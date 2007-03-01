Неунывающая

– Такие проекты снимают не для того, чтобы все узнали, что «мы первые на коне военные». Зрителям показывают известных людей в непривычных для них обстоятельствах. Фонтанирующие эмоции, неоднозначные реакции, казалось бы, серьезных людей всегда привлекают внимание. Хотя я не могу похвастаться, что удачно смотрелась там на фоне профессиональных спортсменов.

– Два года назад вы сильно похудели. Этого от вас потребовали на ТВ?

– Все произошло из-за врача, который настоятельно рекомендовал мне (сделав заключение по состоянию здоровья) исключить из своего рациона определенные продукты: соленое, острое, картошку, баклажаны, помидоры, кофе, шоколад… Следуя диете, я начала резко терять лишние килограммы. Так в течение пяти месяцев я похудела на 12 килограммов! С тех пор остаюсь в этой форме, что мне очень нравится. Если говорить о моем рационе, то сегодня я с удовольствием ем молочные продукты.

– Когда вас отстранили на РТР от ведения вечерних новостей, вы сильно переживали?

– Да, но впасть в затянувшуюся депрессию мне не удалось – довольно быстро пригласили на Первый канал. Поначалу на новом месте мне было тяжело, время от времени накатывало пораженческое настроение. Погасить неуверенность помог мой супруг. Он сказал: «Дорогая, если ты сейчас отступишься, то я буду против…»

– Говорят, что со своим мужем Ильей Копелевичем вы познакомились в очереди за зарплатой. Он влюбился в вас с первого взгляда?

– Если не с первого, то со второго уж точно. Я как-то сразу почувствовала, что этот человек испытывает ко мне интерес не платонического свойства.

– Как вы думаете, без помощи Ильи вам удалось бы состояться?

– История не знает сослагательных наклонений. Моя карьера телеведущей началась без его участия, но очень скоро он подключился к тому, чтобы она развивалась. Илья очень сильно помог.

– Чем он сегодня занимается?

– Он исполнительный продюсер на радиостанции «Бизнес-FM». Это первое бизнес­-радио в России.

– Кто в вашей семье кормилец?

– Мы оба зарабатываем. Илья хорошо получает, но я тоже не улицы подметаю.

– На Первом канале вы работаете уже семь лет. Вам не надоела жизнь в останкинских коридорах? Нет желания, как Жанна Агалакова, окунуться в гущу событий?

– Это только кажется, что работа на европейском корпункте погружает тебя в гущу событий. На самом деле это не столько выезды на съемку, сколько борьба с европейской бюрократией. Для съемки репортажа приходится получать такое количество разрешений в различных инстанциях! Работать на европейском корпункте мне бы точно не хотелось. А вот наши новости не дают скучать. Все очень динамично и требует высокой концентрации.

– С Агалаковой вы поддерживаете отношения?

– Время от времени перезваниваемся. С Жанной мы в хороших отношениях. Виделись во время ее последнего приезда в Москву, а в этом году, может быть, и я к ней соберусь.

– Ваша карьера складывается весьма удачно. Когда вы учились на журфаке, то именно так все и представляли?

– Когда я пришла на ТВ, еще будучи студенткой журфака, у меня как-то сразу сложилось ощущение, что я буду ведущей информационной программы. Но о том, что собираюсь стать телеведущей, никому не говорила. Даже родителям.

– Ваши родители – химики. Они были против того, чтобы вы стали журналисткой. Что они говорят по этому поводу сегодня?

– Гордятся безмерно и стараются не пропускать ни одного новостного выпуска с моим участием.

– Оля, вас угораздило родиться 8 марта. Для вас это больше плюс или минус?