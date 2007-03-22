Фигаро есть, Фигаро нет

На программке спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Виктора Крамера, премьера которого состоялась на сцене театра­-фестиваля «Балтийский Дом» (С.-Петербург), трогательное восклицание - «Первая женитьба нового года»! Можно только догадываться, какой смысл вложили создатели спектакля в свое послание. Наверное, радуются, что успели-таки опередить «Театральную Компанию Евгения Миронова» предъявившую свою версию легендарной пьесы Бомарше в режиссуре К. Серебренникова в Москве. Радость эту опытному зрителю разделить трудно.

По ходу спектакля не покидает ощущение присутствия на программе «Аншлаг». Только неактуальной и абсолютно несмешной. Актеры вдохновенно и празднично то бегают по сцене, то влезают на металлические конструкции, демонстрируя повышенное возбуждение и тараторя текст Бомарше. Вполне естественным было бы появление в этом спектакле «Воробья Петросяновича Гальцева». Но этого не случилось. Случилось приглашение на роль Фигаро известного по культовому фильму «Бумер» актера Андрея Мерзликина.

Приглашение странное - артист и в «Бумере» особо не блистал. А уж комедийного темперамента у него нет и в помине. Весь первый акт Фигаро демонстрировал только спортивную фигуру и застенчивую улыбку, так что сложилось впечатление, что он забрел сюда по ошибке, что пьеса и не про него вовсе. Спектакль «Балтийского Дома» не претендует на какой-либо смысл, и странно задаваться вопросами «зачем?» и «про что?». Спасибо, создатели развлекательного шоу хотя бы не забыли и отметили в своей программке и Бомарше, и Моцарта с Россини.

А вот К. Серебренникову и Е. Миронову в одноименном проекте «Театральной Компании Евгения Миронова» Бомарше явно помешал. В первом акте мешал текст драматурга. Его пришлось переписать. С этой задачей авторы спектакля справились глазом не моргнув. Правда, во втором акте помешал искрометный сюжет. Сюжет не переделать. Вот и пришлось актерам толпой носиться по сцене, натыкаясь друг на друга, и слегка покрушить элементы сценического оформления.

На самом деле было бы несправедливо и нечестно рассматривать новый проект Е. Миронова с его компанией в ряду успешных и не очень театральных событий последнего времени. Это явление другого порядка. Да и публику, заполняющую зал на представлении этого «Фигаро», театральной не назовешь. На добрую часть «отверсаченные» бизнесмены со своими подругами модельных параметров приносят себя не на спектакль, а на модную презентацию модного проекта модных персонажей московского бомонда. А если так, то все формальности соблюдены. Еще до начала действия, пока публика листала увесистый глянцевый талмуд, в котором запечатлелась вся история проекта, по трансляции дважды торжественно объявили партнеров новой театральной компании. И это естественно. Искусство, превращенное в бизнес, в спонсорах не нуждается. А от партнеров не отказывается. А дальше - кто платит, тот и музыку заказывает.

На сцене - то ли офис, то ли номер отеля, в который вталкивают огромную кровать. На ней и прокувыркаются весь первый акт участники спектакля. До боли знакомые по многочисленным сериалам персонажи. Бритого босса Альмавиву (В. Хаев), маниакально зацикленного на аппетитных прелестях своей служанки, в принципе понять можно. Его супругу, которую от скуки и ничегонеделания потянуло к юному допризывнику Керубино, тоже. А вот Фигаро в исполнении самого Е. Миронова выглядит каким-то уставшим, борющимся и за собственное выживание, и за честь своей невесты как-то понарошку, нехотя. Потому что офисно-­корпоративную дребедень с ее ничтожными персонажами - во что превратил К. Серебренников пьесу Бомарше - представить не сложно.

А вот человека, решившего что-то противопоставить этой среде, представить куда труднее. Среда его, как правило, отторгает. Или он уходит сам. Вот только в этом, самом главном, загвоздка: во имя чего, зачем сегодня играть Фигаро? А в остальном все, типа, клево. Праздник удался.

Бомарше создавал своего «Фигаро» как гимн свободной личности, что и провозгласила наивысшей ценностью грянувшая тут же французская буржуазная революция. Оба спектакля, таких разных по форме, продемонстрировали, по сути, одно и то же - нашей народившейся буржуазии не до личностей и высоких идей. Театр она готова потреблять, как и прочие сферы обслуживания - рестораны, фитнесы и клубы, в которых строптивый Фигаро вряд ли прошел бы «фейс­контроль». А тем, кто готов поиграть в такой угодливо обслуживающий ее театр, молодая российская буржуазия с радостью предложит свое партнерство в их серьезном деле.

И ничего личного. Только бизнес.