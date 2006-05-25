Суп и перхоть готовы рекламировать звезды за приличный «куш»
№ 3(3) от 25.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ рекламе стукнуло 30 лет. В первых на советском ТВ рекламных роликах были заняты «Карлсон» и «Бывалый» – актеры Спартак Мишулин и Евгений Моргунов. А рекламировали эти блестящие советские артисты Госстрах! Ролики несколько месяцев подряд гоняли два центральных канала СССР.
Кто же в 1976 г. мог предположить, что скоро звезды театра и кино начнут рекламировать, скажем, масло (Галина Польских), суп (Вячеслав Невинный) или же средство для чистки раковин (Инна Ульянова)?!
Потом на экранах ТВ возник Дмитрий Маликов, который начал трясти гривой с перхотью и рекламировать аховое противоперхотное средство. Валерия прикипела к йогуртам (говорят, певица получила всего 250 долл., остальное пошло бартером), Олег Меньшиков – к швейцарским часам (гонорар составил 1 млн. «зеленых»), Наталия Андрейченко – к чудодейственному крему «Черный жемчуг». Ирина Салтыкова «увеличивала грудь» (за 250 долл.), Лариса Долина «худела» (за 7 тыс. долл.), Чичерина (за 3 тыс. у.е.) «пила прохладительный напиток». Тамара Гвердцители решила не отставать от трубадура Маликова и тоже «спела» дифирамбы средству против перхоти (всего-то за 300 у.е). Кристина Орбакайте усиленно «жевала» резинку (за 500 у.е., остальное предложили взять натурой) и рекламировала «чай для похудения» (10 тыс. «зеленых»).
Не устоял даже Леонид Парфенов – всего за 100 тыс. у.е. он разрекламировал сногсшибательный японский телевизор. Звезда «Ночного дозора» Константин Хабенский за рекламу «продвинутой» бытовой техники получил 150 тыс. долларов. Внук знаменитой Нины Ургант, «русский Хью Грант» (как его иногда называют) Иван Ургант урвал бешеное число в евро, став лицом рекламной кампании «Почувствуй эффект «Актимеля!»
Неплохую сумму в «зеленых» положил в свой карман актер Антон Макарский за рекламу мужских костюмов фирмы «Donatto» (гонорар составил 3,5 тыс. долларов.).
Приличные гонорары у дочки Василия Шукшина, многодетной мамаши Марии Шукшиной. Причем в последнее время Марь Васильевна рекламирует все, что предлагают: от подгузников до стиральных порошков («это я вам как мама говорю» – 2 тыс. у.е.).
Самые высокие гонорары в рекламе сегодня, естественно, у Сергея Безрукова, Константина Хабенского, Гоши Куценко. Причем Сергей Безруков может запросить с ходу просто астрономическую цифру. Даже Олег Меньшиков стесняется и просит меньше.
А вот ослепительная звезда советско-российского кино, неувядающая пани Моника – она же Ольга Аросева – соглашается сниматься в роликах, если это не противоречит ее представлениям о социальной значимости рекламы. Так, звезда отказалась сниматься в рекламе средства для похудения (хотя ей предлагали гонорар в 25 тыс. долларов.) Ольга Аросева философски заметила, что она не хочет, чтобы ее лицо красовалось на «боках» московских троллейбусов (таковым было условие рекламодателя).
Скромные требования у «звезд» кино Ирины Мирошниченко (просит всего 200 у.е.) и Льва Дурова (готов работать даже за 150 «зеленых»), очень покладиста Юлия Меньшова (согласна сниматься за 500 долларов.). Алексей Булдаков – было дело – как-то снялся в рекламе всего за две тысячи... «деревянных».
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