Израненная душа артиста
№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Александр СЛАВУЦКИЙ ]
В свои неполные 33 года актер Евгений СТЫЧКИН успел очень много. Снялся в большом количестве фильмов - «Ретро втроем», «Апрель»,
-ПОМНЮ, вы сказали, что у вас вредная профессия?
- Я не вживаюсь в роль до такой степени, что уже не могу разграничить, где я, а где мой персонаж. Но все равно эмоции, которые переживают мои герои, оставляют в душе некий след. В отличие от людей других профессий эмоциональный опыт актера состоит из того, что он пережил, и из того, что сыграл. И это, безусловно, оставляет на душе рубцы. И соответственно, артист быстрее изнашивается. Ни одна роль не проходит бесследно.
- Расскажите о сыгранном не так давно главном бесе Достоевского Петре Верховенском.
- Это самая тяжелая роль в моей жизни и, пожалуй, самая интересная. Фильм пока не вышел, но я надеюсь, что скоро его премьера состоится, несмотря на то, что с этим связано огромное количество трудностей. «Бесы» - диагноз, поставленный Достоевским России. Частично он касается и сегодняшней ситуации в стране. Бесовщина, показанная Федором Михайловичем, вечна, но преломляется каждый раз
- А есть
- Он черт, абсолютный бес, совершенно мне не близкий и омерзительный, никого не любящий, все отрицающий и желающий порушить. Я, наоборот, прибит гвоздями ко всему тому, что меня окружает, и очень этим дорожу. Тем интереснее мне было его играть. Кстати, у этой моей роли необычная история. Ведь я впервые в жизни сам пришел проситься на роль, но режиссер Ахадов, который первоначально должен был снимать этот телероман, меня не утвердил. На мое счастье, у него чтото не сложилось с продюсерами и они пригласили другого режиссера - Феликса Шультеса. Он посмотрел мои пробы и одобрил их.
- Верховенский - типчик самодовольный. А вы насколько довольны собой?
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- Вам важна узнаваемость?
- Тем, кто много снимается в бандитских фильмах, часто приходится сталкиваться не с уважением к их работе со стороны публики, а с панибратством и даже хамством. Когда прямо на улице незнакомый человек подходит к актеру, хлопает по плечу, предлагает пойти выпить, снять девочек и так далее. Это омерзительно. К счастью, у меня таких ролей очень мало. И с таким проявлением зрительского внимания я никогда не сталкивался. С практической точки зрения известность, конечно, нужна. Не потому, что возмещает
- Кстати, по поводу комплексов. Скажите, после роли в фильме «От 180 и выше» Саши Стриженова, где ваш герой поставил себе целью соблазнить
- У меня начал формироваться комплекс, связанный с тем, что восемь из десяти режиссеров, приглашая меня на очередную роль, говорили в качестве приманки: «Мы тебе там нашли такую высокую, грудастую, красивую барышню! Представляешь, как будет смешно!» Я начал думать, как избавиться от подобных предложений. И тут как раз случилась роль в картине Стриженова. Она оказалась хорошим подспорьем, поскольку теперь ни у кого из режиссеров не возникает мысли еще раз поговорить о моей разнице в росте с модельного вида баскетболистками.
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