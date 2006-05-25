Суп и перхоть готовы рекламировать звезды за приличный «куш»

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ рек­­­­­­ламе стукнуло 30 лет. В первых на советском ТВ рекламных роликах были заняты «Карлсон» и «Бывалый» – актеры Спартак Мишулин и Евгений Моргунов. А рекламировали эти блестящие советские артисты Госстрах! Ролики несколько месяцев подряд го­­няли два центральных канала СССР.

Кто же в 1976 г. мог предположить, что скоро звезды театра и кино начнут рекламировать, скажем, масло (Галина Польских), суп (Вячеслав Невинный) или же средство для чистки раковин (Инна Ульянова)?!

Потом на экранах ТВ возник Дмитрий Маликов, который начал трясти гривой с перхотью и рекламировать аховое противоперхотное средство. Валерия прикипела к йогуртам (говорят, певица получила всего 250 долл., остальное пошло бартером), Олег Меньшиков – к швейцарским часам (гонорар составил 1 млн. «зеленых»), Наталия Андрейченко – к чудодейст­венному крему «Черный жемчуг». Ирина Сал­­­­­­­­тыкова «увели­чи­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­вала грудь» (за 250 долл.), Ла­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­риса Долина «ху­­­дела» (за 7 тыс. долл.), Чичерина (за 3 тыс. у.е.) «пи­­­­­­­ла прохладительный напиток». Тамара Гвердцители ре­­ши­­­­­ла не отставать от трубадура Маликова и тоже «спела» дифирамбы средству против перхоти (всего-то за 300 у.е). Кристина Орбакайте усиленно «жевала» резинку (за 500 у.е., остальное предложили взять натурой) и рекламировала «чай для похудения» (10 тыс. «зеленых»).

Не устоял даже Леонид Парфенов – всего за 100 тыс. у.е. он разрекламировал сногсшибательный япон­­­ский телевизор. Звезда «Ночного дозора» Константин Ха­­бен­ский за рекламу «продвинутой» бытовой техники получил 150 тыс. долларов. Внук знаменитой Нины Ургант, «русский Хью Грант» (как его иногда называют) Иван Ургант урвал бешеное число в евро, став лицом рекламной кампании «Почувствуй эффект «Актимеля!»

Неплохую сум­­­му в «зеленых» положил в свой карман актер Ан­­тон Макарский за рек­­­­­­­­­­ламу мужских костюмов фирмы «Donatto» (гонорар сос­тавил 3,5 тыс. долларов.).

Приличные гонорары у дочки Василия Шукшина, многодетной мамаши Марии Шукшиной. Причем в последнее время Марь Васильевна рекламирует все, что предлагают: от подгузников до стиральных порошков («это я вам как мама говорю» – 2 тыс. у.е.).

Самые высокие гонорары в рекламе сегодня, естественно, у Сергея Безрукова, Константина Ха­­бен­­­ского, Гоши Куценко. Причем Сергей Безруков может запросить с ходу просто астрономическую цифру. Даже Олег Меньшиков стесняется и просит меньше.

А вот ослепительная звезда советско-российского кино, неувядающая пани Моника – она же Ольга Аросева – соглашается сниматься в роликах, если это не противоречит ее представлениям о социальной значимости рекламы. Так, звезда отказалась сниматься в рекламе средства для похудения (хотя ей предлагали гонорар в 25 тыс. долларов.) Ольга Аро­сева философски заметила, что она не хочет, чтобы ее лицо красовалось на «боках» московских троллейбусов (таковым было условие рекламодателя).

Скромные требова­ния у «звезд» кино Ирины Мирошни­ченко (просит всего 200 у.е.) и Льва Дурова (готов работать даже за 150 «зеленых»), очень покладиста Юлия Меньшова (согласна сниматься за 500 долларов.). Алексей Булдаков – было дело – как-то снялся в рекламе всего за две тысячи... «деревянных».