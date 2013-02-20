Проза Цветаевой в исполнении Чулпан Хаматовой в «Балтийском доме»

В Петербурге 23 и 24 февраля на сцене театра «Балтийский дом» состоится премьера музыкального спектакля «Час, когда в души идешь — как в руки». В его основу легли стихи и проза «Мать и музыка» М. Цветаевой и стихотворения Б. Ахмадулиной «Сказка о дожде». Произведения великих поэтесс прозвучат со сцены в исполнении одной из самых популярных и любимых публикой актрис современной России Чулпан Хаматовой.

На премьере спектакля соприкоснутся с прекрасным все, кто любит театр, музыку и поэзию. Увидеть, услышать, почувствовать Чулпан Хаматову на сцене театра — огромное удовольствие для ценителей ее таланта.

«Это не спектакль и это не концерт, — отметила Чулпан Хаматова, — это наше яростное желание поделиться возможностью побега из выхолощенной, бесчувственной реальности. Нас, трех “сегодняшних,” — саксофонистку Веронику Кожухарову, пианистку Полину Кондраткову и актрису Чулпан Хаматову — поведут за руки две величайших женщины, два великих поэта — Марина Цветаева и Белла Ахмадулина. Большая дерзость читать со сцены эту прозу и стихи, но радость, которую они дарят, перевешивает любой страх. И, зажмурившись, мы все­таки нырнем в эту прекрасную стихию. Вместе с вами!».

Языком музыки вместе с Чулпан будет говорить саксофонистка­ виртуоз Вероника Кожухарова — лауреат многих международных конкурсов, лицо французской компании Selmer (известнейшего в мире производителя саксофонов). Хаматова уже знакома с Кожухаровой по совместному с органисткой из Японии Хироко Иноуэ спектаклю «Куда ведет нас сладкий путь любви» по рассказу Ю. Мисимы «Патриотизм, или Церемония любви и смерти». Вероника начала свое музыкальное образование с фортепиано и была признана в школе профнепригодной, но все изменилось, когда она взяла в руки саксофон. Спустя много лет получила образование по классу академического саксофона в Российской академии музыки имени Гнесиных и окончила курсы мастер­ства у знаменитого солиста, исследователя и педагога Клода Делянга. Она стала известным музыкантом и объездила с концертами более 15 стран с широким репертуаром — музыкальные шедевры прошлого и современности, классики и авангарда. Сейчас обладательница одного из трех уникальных саксофонов — подарка владельца фирмы Патрика Сельмера — является одной из лучших саксофонисток Европы.

В драматическом сюжете музыкального спектакля примет участие талантливая пианистка и композитор Полина Кондраткова — выпускница Московской консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат многих международных конкурсов, обладатель первых премий и Гран­при. Ее творческий путь богат выступлениями на лучших концертных сценах Европы и мира.