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Чем удивлять будете?

№ 36(328) от 20.09.2012 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Чем удивлять будете?
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Один за другим открывают сезон московские театры, и я вспоминаю знаменитый вопрос, который, по легенде, задавал коллегам режиссёр Алексей Дикий – «Чем удивлять будешь?»

Основное внимание СМИ, как всегда, сосредоточено на скандалах, отставках и новых назначениях. Часто мелькают имена режиссёров К. Серебренникова и К. Богомолова – можно подумать, что в их творениях и бьётся главный пульс театральной жизни. Между тем это не так. Карта театральной Москвы по-прежнему обширна, разнообразна и заключает в себе множество явлений, куда более интересных, чем претенциозные опусы фантомных «новаторов».

В МХТ имени Чехова репетируют новую пьесу Людмилы Петрушевской «Он в Аргентине» с Мариной Голуб и Розой Хайруллиной в главных ролях. А в МХАТ имени Горького по-прежнему выходит на сцену Татьяна Доронина, и это надо видеть. Твёрдо стоит РАМТ, возглавляемый мудрым А. Бородиным, и готовит к постановке трилогию Юджина О,Нила «Участь Электры».

Хранит чистый творческий настрой Студия театрального искусства Сергея Женовача, недавно с изрядным успехом гастролировавшая в Америке. (Вообще на Западе традиционно интересуются не жалкими русскими подражаниями позапрошлогодней европейской моде, а тем, в чём мы оригинальны и сильны, – отечественным психологическим театром.) Всегда полезно и любопытно заглянуть в «Сатирикон» Константина Райкина – и обнаружить, что там есть, на что и на кого посмотреть и кроме самого Райкина. Каждый сезон что-то диковинное, изобретённое то Камой Гинкасом, то Гетой Яновской, появляется на сцене Московского ТЮЗа. Гораздо интереснее стало в «Современнике», театр нащупал куда более живые, чем лет пять назад, контакты с публикой. Оригинальные творческие фокусы то и дело показывает Театр «Модернъ» Светланы Враговой, – и, кстати, в спектакле «Счастливое событие» приглашённый артист Валерий Золотухин играет так, как давно не игрывал на родной сцене…

Короче, только начни ходить – в сезон всего не обойдёшь. Возобновился некий интерес, пока что предварительный, и к театру имени Ермоловой – весной его художественным руководителем стал народный артист России Олег Меньшиков. В планах театра заявлено: «Портрет Дориана Грея» Уайльда с Меньшиковым в роли лорда Генри, модернизированная «Снегурочка» Островского с молодыми актёрами и постановка пьесы драматурга А. Яблонской, «трагически погибшей во время теракта в Домодедово» (при любом упоминании драматурга Яблонской идёт это сообщение, хотя неясно, какая связь может быть между характером гибели автора и качеством его текста. А не будь теракта, Яблонская пробилась бы на сцену?).

Несмотря на лёгкое отвращение к заплесневелым парадоксам Уайльда, я, разумеется, весёлыми ногами побегу в театр имени Ермоловой посмотреть на Меньшикова, поскольку он бывает на сцене очень хорош, а бывает великолепен, других состояний у него я не наблюдала. А на модернизированную «Снегурочку» Островского (умершего от сердечного приступа в имении Щелыково) в исполнении молодых актёров, которые, как правило, один бездарнее другого, не пойду. Вот, собственно, и все проблемы руководства театра имени Ермоловой: если на сцене будет Меньшиков – в зале будет аншлаг, не будет Меньшикова – не будет аншлага.

Это к вопросу «чем удивлять?». Избалованную и перекормленную театральную публику удивить, кроме таланта, нечем. А таланты у нас всё те же – наверное, в лавочке, где их выдают, переучёт.

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