Памятник главной московской супруге

Нельзя сказать, чтоб эту женщину знала вся Москва. На улице, во всяком случае, ее не узнавали. Но о скандале знали все. Еще бы - граф женился на собственной крепостной девице.

И НЕЛЬЗЯ сказать, чтобы Параша Жемчугова, крепостная лицедейка графа Николая Шереметева, была красавицей. Нисколько! Один из ее биографов (биографы! у крепостной!) писал: «Ни античной, ни классической, ни художественно правильной красоты в ней… не было, напротив, с этой точки зрения, лоб нашли бы малым, глаза недостаточно обрисованы ясными линиями и не велики, а по краям несколько растянуты по-восточному, в волосах нет роскоши, скулы выдаются слишком заметно, колорит лица то нежно-слабый, то смугловатый и запаленный».

Однако было что-то в крепостной актрисе, что заставило графа бросить всех своих возлюбленных и жениться на милой Парашеньке. Причиной послужило то, что у нее вдруг стало резко портиться здоровье. Граф, поразмыслив, решает, что это - божья кара за союз, не освященный в церкви. 7 ноября 1801 г. «молодые» венчаются в церкви Симеона Столпника на Поварской.

Это, увы, не помогло. 3 февраля 1803 г. у Прасковьи Ивановны Шереметевой родился сын Дмитрий, а спустя двадцать дней она скончалась. Все от той же болезни легких. Ей было всего тридцать пять.

Граф страшно горевал. Не мог даже ходить на панихиды. Из спальни устроил молельню, приказав никому там ничего не трогать. Место на полу, где скончалась супруга, обозначил специальной надписью. Такими же надписями изукрасил все жилище, вплоть до скамейки, на которой частенько сидела покойная.

Главным же памятником стал учрежденный в честь рано ушедшей супруги Странноприимный дом на Сухарев­ской площади.

Сам Николай Петрович так писал о нем: «Сто человек неимущих, обоего пола, престарелых и увечных, будут довольствуемы пищею, платьем и всякими потребностями. Пятьдесят человек, обоего пола, бедных в больнице безденежно лечимы будут».

Казалось бы, пустяк. Но, во-первых, в те годы еще не наступила эпоха поголовной купеческой благотворительности, и этот поступок был весьма замечателен. А во-вторых, им Николай Петрович не ограничился - делал еще и огромные денежные вспоможения.

Сегодня это здание принадлежит Институту скорой помощи имени Склифосовского. Оно как будто обнимает своими широко расставленными флигелями Садовое кольцо. Это одно из уютнейших строений в городе. Неудивительно, ведь это - памятник большой и жертвенной любви.