Израненная душа артиста

В свои неполные 33 года актер Евгений СТЫЧКИН успел очень много. Снялся в большом количестве фильмов - «Ретро втроем», «Апрель», «Антикиллер-2», «От 180 и выше», «Любовь-морковь», «Бункер», «Флэш.кa» и так далее. Сыграл массу ролей в театре. За роль Чаплина в спектакле «Чарли Ча» в 2000 г. получил престижную премию «Чайка» в номинации «Прорыв». Кинокритики называют Евгения «русским Луи де Фюнесом».

-ПОМНЮ, вы сказали, что у вас вредная профессия?

- Я не вживаюсь в роль до такой степени, что уже не могу разграничить, где я, а где мой персонаж. Но все равно эмоции, которые переживают мои герои, оставляют в душе некий след. В отличие от людей других профессий эмоциональный опыт актера состоит из того, что он пережил, и из того, что сыграл. И это, безусловно, оставляет на душе рубцы. И соответственно, артист быст­рее изнашивается. Ни одна роль не проходит бесследно.

- Расскажите о сыгранном не так давно главном бесе Достоевского Петре Верховенском.

- Это самая тяжелая роль в моей жизни и, пожалуй, самая интересная. Фильм пока не вышел, но я надеюсь, что скоро его премь­ера состоится, несмотря на то, что с этим связано огромное количество трудностей. «Бесы» - диаг­ноз, поставленный Достоевским России. Частично он касается и сегодняшней ситуации в стране. Бесовщина, показанная Федором Михайловичем, вечна, но преломляется каждый раз по-своему. И так как цензура в какой-то степени все равно существует, то боюсь, что снятый нами фильм под нее подпадает. С другой стороны, отборщиков, которые работают на различных каналах, фильм может отпугнуть тем, что не вписывается в привычные форматы. Это не артхауз, потому что картина шестисерийная, но и не нормальный сериал, потому что фильм не смогут смотреть домохозяйки. Не оттого, что они недостаточно умные. Просто это кино невозможно смотреть, чистя картошку и разговаривая с сыном по телефону.

- А есть что-то общее между Петром Верховенским и вами?

- Он черт, абсолютный бес, совершенно мне не близкий и омерзительный, никого не любящий, все отрицающий и желающий порушить. Я, наоборот, прибит гвоздями ко всему тому, что меня окружает, и очень этим дорожу. Тем интереснее мне было его играть. Кстати, у этой моей роли необычная история. Ведь я впервые в жизни сам пришел проситься на роль, но режиссер Ахадов, который первоначально должен был снимать этот телероман, меня не утвердил. На мое счастье, у него чтото не сложилось с продюсерами и они пригласили другого режиссера - Феликса Шультеса. Он посмотрел мои пробы и одобрил их.

- Верховенский - типчик самодовольный. А вы насколько довольны собой?

- Каких-то комплексов и переживаний по поводу своей неполноценности у меня нет, но при этом я имею страсть к самосовершенствованию. Меня все время просто гложет желание быть лучше, уметь больше.

- Вам важна узнаваемость?

- Тем, кто много снимается в бандитских фильмах, часто приходится сталкиваться не с уважением к их работе со стороны публики, а с панибратством и даже хамством. Когда прямо на улице незнакомый человек подходит к актеру, хлопает по плечу, предлагает пойти выпить, снять девочек и так далее. Это омерзительно. К счастью, у меня таких ролей очень мало. И с таким проявлением зрительского внимания я никогда не сталкивался. С практической точки зрения известность, конечно, нужна. Не потому, что возмещает какие-то мои комплексы, а потому, что это путь к желаемым ролям и заработкам.

- Кстати, по поводу комплексов. Скажите, после роли в фильме «От 180 и выше» Саши Стриженова, где ваш герой поставил себе целью соблазнить какую-нибудь девушку выше 180 сантиметров, у вас никаких комплексов не появилось?

- У меня начал формироваться комплекс, связанный с тем, что восемь из десяти режиссеров, приглашая меня на очередную роль, говорили в качестве приманки: «Мы тебе там наш­ли такую высокую, грудастую, красивую барышню! Представляешь, как будет смешно!» Я начал думать, как избавиться от подобных предложений. И тут как раз случилась роль в картине Стриженова. Она оказалась хорошим подспорьем, поскольку теперь ни у кого из режиссеров не возникает мысли еще раз поговорить о моей разнице в росте с модельного вида баскетболистками.