//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Израненная душа артиста

№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Александр СЛАВУЦКИЙ ]

Израненная душа артиста

  В свои неполные 33 года актер Евгений СТЫЧКИН успел очень много. Снялся в большом количестве фильмов - «Ретро втроем», «Апрель», «Антикиллер-2», «От 180 и выше», «Любовь-морковь», «Бункер», «Флэш.кa» и так далее. Сыграл массу ролей в театре. За роль Чаплина в спектакле «Чарли Ча» в 2000 г. получил престижную премию «Чайка» в номинации «Прорыв». Кинокритики называют Евгения «русским Луи де Фюнесом».

   -ПОМНЮ, вы сказали, что у вас вредная профессия?

   - Я не вживаюсь в роль до такой степени, что уже не могу разграничить, где я, а где мой персонаж. Но все равно эмоции, которые переживают мои герои, оставляют в душе некий след. В отличие от людей других профессий эмоциональный опыт актера состоит из того, что он пережил, и из того, что сыграл. И это, безусловно, оставляет на душе рубцы. И соответственно, артист быст­рее изнашивается. Ни одна роль не проходит бесследно.

- Расскажите о сыгранном не так давно главном бесе Достоевского Петре Верховенском.

   - Это самая тяжелая роль в моей жизни и, пожалуй, самая интересная. Фильм пока не вышел, но я надеюсь, что скоро его премь­ера состоится, несмотря на то, что с этим связано огромное количество трудностей. «Бесы» - диаг­ноз, поставленный Достоевским России. Частично он касается и сегодняшней ситуации в стране. Бесовщина, показанная Федором Михайловичем, вечна, но преломляется каждый раз по-своему. И так как цензура в какой-то степени все равно существует, то боюсь, что снятый нами фильм под нее подпадает. С другой стороны, отборщиков, которые работают на различных каналах, фильм может отпугнуть тем, что не вписывается в привычные форматы. Это не артхауз, потому что картина шестисерийная, но и не нормальный сериал, потому что фильм не смогут смотреть домохозяйки. Не оттого, что они недостаточно умные. Просто это кино невозможно смотреть, чистя картошку и разговаривая с сыном по телефону.

- А есть что-то общее между Петром Верховенским и вами?

   - Он черт, абсолютный бес, совершенно мне не близкий и омерзительный, никого не любящий, все отрицающий и желающий порушить. Я, наоборот, прибит гвоздями ко всему тому, что меня окружает, и очень этим дорожу. Тем интереснее мне было его играть. Кстати, у этой моей роли необычная история. Ведь я впервые в жизни сам пришел проситься на роль, но режиссер Ахадов, который первоначально должен был снимать этот телероман, меня не утвердил. На мое счастье, у него чтото не сложилось с продюсерами и они пригласили другого режиссера - Феликса Шультеса. Он посмотрел мои пробы и одобрил их.

   - Верховенский - типчик самодовольный. А вы насколько довольны собой?

   - Каких-то комплексов и переживаний по поводу своей неполноценности у меня нет, но при этом я имею страсть к самосовершенствованию. Меня все время просто гложет желание быть лучше, уметь больше.

- Вам важна узнаваемость?

   - Тем, кто много снимается в бандитских фильмах, часто приходится сталкиваться не с уважением к их работе со стороны публики, а с панибратством и даже хамством. Когда прямо на улице незнакомый человек подходит к актеру, хлопает по плечу, предлагает пойти выпить, снять девочек и так далее. Это омерзительно. К счастью, у меня таких ролей очень мало. И с таким проявлением зрительского внимания я никогда не сталкивался. С практической точки зрения известность, конечно, нужна. Не потому, что возмещает какие-то мои комплексы, а потому, что это путь к желаемым ролям и заработкам.

    - Кстати, по поводу комплексов. Скажите, после роли в фильме «От 180 и выше» Саши Стриженова, где ваш герой поставил себе целью соблазнить какую-нибудь девушку выше 180 сантиметров, у вас никаких комплексов не появилось?

