Соловьиные трели с греческим акцентом

Он легенда. Музыкальный мэтр. Любимец публики. Причём как европейской, так и российской. Завтра в Доме музыки Демис РУССОС даст свой единственный юбилейный концерт в Москве. Какие сюрпризы готовит для зрителей и почему не верит политикам, он признался «Аргументам неделi».

- Некоторое время назад вы достаточно активно стали экспериментировать с музыкальными жанрами. Писали даже, что стали играть рок. Чем закончились эти эксперименты? Рок-музыка по-прежнему есть в вашем репертуаре?

– Музыка не знает границ. Поэтому я экспериментировал с музыкальными стилями всегда. Поскольку мой последний альбом в стиле rock & blues в России ещё не вышел, я исполню лишь известные русской публике песни. Тем не менее пара сюрпризов в программе будет.

– Вы начинали как инструменталист – играли на гитаре. Потом резко запели…

– Тогда я работал именно в этой сфере, потому как понимал, что людям нужна музыка, под которую можно танцевать. Поэтому я играл на трубе и на гитаре. А потом встретился с классными ребятами, и мы создали Aphrodite’s Child (в 1963 году. – Авт.). И там я запел. Захотелось. Очень сильно. Понял, что готов для нового пути.

– Когда работали с Aphrodite’s Child, вы стали заложником террористов. Такие вот моменты оставляют отпечаток на вашем творчестве?

– Да, конечно! Начнём с того, что я родился после войны, то есть все её тяготы не перенёс лично. А вот когда стал заложником, то ощутил на своей шкуре, что есть война. Это заставило меня изменить своё мышление в принципе, после этого я пересмотрел все свои идеи, изменил подход к творчеству.

– Насколько мне известно, у вас есть дом во Франции. При этом вас часто видят в Греции. Где вы живёте сегодня и патриотом какой страны являетесь вы и ваша семья?

– В силу профессии я человек мира и живу в разных местах. Но я гражданин Греции. Моя дочь Эмили живёт в Париже. Сын Сирил – в Афинах.

– Сегодня Греция переживает не самые лёгкие времена. Многие упрекают в этом самих греков, называя их лентяями. Как вы считаете, в чём причина экономического кризиса в Греции?

– Греки могут быть либо очень трудолюбивыми, либо ленивыми, как любые люди в любой другой нации мира. Это зависит лишь от того, каким образом «сильные мира сего», правящие страной время от времени, решат их судьбы. Так что оценивать нужно не личные качества простого народа, а работу политиков. Это они задают вектор. Дают шанс для реализации каких-либо возможностей.

– Говорят, вы увлекаетесь философией. Кто ваш любимый философ и какое изречение помогает вам в трудных ситуациях?

– Платон. Что-то конкретное, сейчас сложно назвать. Ведь каждая мысль приходит в момент какой-то конкретной ситуации. А вообще философия определяется жизнью. Если она помогает преодолевать трудности. Значит, действует.

– Семья для вас…

– Самое важное и главное решение, которое принимает мужчина. Семью создаёт именно он. А руководит всем женщина. Но женщины приходят и уходят, а музыка вечна, и она тебя не предаёт. Как, впрочем, и ты её.

– Вы частый гость в России. Знаете о том, что происходит в нашей стране? Что происходит в политике, музыке, экономике?

– Россия большая страна с многолетней историей. Её природные ресурсы огромны и очень важны для всего мира. А в её культурном и музыкальном наследии многие интеллигенты и артисты черпали вдохновение. Лично я имел возможность и считаю это удачей – увидеть спектакли русского балета в России и за рубежом. Получил невероятные эмоции. А ещё меня впечатлили достопримечательности Санкт-Петербурга и его архитектура. Вам есть чем гордиться. Берегите свою страну и свою культуру.