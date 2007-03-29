Веселое надувательство

Основной массив бьеннале расположен на трех этажах строящейся башни «Федерация» в Деловом центре, и эту идею можно признать остроумной. Лихорадочная энергетика скоропалительного московскогостроительства сама по себе превращает жизнь в «современное искусство». Бродя по 19-21­му этажу среди неоштукатуренных стен и оглядывая сверху панорамы столицы, посетители то и дело принимали остатки строительства за объекты выставки.

И только разобравшись, что возле объекта нет таблички с фамилией художника и названием его творения (что и делает любую вещь «современным искусством»), понимали ошибку. Ведь если в комнате с черным потолком такой таблички нет, то это одно. А если написано «Барнаби Хоскинг (Великобритания). Черный потолок» - совсем другое. Надо уважительно постоять в этой комнате и подумать, что если парень из Великобритании поперся в Рашу с идеей соорудить эту комнату, у него было много мыслей о жизни в голове!

Подписи читать надо обязательно - это «Мадонну с младенцем» старинные художники могли преспокойно и не подписывать, благо на картине с тупой тщательностью так и была изображена мадонна с младенцем.

Бывает, однако, что и это не помогает: обнаружив в углу большой пень, выкрашенный серебряной краской, висящий на ниточках, я долго гадала, что это - «Аутоксилопироциклоборос» Саймона Стерлинга, как было написано на табличке слева, или «Культурно-­канцелярский объект «Лапуту» Михаила Косолапова, как было написано справа? И так хорошо, и эдак ничего…

Если вы видели одну выставку «современного искусства», то вы, считай, видели их все. На любой такой выставке вы найдете и каракули, нарисованные маркером на бумаге или стекле, светящиеся трубки, предметы быта, поставленные как экспонаты музея, за стекло, какую-нибудь вещичку, висящую одиноко на веревочке, с глубокомысленной подписью. Это так везде, на всех континентах.

Объект «Мемориаль­ная «Кола» - две бутылки в стеклянном кубе, Йон Кормелинг, Гол­ландия, - вы могли бы преспокойно увидеть тридцать лет назад на любой европейской или американской выставке. За это время добавились только «видеоинсталляции», то есть мониторы с лабудой, тоже подписанные исключительно глубокомысленно.

Создать «видеоинсталляцию» проще пареной репы - включает, к примеру, человек себе «Сталкера» Тарковского, одновременно рисует в блокноте закорючки, все это снимается на видео, именуется «После «Сталкера», Саркис (Турция)». Затем отправляется на любую выставку «современного искусства» как оригинальный художественный жест или еще чего-нибудь. Уж кураторы знают, что написать, поверьте.

В этой бодрой атмосфере веселого надувательства милая молодая публика двигалась с двумя выражениями лица: одни простодушно пытались что-то понять, другие, продвинутые, понимали, что понимать ничего и не надо. Лежит прямоугольник, на нем прикле­ены к черному фону клочки старой картины, все это освещено лампой, написано «Айдан Салахова. Инсталляция». Рукой неведомого ангела-­куратора разъяснено: «Художественный лаконизм новой работы А. Салаховой таит в себе множество смыслов».

Ну и что вам еще? Вам бы, пожалуй, по старинке, нужно не множество смыслов, а хотя бы один-­единственный? Вот странный вы человек, вам же объяснили - лаконизм г-жи Салаховой ТАИТ множество смыслов. Смыслы Салаховой - это великая тайна Салаховой, и она вот так просто даром, за сто рублей (стоимость билета в башню «Федерация») вам их не отдаст. У них там, в «современном искусстве», фигурируют суммы другого порядка. Одно только Министерство культуры подпитало бьеннале двумя миллионами условных единиц.

Вот что бывает, когда производители искусства договариваются с экспертами (критиками)! Пока что мы имеем только одну область, где это произошло, - и вы гляньте, какие результаты. Вопросы смысла, ценности и мастерства упразднены.

Легкие, как воздух, свободные от всего «художники» имеют только одну задачу: удачно присоединиться к хорошей распилке каких-нибудь бюджетов. Представляю, как убивается какой-нибудь Кирилл Серебренников. Ему, для того чтобы считаться театральным режиссером, надо по старинке читать классические пьесы, воя от скуки, придумывать плохонькие, но мизансцены и т.д. А вот тут же, рядом, резвятся люди, которым давно ничего такого не надо совсем! Берешь двух человек, сажаешь в клетку, пишешь «Брокеры» (Джанни Мотти, Италия), и вот тебе оригинальный арт-жест. Или приклеиваешь рядом три кино-хлопушки и вот тебе триптих «Съемки фильма» (Вадим Захаров, Россия). Когда с критиками договорятся и писатели, и театральные деятели, подобная божественная легкость наступит в искусстве повсеместно, я вас уверяю!

На все три этажа выставки - одна только работа мне понравилась, «Отражения в воде». Десятиметровый в длину белый керамический рельеф, воспроизводящий очертания какого-то призрачного, фантасмагорического города из рыбьих хвостов и силуэтов кораллов, отбрасывал вниз причудливую тень и делал честь изобретательности и чувству красоты художника. Конечно, это был китаец, Лю Дзяньхуа! В русской тоске я опять подумала, что китайцы победят. Даже среди кривляния «современного искусства» они отличились терпеливым мастерст­вом и фантазией…

А так - удивительное однообразие. Скучно до головной боли - и, кстати, многие посетители выставки жаловались на утомление, выходя. «Веселое надувательство» весело только самим участникам.

Если бы всю эту «современную» чушь выбрасывали или раздаривали желающим бесплатно после окончания выставки, то и ладно бы. Но куда там - ее сволакивают в «музеи современного искусства» (только в Москве их штук пять!), пишут о ней книги, осваивают под нее огромные деньги. И потому «современное искусство» остается неизменным сорок лет. По существу, нет ничего более старомодного и обветшавшего, чем оно. И эти произвольные корчи на что-то претендующих эгоцентристов­-«художников» уже находятся в вопиющем противоречии с развитием цивилизации.

Скажем, в таких местах, как башня «Федерация», символизирующих запоздалый и оттого еще более яростный русский урбанистический раж, совершенно не место «современному искусству». Здесь место искусству высоких технологий - голографии, светописи, компьютерной графике и т.п, - которым бы занимались настоящие техномастера. А ничего не умеющих аферистов пора выметать из пафосных мест. Им нечем занять внимание зрителя - а внимание современного зрителя нынче дороже золота. Его мало, и добывается оно из глубин утомленного мозга с трудом.