   - У меня начал формироваться комплекс, связанный с тем, что восемь из десяти режиссеров, приглашая меня на очередную роль, говорили в качестве приманки: «Мы тебе там наш­ли такую высокую, грудастую, красивую барышню! Представляешь, как будет смешно!» Я начал думать, как избавиться от подобных предложений. И тут как раз случилась роль в картине Стриженова. Она оказалась хорошим подспорьем, поскольку теперь ни у кого из режиссеров не возникает мысли еще раз поговорить о моей разнице в росте с модельного вида баскетболистками.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Меркель рассказала, как в G7 относятся к возвращению России

Меркель рассказала, как в G7 относятся к возвращению России

Ангела Меркель считает, что возвращение Российской Федерации в «Большую семерку» напрямую зависит от выполнения минских соглашений. Она подчеркнула, что все страны-участницы разделяют позицию Германии.

//Политика

В Кремле прокомментировали возможность приглашения Путина на G7 в США

В Кремле прокомментировали возможность приглашения Путина на G7 в США

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном приглашении главы РФ на саммит G7 в Соединенные штаты Америки в 2020 году.

//В мире

«Петр Алексеевич, а я вас и не узнал в гриме»: Украинцы посмеялись над речами Зеленского

«Петр Алексеевич, а я вас и не узнал в гриме»: Украинцы посмеялись над речами Зеленского

В Сети посмеялись над заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские казаки более 350 лет назад помогли французам «покорить Дюнкерк».

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Через неделю-другую студенты ВШЭ опять выскочат на московские улицы и заклеймят московские и российские власти

Через неделю-другую студенты ВШЭ опять выскочат на московские улицы и заклеймят московские и российские власти

//В мире

В Абхазии состоялись выборы президента

В Абхазии состоялись выборы президента

В Абхазии состоялись выборы президента. Избирательные участки для голосования закрылись в 20:00 мск. Участки работали с восьми часов утра. Всего на территории республики были открыты 152 участка.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В Госдуме согласились с предложением уточнить идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии

В Госдуме согласились с предложением уточнить идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии

В Госдуме поддержали идею уточнения идентификации сотрудников Росгвардии и полиции. Отмечается, что законопроект внёс на рассмотрение сенатор Владимир Лукин.

//Здоровье

Медики узнали что нужно есть, чтобы похудеть

Медики узнали что нужно есть, чтобы похудеть

Гены можно перепрограммировать при помощи уросоловой кислоты. Ее содержит кожура одного из самых распространенных в России садовых фруктов. Таковы результаты исследований исследователей университета Айовы.

//Шоу-бизнес

В театре прокомментировали госпитализацию Меньшикова

В театре прокомментировали госпитализацию Меньшикова

Недавно в СМИ появилась информация о том, что актёр и худрук театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков оказался в реанимации из-за злоупотребления алкоголем. В театре прокомментировали эту информацию.

//В мире

В Великобритании закрасили граффити о Brexit легендарного Бэнкси

В Великобритании закрасили граффити о Brexit легендарного Бэнкси

Одна из самых известных работ знаменитого британского уличного художника Бэнкси, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза, была безжалостно закрашена в английском городе Дувр.

//Новости партнеров

//Общество

Ученые опровергли заблуждение о пользе классической музыки

Ученые опровергли заблуждение о пользе классической музыки

Американские учёные опровергли миф о том, что классическая музыка стимулирует работу мозга. По их словам, любая композиция может сказаться на активности тех или иных участков головного мозга.

//Криминал

В Калужской области наркоман убил 92-летнего ветерана ради денег

В Калужской области наркоман убил 92-летнего ветерана ради денег

В Калужской области 34-летний наркоман убил ветерана Великой Отечественной войны из-за денег. Сообщается, что тело пенсионера находилось в квартире несколько дней, прежде чем его обнаружил сын.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Пушкино бригаду скорой помощи взяли в заложники

В Пушкино бригаду скорой помощи взяли в заложники

В подмосковном городе Пушкино бригаду скорой помощи взяли в заложники во время вызова. Супружеская пара вызвала медиков, но в процессе оказания первой помощи врачи попали в нетипичную ситуацию.

