Неожиданно в семейную дисгармонию, где все и так напряжено до предела, входит странное обстоятельство в лице старых друзей – семейной четы, мужа Гарри и жены Эдны (Евгений Парамонов, Надежда Бутырцева). Они в страхе и отчаянии, они просят приютить их в доме. Но чего они боятся, что их угнетает? Странность ситуации, ее комизм и поэтичность освещает причудливым светом семейную жизнь хороших людей, которые от любви друг к другу сделали жизнь друг друга невыносимой.
Сергей Арцибашев, режиссер спектакля, и сам прекрасный артист добротной старой психологической школы. Для него, чуждого абстракций, ценящего вещество жизни на вкус и цвет, было нелегко справиться с коварным интеллектуальным блеском и холодной конструкцией безжалостного к людям американского классика. Но Арцибашев справился, и «Шаткое равновесие» в Театре имени Маяковского – это не пустопорожнее говорение красивых и эффектных фраз.
Мысль спектакля я бы сформулировала так: тот побеждает в жизни, кто сквозь одиночество и страхи, ошибки любви и любовные ошибки, груз возраста и тяжесть долга проносит и сохраняет свое человеческое достоинство.
Актерскую задачу в спектакле не назовешь легкой. Надо суметь показать сложное – историю отношений, клубок чувств, связавших персонажей давно. Герои немолоды – не первый год отчаянно пьянствует Клэр, философствует Агнес, с трудом двигается переполненный болью Тоби, и нужно эту давность истории иметь внутри себя.
Очень убедителен красивый и печальный Тоби – Михаил Филиппов (три года не выходил на сцену в новой роли и вот блеснул). Ясно, что все бури в душе этого человека уже прогремели, он живет по инерции, в которой видны следы прошлых чувств, он в состоянии вечной обороны от мира, но вместе с тем сколько в нем деликатности, ума, достоинства. Известная широкому зрителю по исполнению роли Жабы Аркадьевны в «Моей прекрасной няне» Ольга Прокофьева не использовала никаких нажитых штампов и явилась глубокой, пикантной, трагикомической Клэр.
Евгении Симоновой в сложной роли Агнес можно было бы пожелать большего внутреннего драматизма, чтоб героиня не застыла в статическом величии мудрой хозяйки. Но в целом актерский ансамбль сложился, и сложился для высокой цели: рассказать о «шатком равновесии» в человеческой душе любви и эгоизма, одиночества и понимания других, страха перед жизнью и отваги жить.
Добротный спектакль без малейших следов пошлости. Неминуемый зрительский успех и злобное шипение из стана «авангардистов».