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В Москву за звездой

Татьяне Плотниковой везет на женатых

№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

В Москву за звездой

 - Таня, раньше вы блистали на НТВ, а сегодня всего раз в неделю появляетесь на канале «Домашний». Это обидно?

 - По­-вашему получается, что НТВ лучше «Домашнего»? Сегодня я - лицо канала. На «Домашнем» я вела и «Полезное утро», и программы «В форме», «Детская комната», а сейчас - «Свободное время»! Все, что «нажито непосильным трудом» - опыт ведения разных форматов, - все используется именно на «Домашнем». Нет у меня никаких сожалений!

 - Когда вы приехали из Волгограда в Москву, как представляли свою карьеру?

 - Я собиралась строить карьеру певицы. Иллюзии развеялись за 2 месяца. Группа, в составе которой я приехала, распалась очень быстро. Не теряя времени, я стала работать в эфире радиостанции «Европа плюс». А через год с небольшим поняла: Москва дает мне шанс воплотить свою детскую мечту - стать телеведущей.

 - Вы девушка очень бойкая и энергичная... Ваш характер не утомляет окружающих?

 - Характер как характер. Просто, если хочешь чего-нибудь добиться, приходится быть и бойкой, и энергичной. Хотя, когда давят на больные мозоли, лучше, конечно, держаться от меня подальше, причем мне же самой в первую очередь.

 - Мужчины вас боятся или наоборот?

 - Я хочу уйти от стереотипа сильной женщины, которую боятся мужчины. Ни один умный человек меня не боится.

 - По поводу мужчин вы жаловались: «Уроды идут косяками...» Неужели все так запущено?

 - Ситуация изменилась. Теперь женатые идут косяками. Что поделать, когда все выходили замуж, я занималась своей карьерой.

 - Ну а теперь?

 - Есть ли у меня «жених»? Пока нет.

 - Но вы по этому поводу не страдаете, и депрессии у вас нет?

 - Лекарство от депрессии - это знание, что поводов для депрессии нет. Что бы ни случилось, пока ты жив - ты жив, а жизнь - это чудо. Получается, что каждый отведенный тебе день ты можешь, если хочешь, конечно, радоваться этому чуду. У природы нет плохой погоды.

 - Несколько лет назад программа «Розыгрыш» над вами неслабо пошутила. Вам под стул подложили «бомбу». У вас не было желания разобраться с ними, как Мария Арбатова?

 - Было, но на тот момент я думала так: «Раз меня разыграла программа Первого канала, значит, я тоже «звезда»! Ради этого я собственно и ехала в Москву. Это открытие стоило тех сильных переживаний...

 - В Москве у вас появились друзья?

 - Моя близкая московская подруга - директор радиохолдинга. Две другие - родом из детства. Одна - физиотерапевт, другая - прокурор.

 - Ваши родители попрежнему живут в Волгограде? Чем они занимаются?

 - Мама - дамский мастер, папа - инспектор футбольных матчей. Живут в Волгограде благопристойно. Дай бог им сил и здоровья! Они наработали такой кредит уважения в обществе, что никуда уже от него не уедут. «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна» - это про них.

 - Что они говорят по поводу вашей работы на «Домашнем»?

 - Говорят, что глазами часто моргаю и губы кусаю, когда о чем­-то думаю. Говорят, что гордятся мной и не понимают, как это у них «такая дочь» получилась.

 - Как сложилась судьба вашего брата Дмитрия после возвращения из армии?

 - Когда Дима вернулся из армии, я предложила ему помочь устроиться в Москве со всеми вытекающими последствиями, но он испугался соблазнов столицы и вернулся в родные пенаты. У него с самоопределением до сих пор трудности: то он директор обувной мастерской, то футбольный рефери. Пока индюк думал - из него суп сварили, так что не теряйте времени, и все будет хорошо!

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