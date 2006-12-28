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Нашли чем удивить!

Поиски героя, достойного смеха и слез, продолжим и в новом году

№ 34(34) от 28.12.2006 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Нашли чем удивить!
Павел Лунгин удивил «Островом»

Глубокий и постоянный источник удивления – Федеральное агентство по культуре и кинематографии – даже не удивило, а прямо-таки поразило общественность распоряжением назначить артиста Евгения Миронова художественным руководителем Театра Наций.

До сих пор Миронов был замечен только в хорошем исполнении разнообразных ролей в театре и кино. Он не ставил спектаклей. Никогда ничем не руководил. Для чего популярному артисту возглавлять Театр Наций, то есть пустое в творческом отношении место, занимающее, правда, отличное помещение с давней историей (это бывший театр Корша)? Но удивление ваше развеется быстро, если вы вспомните, что Евгений Миронов в творческом союзе с режиссером Кириллом Серебренниковым в этом году организовывал фестиваль «Территория». На этот фестиваль привезли невероятно авангардные постановки из стран Европы, так что зритель мог созерцать процессы мочеиспускания на сцене не только русского, но и, к примеру, венгерского образца. До сих пор черная болезнь «авангардизма» ползала по всему театральному организму, но теперь она, видимо, обретет строгую прописку в Театре Наций, где Евгений Миронов будет очаровательной вывеской, под которой режиссеру С. будет где развернуться.
 
И это замечательно! Я как ретроград страшно не люблю невкусных смешений. Не надо соединять монастырь с кабаком – пусть все будет на своем, четко очерченном месте. По крайней мере, людям будет известно, в какие места заглядывать, а какие обегать за версту.
 
Отвоевала же «новая драма» целую поляну – Театр «Практика». И теперь зритель сам в состоянии сообразить, нужен ли ему, скажем, спектакль «Июль»: монолог людоеда, пожирающего всех на своем нелегком пути. Этот монолог написал Иван Вырыпаев, а играет его милейшая актриса Полина Агуреева, оного Вырыпаева жена. Тоже, нашли чем удивлять – монологом людоеда. Вот если бы вдруг мне стало известно, что кто-то из деятелей «новой драмы» написал пьесу в 4­х действиях о жизни нормальной российской семьи, вот тут у меня от удивления глаза бы на лоб полезли. А то, подумаешь, монолог людоеда. Это, извините, дешевка. Это начирикать можно за два дня. Старые-то драматурги над пьесами по году сидели, выстраивая жизнь персонажей…
 
Приятно удивило в конце года правительство России, присудив свою премию в области культуры спектаклю Малого театра «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе А.Н. Островского. Дело в том, что я чуть не единственный критик, который обратил пристальное внимание на этот добротнейший спектакль как на убедительную победу эстетического консерватизма. Пять перемен декораций! Причем учитывающих то обстоятель­ство, что в кабинете генерала стоит совсем не та мебель, что в комнате бедного молодого человека. Подробнейшие психологические характеристики всех героев! Полный текст автора без купюр и искажений! И при этом – смешно, реально смешно, но не из-за фарсовых режиссерских приемов, а по существу.
 
Это и вообще важная проблема – адекватность автору пьесы. Дело в том, что наши театры постоянно вводят потребителя в заблуждение. На афише и в программке у них написано имя автора, как бы гарантирующее качество продукта, – Шекспир, Чехов, Островский. А в спектакле может оказаться до 40–50% искажений, купюр и отсебятины. А по какому праву, собственно говоря? Почему я прихожу в филармонию на Моцарта, Шостаковича и т.д. и слышу именно то, что хочу, без малейших изменений, а драматический театр использует классику как прикрытие режиссерских фокусов? Я требую в таких случаях снимать имя автора с афиши и ставить имя режиссера! Пусть будет, например: «Н. Чусова. «Гроза». Композиция по мотивам драмы Островского». Или:
«Ю. Бутусов. «Гамлет». Нечто по Шекспиру». Это будет правильно и честно, а то, что происходит сейчас, неправильно и нечестно.
 
Чуть не каждый день удивляют меня газеты и журналы, в которых подробно и обстоятельно рецензируются американские фильмы. Зачем пишущие бедолаги вкладывают свой интеллект в чужую культуру, о котором эта чужая культура никогда не узнает, понять невозможно. Какова цель этих трагических и бесплодных умственных упражнений, установить не удалось.
 
Лучше бы мы все-таки сосредоточились на своем родном, как сосредоточился на нем Павел Лунгин, сняв «Остров» – конечно, самую примечательную картину года. С «Островом» произошло редкое, чудесное совпадение – грамотная и сильная реклама соединилась с качественным продуктом. Уже месяц фильм держится в прокате, бередя душу россиян великолепной работой Петра Мамонова. Хорошо, что этот чудик взял и поднял профессиональную актерскую планку на такую высоту. Надо время от времени напоминать, что в актерском деле возможны чудеса, а не только эксплуатация личного обаяния!
 
Но и вообще в этом году было что посмотреть в русском кино – картин семь-­восемь приличных набралось, а нужно ли человеку больше? То же и с книгами – порядочных и занимательных с десяток будет, а кто ж больше-то за год читает, кроме тех мучеников, что зарабатывают на жизнь литературной критикой, то есть плохим пересказом сюжетов? Так что культура в этом году более-менее обеспечила потребителя пищей. Другое дело, что тональность ее в целом не назовешь мажорной.
 
В литературе преобладали антиутопии – мрачные сатирические картины будущего России. В кино – драмы и черные комедии. В театре удалось посмеяться один раз – случайно забрела на сотый спектакль «Развод по-женски» в театре Маяковского (вот удивили!), двадцать с лишним женских ролей, крепкая бродвейская пьеса, блистательная Ольга Прокофьева. В первый раз за год отдохнула и посмеялась в театре. Набираюсь сил – впереди у меня «Власть тьмы» (Петербург, Большой драматический театр) и «Живой труп» (Александринский театр). Все графа Толстого сочинения. Веселье уже в названии обещано!
 
Так что главный приз за удивление получил бы от меня тот, кто снял, поставил бы или написал умную комедию о современности, после которой не приходила бы в голову идея «а не удавиться ли мне?». Но этот приз еще ждет своего героя.

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