//Экономика

В Киеве заявили о снижении объемов поставок дизеля из РФ

В Киеве заявили о снижении объемов поставок дизеля из РФ

Представитель главы Украины в правительстве Андрей Герус рассказал о снижении вдвое поставок дизеля из РФ. По его словам, в августе доля российского дизеля на украинском рынке составит около 20%.

//Общество

Эхо войны: саперы занимались разминированием крепости в Керчи 2,5 месяца

Эхо войны: саперы занимались разминированием крепости в Керчи 2,5 месяца

Саперы закончили поиски снарядов на территории туристического объекта. Спасательные работы проводились почти два с половиной месяца

//Здоровье

Жителям Подмосковья напомнили об опасности ядовитых ягод

Жителям Подмосковья напомнили об опасности ядовитых ягод

В Минэкологии напомнили жителям Подмосковья о том, какие ягоды можно собирать, а каких стоит избегать. Предупреждение связано с тем, что в Московской области наступил сезон плодоношения ядовитых растений.

//Происшествия

Из колонии в Ростовской области сбежал преступник, осужденный за убийство

Из колонии в Ростовской области сбежал преступник, осужденный за убийство

По данным следствия, 25 августа осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, совершил побег. Возбуждено уголовное дело по факту халатности персонала колонии.

//Шоу-бизнес

Стас Пьеха пожаловался на радиостанции

Стас Пьеха пожаловался на радиостанции

Российский певец Стас Пьеха признался поклонникам, что в последнее время у него напрочь пропало желание писать новые песни. В этом музыкант обвинил радиостанции, которые «убивают и не поддерживают» его творчество.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Илья Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк

Илья Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк

Известный фигурист и хореограф Илья Авербух прокомментировал распространившиеся в СМИ слухи о возможном онкологическом заболевании "Моей прекрасной няни" - актрисы Анастасии Заворотнюк.

//Общество

Как Борис Березовский сколотил свой первый миллион

Как Борис Березовский сколотил свой первый миллион

В лихие 90-е доктор наук, но пока ещё нищий Борис Березовский, лихорадочно искал на чём бы ему сколотить свой капитал. Бандиты занимались водкой, но как представитель всегда голодной профессуры Березовский решил вложиться в продукты.

//Шоу-бизнес

Верник защитил сына, использующего деньги вместо носового платка

Верник защитил сына, использующего деньги вместо носового платка

Игорь Верник объяснил фотографию сына, на которой молодой человек использует пятитысячную купюру вместо носового платка. По словам Верника, в фотографии нет ничего такого, что могло бы кого-то оскорбить.

//Политика

Трамп и Абэ пришли к соглашению по торговой сделке

Трамп и Абэ пришли к соглашению по торговой сделке

США и Япония достигли договоренностей по торговой сделке, соглашение может быть подписано в сентябре этого года. Об этом заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

//Шоу-бизнес

Собчак обсудила с Лопырёвой "действительно важные вещи"

Собчак обсудила с Лопырёвой "действительно важные вещи"

Телеведущая Ксения Собчак в Сети ответила на вопрос, который Виктория Лопырёва задала своим подписчикам. Собчак поиронизировала над тем, что «волнует» российскую модель.

//Шоу-бизнес

"Или оно в нас": Дмитрий и Полина Дибровы попали в ДТП

"Или оно в нас": Дмитрий и Полина Дибровы попали в ДТП

Накануне Дмитрий и Полина Дибровы попали в аварию, катаясь на мотоцикле. Об этом супруга известного ведущего рассказала в своем аккаунте в социальной сети Instagram. Поклонники встревожены.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Хабкрае прокуратура выявила неготовность властей к паводку
2

Хабаровск восхитил консула Германии
3

В Хабаровском крае из-за пожара погиб ребёнок в палаточном лагере
4

Синоптики предупреждают о скором похолодании в Москве
5

Илья Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры