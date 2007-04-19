Внеклассное чтение
№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Светлана ФИЛЮХИНА ]
В списке самых продаваемых детских писателей взрослый человек вряд ли найдет имена авторов, книгами которых он зачитывался в детстве. Неужели классическая детская литература устарела? Или ее не покупают потому, что старенькие томики еще сохранились у бабушки?
РАЗГОВОР о детской литературе сегодня невозможен без имени британской учительницы. «Гарри Поттер» Джоан Ролинг имеет бешеную популярность.
Чем истории о юном волшебнике так понравились детям и подросткам и чем они могут быть опасны для них? Елена Пронина - профессор кафедры практической психологии Московского института открытого образования, преподаватель факультета журналистики МГУ. Она считает, что Ролинг вносит романтику в восприятие школы и учебы, делает модным образ умного и вдумчивого подростка, которого обычно дразнили очкариком и ботаником.
Но вот
Детское чтиво
В СПИСКЕ самых популярных детских авторов легко найти новое имя - Дмитрий Емец. Недавно он выпустил седьмую книгу из серии о Мефодии Буслаеве - «Мефодий Буслаев. Лед и пламя Тартара».
Меф Буслаев - это, как полагает Дмитрий Емец, герой, взращенный на русской почве. И наверное, можно было бы только похвалить патриотичного автора, если бы не вечное «но»… Его философские пассажи тонут в потоке словоблудия. Книга нашпигована выражениями, от которых либо попахивает «второй свежестью», либо делается не по себе
Кровавые сцены (на которые автора явно вдохновили фильмы Тарантино), хоть их и немного, крайне живописны. Дмитрий Емец старается как может, чтобы дети услышали «отвратительный, ни на что больше не похожий звук раздираемой плоти», увидели, как «Арей потянул рукоять меча влево и вбок, позволяя телу самому соскользнуть с клинка». Все это один из героев в шутку называет
Шире круг
МОЖЕТ, для многих это станет неожиданным, но круг чтения нового поколения остается довольно широким: с одной стороны, Джек Лондон, Максим Горький, Лев Толстой, братья Стругацкие, Николай Гоголь, с другой - Дин Кунц, Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Дэн Браун…
Одной из книг, которая вошла в круг чтения современных детей и стала очень популярной, является «Артур и минипуты» Люка Бессона. Режиссер таких жестких фильмов, как «Леон» и «Пятый элемент», написал добрую, живую, смешную и грустную книгу об одиноком мальчике, который одержим странствиями и изобретениями, как и его бесследно пропавший дедушка. Артур попадает в страну миниатюрных существ - минипутов, которая, оказывается, была все это время в саду бабушкиного дома. Все самое интересное и загадочное происходило буквально под его ногами! «Артур и минипуты» возвращает нас в русло классической детской прозы. Тоска и одиночество мальчика напоминают о Малыше из сказок Линдгрен, а его приключения - естественно, о «Путешествии Гулливера».
Минное поле
КАЖЕТСЯ, что современная детская литература похожа на минное поле. И родители юных читателей поставлены перед
У книг для детей и подростков всегда была сверхзадача: человеку, вступающему в жестокий мир взрослых, они призваны дать веру в любовь, в победу добра, в мечту. Недаром одна восьмиклассница на вопрос о том, помогает ли ей детская литература, ответила, что благодаря сказкам и некоторым книгам к ней возвращается надежда на хорошее.
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