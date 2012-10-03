Ненасытный Петербург

На днях закончился III Санкт-Петербургский международный кинофорум, который объединил сразу несколько уже именитых фестивалей, проходивших раньше в разное время. Теперь они стартовали почти одновременно и разделили кинообщественность на тех, кто такой новый порядок поддержал, и на тех, кто ворчал в кулуарах или на круглых столах.

Самому маститому питерскому кинофестивалю, давно ставшему международным брендом, – фестивалю документального, игрового короткометражного и анимационного кино «Послание к Человеку», в этом году исполнилось 22 года. В прошлом году его генеральным директором стал энергичный Алексей Учитель, который добыл не только бюджетные деньги, но и привлёк солидных спонсоров. В этом году Первый павильон «Ленфильма», где проходила церемония открытия и закрытия фестиваля, буквально ожил, словно давая всем почувствовать, что студия ещё на что-то способна. На открытии показали фильм «Playback» режиссёра Антона Каттина и оператора Павла Костомарова – документальную картину о съёмках легендарного фильма Алексея Германа «История Арканарской резни» (по «Трудно быть богом» братьев Стругацких), который они делали на протяжении 10 лет. Когда Герман поднялся на сцену получать «Золотого кентавра» за вклад, он сказал, что как-то появился человек с лицом авантюриста и попросил разрешения снимать. Герман согласился, только попросил не снимать скандалы. В результате он только скандалы и снял. Но если это получилось забавно, то так тому и быть, потому что чересчур серьёзно к себе относиться не стоит. С таким напутствием публика посмотрела фильм на ура.

На закрытии тоже показали интересный фильм «Окончательный монтаж – дамы и господа» (реж. Дьёрдь Палфи, Венгрия, 2012). Он представляет из себя элегантную морфологию кино. Из разных фильмов берутся нежные взгляды и монтируются между собой, потом – поцелуи или танцы, смех и слёзы, ревность и пощёчины, объятия и на разных языках сказанное «да». Короче, все состояния, в которых бывают мужчины и женщины, когда между ними возникают отношения. Смотрится на одном дыхании.

Программа разнообразных конкурсов «Послания к Человеку» была столь насыщенной, что её одной было достаточно, чтобы превратить Петербург последней недели сентября в кинематографическую Мекку. Но буквально через день стартовал 20-й по счёту фестиваль отечественных фильмов «Виват кино России!», который в этом году стал конкурсным, хотя и не премьерным. Жюри под руководством Армена Медведева отсмотрело 16 картин, уже раньше показанных либо на «Кинотавре», либо на фестивале «Окно в Европу», и среди них закономерно оказались достойные фильмы, а гран-при достался «Рассказам» Михаила Сегала. В этом фильме рассказаны четыре новеллы-истории, которые происходят с людьми, так или иначе связанными с рукописью, принесённой в издательство. То ли эти истории являются плодом галлюцинаций героев, то ли рукопись мистически воплощается. Приятно, что в фильме есть все виды юмора – от сатиры до иронии. Особенно хороша новелла про восхождение взятки от станции техобслуживания через разные слои общества до заоблачных вершин.

Нельзя не отметить, что на открытии Эльдару Рязанову вручили почётный приз «Живая легенда». Открытие в Александринском театре прошло весьма пышно, лишний пафос решил смягчить Михаил Боярский, который рассказал новый анекдот про блондинок. Блондинку останавливает гаишник и просит права. Блондинка отвечает – не могу вам их отдать, это подарок! Часть зала посмеялась, часть пожала плечами.

Среди неконкурсных программ «Виват кино Россия!» было много ретроспектив, были показаны также и фильмы всеобщих любимцев: «Август восьмого» Д. Файзиева, «Белый тигр» К. Шахназарова, «Дирижёр» П. Лунгина, «Поклонница» В. Мельникова. Так что зрители могли наверстать упущенное.

Уже 11-й год проходит в Петербурге и Международный фестиваль фильмов студентов киношкол «Начало». В этом году он тоже стартовал на прошедшей неделе. Из 900 фильмов из 50 стран мира было отобрано 111 из 37 стран. Со студентами в формате мастер-классов общались профессионалы, например, победитель «Виват кино России!» Михаил Сегал.

