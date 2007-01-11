Спектакль держится на «трех китах», трех артистах – Евгения Симонова (Агнес), Ольга Прокофьева (Клэр), Михаил Филиппов (Тоби). Их персонажи живут вместе много лет, но узы, связывающие их, сложны, тяжки, перекручены как корабельные снасти. Мужчина с трудом и муками сохраняет весьма шаткое равновесие между двумя сестрами – на мудрой и величественной Агнес он женат, у них есть беспутная дочь Джулия (Зоя Кайдановская), которая возвращается домой после каждого неудачного замужества. Другую сестру, яркую, задиристую Клэр, как можно догадаться, герой давно любит. Люди в этой хрупкой семейной лодочке подобрались порядочные, тонкие, умные и разговорчивые (в пьесах Олби все умны и несчастны и все говорят афоризмами).

Неожиданно в семейную дисгармонию, где все и так напряжено до предела, входит странное обстоятельство в лице старых друзей – семейной четы, мужа Гарри и жены Эдны (Евгений Парамонов, Надежда Бутырцева). Они в страхе и отчаянии, они просят приютить их в доме. Но чего они боятся, что их угнетает? Странность ситуации, ее комизм и поэтичность освещает причудливым светом семейную жизнь хороших людей, которые от любви друг к другу сделали жизнь друг друга невыносимой. Сергей Арцибашев, режиссер спектакля, и сам прекрасный артист добротной старой психологической школы. Для него, чуждого абстракций, ценящего вещество жизни на вкус и цвет, было нелегко справиться с коварным интеллектуальным блеском и холодной конструкцией безжалостного к людям американского классика. Но Арцибашев справился, и «Шаткое равновесие» в Театре имени Маяковского – это не пустопорожнее говорение красивых и эффектных фраз. Мысль спектакля я бы сформулировала так: тот побеждает в жизни, кто сквозь одиночество и страхи, ошибки любви и любовные ошибки, груз возраста и тяжесть долга проносит и сохраняет свое человеческое достоинство. Актерскую задачу в спектакле не назовешь легкой. Надо суметь показать сложное – историю отношений, клубок чувств, связавших персонажей давно. Герои немолоды – не первый год отчаянно пьянствует Клэр, философствует Агнес, с трудом двигается переполненный болью Тоби, и нужно эту давность истории иметь внутри себя. Очень убедителен красивый и печальный Тоби – Михаил Филиппов (три года не выходил на сцену в новой роли и вот блеснул). Ясно, что все бури в душе этого человека уже прогремели, он живет по инерции, в которой видны следы прошлых чувств, он в состоянии вечной обороны от мира, но вместе с тем сколько в нем деликатности, ума, достоинства. Известная широкому зрителю по исполнению роли Жабы Аркадьевны в «Моей прекрасной няне» Ольга Прокофьева не использовала никаких нажитых штампов и явилась глубокой, пикантной, трагикомической Клэр. Евгении Симоновой в сложной роли Агнес можно было бы пожелать большего внутреннего драматизма, чтоб героиня не застыла в статическом величии мудрой хозяйки. Но в целом актер­ский ансамбль сложился, и сложился для высокой цели: рассказать о «шатком равновесии» в человеческой душе любви и эгоизма, одиночества и понимания других, страха перед жизнью и отваги жить. Добротный спектакль без малейших следов пошлости. Неминуемый зрительский успех и злобное шипение из стана «авангардистов».