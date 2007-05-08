Пелагея. «Девушкины песни»

О ТОМ, что Пелагея Ханова - голосистый вундеркинд, исполняющий народные песни, знают даже те, кого и под дулом пистолета не заставишь слушать фольклор. Восторги же по ее адресу последние десять лет большей частью носили умозрительный характер: ну, девка поет! Какой диапазон!

Что делать с этим диапазоном, Пелагея, похоже, и сама не очень представляет, хотя уже вплотную приблизилась к возрасту, с которого в Америке начинают продавать крепкий алкоголь. Но теперь разговор о характере таланта певицы становится более предметным, поскольку она зафиксировала в «Девушкиных песнях» результат своего поиска.

Пластинка представляет собой своего рода демоверсию вокальных возможностей Пелагеи, которые можно применить в разнообразных жанрах. Я употребил бы слово «портфолио», если бы не творческая самостоятельность девушки и ее мамы-продюсера: да, певица способна петь и фолк, и этно, и классику, и казачьи песни, но попытки шоу-бизнесменов купить за деньги какую-то из граней ее дарования пресекаются на корню.

Поэтому демонстрация ведется в ознакомительном режиме: можно слушать и делать свои выводы, которые никоим образом не повлияют на дальнейшее развитие проекта. Что ж, вот и выводы. «Нюркину песню», которую так полюбило «Наше радио», Пелагея прочувствовать не смогла: для нее это просто красивая композиция, которую можно спеть красивым голосом, но оригинал Янки Дягилевой был ценен своим невероятным внутренним трагизмом - жаль, его не крутят по радио, не дают почувствовать разницу.

«Фолк-стандарт» «Валенки» Пелагея скрестила с хип-хоповыми выкриками - получился аттракцион под девизом «Переосмыслим песню непонятно зачем». Действительно хороши аутентичные «Кумушки», «Век» и «Разлилась», где почти трип-хоповая инструментальная подложка чуть оттеняет народный вокал Пелагеи - но это только для ценителей фольклора.

Здорово у певицы получаются казачьи песни, а вот романс «Под лаской плюшевого пледа» исполнен несколько формально, что понятно: когда у тебя такой голосище, трудно осознать, что иногда можно петь не голосом, а душой. Треки, в которых фолк перемешивается с фрагментами классических арий и мелодий, пока не дают ответа на вопрос, насколько Пелагея окажется состоятельна при гипотетической встрече с академическим, без примесей, репертуаром.