А среди новорождённых фаворитов III кинофорума – Первый международный Санкт-Петербургский кинофестиваль.Его президентом стал кумир петербуржцев и гостей – Василий Лановой, а председателем жюри – всемирно известный сербский режиссёр Эмир Кустурица, который в свободное от просмотров время дал на Манежной площади со своим ансамблем такой отвязный цыганский рок-н-ролл, что любимая Мадонной группа «Гоголь-Борделло» отдыхает. В конкурс вошли фильмы, так или иначе обладающие уже печатью и подписью фестивалей класса люкс, что позволило синефилам посмотреть кино, отражающее мировые тренды, а почтенной публике познакомиться с кино из самых разных уголков планеты, рассказывающим человеческие истории, а не показывающим фабричные аттракционы. Например, очень трогательно смотрелся фильм «Неоднородный» иранского режиссёра Эбрахима Форузеша о мальчике, мать которого умерла во время родов. А в деревне, где жил его отец, разумеется, никакого искусственного питания не было. В отчаянии вдовец обходит деревенских, как правило, многодетных соседей, чтобы их кормящие жёны дали немножко молока его первенцу. Все ведут себя по-разному: кто-то прогоняет его, кто-то требует денег, кто-то кормит бесплатно Аллаха ради. Когда мальчик вырастает, то оказывается, что он вскормлен всей деревней, своеобразный «сын полка». И если он совершает какой-то неправильный поступок, то кормилицы начинают валить вину друг на друга, типа перепил соседского кислого молока. Если же мальчик исправляется и совершает хороший поступок (становится лучшим учеником в классе), то все кормилицы приписывают это себе, своему правильному молоку. Фильм, с одной стороны, реалистичный, с подробностями быта, с другой – совершенная притча, рассказывающая об устройстве человеческого общества на эмоциональном языке, понятном каждому. Я бы дал приз этому фильму, но высокое жюри решило иначе и наградило латвийскую картину «Крутая колка» (реж. Юрис Пошкус), о жизни простых парней (всем троим друзьям за 30), которые живут в деревушке на берегу Балтийского моря совершенно растительной жизнью (что не мешает драться с соседями), однако экзамен чувств заставит увидеть жизнь в новом свете.

Приз же за лучшую режиссуру достался совершенно справедливо фильму Алексея Балабанова «Я тоже хочу». В нём бандит, друг бандита, папаша друга, рок-музыкант Гаркуша и проститутка с большой дороги, узнав, что где-то под Угличем есть колокольня, откуда забирают на планету Счастья, едут туда с риском потерять своё маленькое, но гарантированное благополучие (если тебя не взяли, то нет возврата из зоны – сильная радиация) ради сказочной мечты. «Именно такие характеры привлекают меня, – сказал Балабанов вашему автору, – которые авантюристы, в которых есть дерзость. Не стоит обобщать, что это образ русских в моём представлении. Я знаю много других русских, но мне они не интересны как герои. А эти интересны».

Так как относиться к объединению таких разных фестивалей в одно время в одном месте? Посмотрим на опыт фестивалей класса люкс (Канны, Берлин, Венеция). Когда-то в Берлине параллельно с МКФ стартовал фестиваль «Форум» и даже был к нему в оппозиции. Что мы видим сегодня? «Форум» – одна из существенных составных частей Берлинале. Когда-то в Каннах параллельно с МКФ с флагами протеста стартовал фестиваль «Особый взгляд». Сегодня он стал одной из самых престижных программ в мире кино в рамках Каннского МКФ. Тенденция к объединению – это мировой тренд, и не стоит это игнорировать.

Отгремели церемонии закрытия «Послания к Человеку», «Виват кино России!», «Начала», Первого СПб-го МКФ, но кинофорум не закрылся на этом. С ним вступает в партнёрские отношения МКФ «Северное сияние». Это фестиваль кино стран Арктики, раньше проходивший в Мурманске. И вот свой третий фестиваль «Северное сияние» 11 ноября открывает как участник III Санкт-Петербургского кинофорума. Ведь слухи о том, что публика потеряла интерес к авторскому кино, выгодны только тем, кто не хочет или не умеет с ним работать. Кинофорум доказал, что хорошее авторское кино (маргиналы есть как в авторском, так и в якобы коммерческом кино) пользуется зрительским интересом настолько, что на некоторые фильмы в зал было просто не попасть. Так что в добрый путь.