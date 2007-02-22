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Анастасия, звезда моя!

№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Виктория КАТАЕВА ]

Анастасия, звезда моя!
Татьяна Лютаева

- Татьяна, после выхода «Гардемаринов» на экраны мужчины часто признавались вам в любви?

– Признавались. В основном в письмах, иногда на улице. Такое внимание приятно. Но шансов у поклонников не было. На момент съемок фильма (точнее, второго этапа – наш режиссер Светлана Сергеевна Дружинина повредила ногу, когда скакала на лошади, и съемки были приостановлены на год) я уже ждала свою дочку. В некоторых эпизодах картины – на крупных планах, в карете – я нахожусь на седьмом и на восьмом месяцах беременности. Правда, благодаря пышным платьям это незаметно.

– Не обижали вас – дебютантку – более опытные и взрослые коллеги?

– Первый съемочный день. У меня сцена с Риммой Марковой, которая играла мою тетушку – настоятельницу монастыря. Римма Васильевна меня обнимает и вдруг на фразе: «Деточка моя! Что с тобой произошло?» поворачивается к камере спиной. Теперь я понимаю, в чем дело. Подсознательно у каждого актера есть стремление попасть в кадр. Во мне это тоже выработалось с годами. А тогда я очень растерялась… Я вообще часто смущалась на съемках. Ведь я прямо со студенческой скамьи вошла в кадр. И сразу такой объем роли, и такой звездный состав: Стржельчик, Гундарева, Евстигнеев, Боярский, Харатьян…

– «Звездные» мужчины за вами ухаживать не пытались?

– Они пытались объяснить какие-то профессиональные вещи. Дима Харатьян очень помогал. С Володей Шевельковым мы вообще дружили, еще со ВГИКа.

Михаил Сергеевич Боярский очень трогателен был. Все относились ко мне как к ребенку. Мне был 21 год. И я была неопытна. В то же время пыталась это скрыть. Потому что роль не давала возможности быть наивной девочкой. Светлана Сергеевна как ворон надо мной летала! Все показывала, рассказывала.

 
– Вы упомянули учебу во ВГИКе. Я знаю, что характеры будущих артистов там очень здорово ломают – «для пользы профессии». Вам было сложно учиться?
 
– Если во мне что и ломали, то только мою недисциплинированность и леность. Мы валились с ног от усталости. Репетировали до двенадцати ночи ежедневно. Помню день, когда умер Леонид Ильич Брежнев. Это для всех был шок. На первой паре к нам в аудиторию пришел декан факультета и сказал, что занятия отменяются. Мы всем курсом пошли к гардеробу одеваться. И тут спускается Алексей Владимирович Баталов, наш мастер курса. «Так, – спрашивает, – что тут происходит?» Мы объяснили – мол, занятия отменили, мы собираемся по домам. Баталов сказал: «Стоп! При чем тут Брежнев?» И мы опять до позднего вечера репетировали спектакль.
 
– Сейчас режиссеры приглашают вас в основном на небольшие роли. У лекарки в «Волкодаве», кажется, даже слов не было. В «Жаре» вы сыграли маму одного из главных героев, тоже не ведущий персонаж. Вам не обидно?
 
– Я понимаю режиссеров. Сейчас очень мало ролей для актрис моего возраста. В основном же идет молодежное кино. И вот в сценарии прописан ничем не выделяющийся эпизод. Режиссеры думают: о, Лютаева сделает из этого что-нибудь заметное. Мне, конечно, приятно. Но надеюсь, это не превратится в тенденцию.
 
– Пятнадцать лет назад вы уехали в Вильнюс. Теперь вернулись. Насколько сложно глобально менять собственную жизнь?
 
– Из Москвы я уезжала абсолютно спокойно. Тогда еще не было границ, все казалось таким близким… Возвращаться, конечно, сложнее. К тому же я возвращалась с двумя детьми… и собачкой. Но увидела в Москве перспективу и для себя, и для детей. Тем более что и режиссеры, и друзья уже давно говорили: «Давай, переезжай, сейчас кино в России оживает! Тем более ты уже не замужем». Брат помог мне снять квартиру.
 
– Отношения России и Литвы – сейчас вопрос достаточно щекотливый с политической точки зрения. У вас не было трудностей в отношениях с коренными жителями бывшей союзной республики?
 
– Конечно, если бы я приехала туда и требовала, чтобы со мной все говорили по-­русски, какое ко мне было бы отношение?! Я посчитала правильным выучить литовский, раз уж я живу в этой стране. Это второй язык моих детей. Но, должна сказать, ко мне в Литве особенно тепло относились. Во-первых, литовцы очень любят русский театр и кино. А я была актрисой русского драматического театра в Вильнюсе и организовывала там кинофестиваль «Живое русское кино». Огромное количе­ство русских актеров и режиссеров там побывало! Залы были набиты битком!
 
– А свое кино в Литве на каком уровне?
 
– Всего по 2–3 картины в год выходит. Это в России такой всплеск. Это здорово. Вот в Америке, например, на втором месте по прибыльности (после продажи оружия) стоит киноиндустрия. А потом уже казино и так далее.
 
– Вы не препятствовали своей дочери, когда она решила выбрать актерскую профессию?
 
– А почему я должна ей препятствовать? Она решила стать актрисой. У нее есть все данные для этой профессии. Как она поступит со своими данными, это уже другой вопрос. Дело времени.
 
– В отличие от подавляющего большинства актрис, да и вообще женщин, вы спокойно говорите о том, сколько вам лет…
 
– А что, я должна переживать по этому поводу? Мне 41 год. Я отмечала и этот свой день рождения, и предыдущий… И никогда не было у меня такого чувства, что я перехожу какой-то рубеж. Это глупости. Главное, чтобы тебе с собой было интересно.

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