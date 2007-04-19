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Внеклассное чтение

№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Светлана ФИЛЮХИНА ]

 В списке самых продаваемых детских писателей взрослый человек вряд ли найдет имена авторов, книгами которых он зачитывался в детстве. Неужели классическая детская литература устарела? Или ее не покупают потому, что старенькие томики еще сохранились у бабушки?

 РАЗГОВОР о детской литературе сегодня невозможен без имени британской учительницы. «Гарри Поттер» Джоан Ролинг имеет бешеную популярность.

 Чем истории о юном волшебнике так понравились детям и подросткам и чем они могут быть опасны для них? Елена Пронина - профессор кафедры практической психологии Московского института открытого образования, преподаватель факультета журналистики МГУ. Она считает, что Ролинг вносит романтику в восприятие школы и учебы, делает модным образ умного и вдумчивого подростка, которого обычно дразнили очкариком и ботаником.

 Но вот вице-президент Фонда социальной и психологической помощи семье и ребенку, детский психолог Ирина Медведева убеждена, что «Гарри Поттер» - бездарная и опасная книга, потому что создает резко отрицательный образ главного героя. А главное, Гарри - носитель оккультных знаний. Правда, по мнению Елены Прониной, магия у Ролинг не имеет религиозного подтекста и к тому же становится доступной только тем героям, которые усердно трудятся.

Детское чтиво

 В СПИСКЕ самых популярных детских авторов легко найти новое имя - Дмитрий Емец. Недавно он выпустил седьмую книгу из серии о Мефодии Буслаеве - «Мефодий Буслаев. Лед и пламя Тартара».

 Меф Буслаев - это, как полагает Дмитрий Емец, герой, взращенный на русской почве. И наверное, можно было бы только похвалить патриотичного автора, если бы не вечное «но»… Его философские пассажи тонут в потоке словоблудия. Книга нашпигована выражениями, от которых либо попахивает «второй свежестью», либо делается не по себе из-за зияющего отсутствия вкуса. Манера общения героев похожа на словесную войну: кто остроумнее съязвит, тот и круче. Трудно сказать, кто у кого перенял манеру так говорить - Дмитрий Емец у детей или дети у Дмитрия Емца. Но этот круг становится порочным, если учесть, что «Мефодий Буслаев» - завсегдатай книжных полочек с пометкой «лидеры продаж». Отдельно выходят «Фразочки, цитатки и афоризмы», в которых собраны все перлы Дмитрия Емца. Это чтобы дети за словом в карман не лезли…

 Кровавые сцены (на которые автора явно вдохновили фильмы Тарантино), хоть их и немного, крайне живописны. Дмитрий Емец старается как может, чтобы дети услышали «отвратительный, ни на что больше не похожий звук раздираемой плоти», увидели, как «Арей потянул рукоять меча влево и вбок, позволяя телу самому соскользнуть с клинка». Все это один из героев в шутку называет «фарш-мажором». Смешно, не правда ли? Шутки в книгах Емца создают впечатление, что автор выдумывал их под дулом пистолета.

Шире круг

 МОЖЕТ, для многих это станет неожиданным, но круг чтения нового поколения остается довольно широким: с одной стороны, Джек Лондон, Максим Горький, Лев Толстой, братья Стругацкие, Николай Гоголь, с другой - Дин Кунц, Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Дэн Браун…

 Одной из книг, которая вошла в круг чтения современных детей и стала очень популярной, является «Артур и минипуты» Люка Бессона. Режиссер таких жест­ких фильмов, как «Леон» и «Пятый элемент», написал добрую, живую, смешную и грустную книгу об одиноком мальчике, который одержим странствиями и изобретениями, как и его бесследно пропавший дедушка. Артур попадает в страну миниатюрных существ - минипутов, которая, оказывается, была все это время в саду бабушкиного дома. Все самое интересное и загадочное происходило буквально под его ногами! «Артур и минипуты» возвращает нас в русло классической детской прозы. Тоска и одиночество мальчика напоминают о Малыше из сказок Линдгрен, а его приключения - естественно, о «Путешествии Гулливера».

Минное поле

 КАЖЕТСЯ, что современная детская литература похожа на минное поле. И родители юных читателей поставлены перед каким-то гамлетовским вопросом: покупать или не покупать детям новые книги? Хотя уже целое поколение родителей читает такую литературу, что ставить перед ними вопрос выбора книг для детей просто безнравственно. Ирина Медведева считает, что на детскую литературу необходимо ввести нравственную и психологическую цензуру. А пока ее нет, она советует воспитывать детей только на классике.

 У книг для детей и подростков всегда была сверхзадача: человеку, вступающему в жестокий мир взрослых, они призваны дать веру в любовь, в победу добра, в мечту. Недаром одна восьмиклассница на вопрос о том, помогает ли ей детская литература, ответила, что благодаря сказкам и некоторым книгам к ней возвращается надежда на хорошее.

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