сверять их со своим жизненным опытом.

   - Если пофантазировать: часть людей должна взять на себя роль мессии, чтобы «искупить грехи» экономического прогресса. Можно нарисовать собирательный образ этих людей?

   - В принципе искупление экономического греха возможно общим культурным усилием. Например, группа людей возьмет на себя миссию диалога между государством, крупным бизнесом и творческой интеллигенцией по привлечению, скажем, инвестиций в культуру. Но это должны быть люди, совершенно абстрагированные от жизни, монахи в миру.

   - Вы - координатор проекта «Литературная премия «Дебют». Как вы думаете, в какой век сейчас вступила российская проза?

   - Главная трудность - диктат среднего потребителя во всех сферах жизни. Но будто на противоходе возникает очень много молодых талантливых авторов. Главное - вырастить их, по возможности не потерять ни одного. Если жизнь их не разотрет, есть надежда на новый «золотой век» великой русской литературы.

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