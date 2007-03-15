Король эпатажа вышел из тени

Им озвучены тысячи документальных фильмов, а также «Чистосердечное признание», «Криминальная Россия» и прочие, леденящие кровь программы. Его голосом говорили звезды мирового кино: Ален Делон, Жан Марэ, Бельмондо, Аль Пачино. И вот в минувший понедельник легендарный «голос НТВ» Сергей Полянский явил свое лицо в программе «Победившие смерть». Лицо оказалось сродни голосу. Реклама обещала, что «вместе с героями ведущий будет выживать в детально и правдиво реконст­руируемых обстоятельствах». Нас не обманули. Мы увидели творческое развитие «школы поведения в кадре» от Парфенова. Сергей еще активнее, чем учитель, машет руками и демонстрирует чудеса мимики. К тому же он пошел дальше, скрестив жутковатую документалистику и трюковое кино. Каскадеры и пиротехники обрушивают на зрителя все свое умение, и происходящее на экране выглядит, по меньшей мере, репортажем из ада! НТВ можно поздравить! Жанр телевизионных страшилок получил новое развитие!