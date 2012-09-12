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«Неизвестный художник» в Русском музее

№ 35(327) от 13.09.2012 [«Аргументы Недели », Наталья ЧАПЛЫГИНА ]

«Неизвестный художник» в Русском музее
«Великая княжна Александра Николаевна в образе Богоматери»

Скоро уже месяц как в Санкт-Петербурге в Русском музее открылась выставка «Неизвестный художник». Из запасников музея, где насчитывается около 800 «безымянных» произведений, зрителям представлены более 200 картин и ряд скульптуры, чьё авторство пока не установлено. В основном это работы ХVIII–ХIХ веков.

Факт неизвестности автора, можно сказать, обладает положительным «побочным эффектом». Процесс восприятия произведения искусства дополняется некоторым элементом «сотворчества» со специалистами атрибуции (определение авторства художественного произведения). Непростая, ответственная и порой очень длительная работа. Она требует глубоких академических знаний, «верного глаза» и, конечно же, профессиональной интуиции. Интересно, что в процессе подготовки выставки несколько произведений практически обрели своих авторов. Видимо, неслучайно расположили выставочные работы именно в корпусе А.Н. Бенуа. Известно, что он был не только замечательным художником, искусствоведом, но и выдающимся мастером атрибуции.

Экспозиция выставки, в основном состоящая из портретов, имеет тематическое разделение. Представлены портреты членов императорской семьи, военных и чиновников, купцов и духовенства, детей, семейные и групповые. Недаром XVIII век в России называют «Веком портрета». Имена наших знаменитых портретистов: Рокотова, Левицкого, Боровиковского, Кипренского, Тропинина – навсегда вошли в мировую историю искусства.

Открывает экспозицию выставки раздел «Парсуна и портреты петровского времени». Парсуна (искажённое слово «персона») – это первые живописные портреты конца XVII – начала XVIII века.

По стилю и приёмам живописи они ещё очень близки к иконам. Особый акцент здесь сделан на знаменитой «Преображенской серии». Это выполненные в стиле парсуны портреты ближайших сподвижников Петра I времени «начала славных дел». Эти работы имеют «налёт» гротеска, так как изображённые в соответствии с иконографическими традициями персоны – шуты Петра I. Выходцы из знатных дворянских родов: Нарышкины, Апраксины, Голицыны, Репнины – все они были участниками так называемого «Всепьянейшего сумасбродного собора». Сам Пётр I был организатором этого шутовского мероприятия, которое, однако, просуществовало почти тридцать лет. Придуман был устав. Каждый получил прозвище, в том числе и сам Пётр I. Но не это главное. «Преображенская серия» относится к редчайшим памятникам раннего светского искусства в России. Возможно, часть портретов написана была одним художником.

Жанр портрета удивительно историчен. За каждым стоит своя история – где местного, а где и государственного масштаба. Конечно же, интересно знать подробности.

Среди портретов членов императорской семьи выделяется лицо Петра III. Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский (Пётр Фёдорович). Внук Петра I и племянник императрицы Елизаветы Петровны. Бездетная императрица объявила его в качестве наследника престола. Женили его на принцессе Софии Фредерике Августе Ангальт Цербстской (будущей Екатерине II). На престоле продержался недолго. Царствовал всего 186 дней. «Нацарствовался» так, что был свергнут, образно говоря, в связи с негосударственным мышлением.

Есть в экспозиции портреты, привлекающие внимание и своим названием. К примеру, «Портрет А.Н. Ленина с калмыком». Из пояснений следует, что этот Ленин был царским стряпчим. А молодой калмык рядом – это дань увлечению экзотикой Востока. В XVIII–XIX веках в дворянской среде было модно держать в услужении маленьких калмыков. Потом они, естественно, взрослели и подрастали.

А вот серия портретов военных и чиновников в красивых мундирах с контрастными отворотами, золотым шитьём. На груди – «Анны», «Владимиры», «Георгии»! Красота и гордость! При написании такого рода портретов изображению знаков почёта и отличия придавалось большое значение. Один из интересных не только с художественной, но и исторической точки зрения портрет И.И. Шувалова. В 15 лет будущий фаворит императрицы Елизаветы Петровны поступил к ней на службу в качестве пажа. Дослужился до звания генерал-лейтенанта. Добился открытия первого русского университета в Москве и Академии художеств в Петербурге. Покровительствовал М.В. Ломоносову. Изображён неизвестным художником в синем мундире с красными отворотами и с орденами Св. Анны и Белого орла. Есть предположение, что это самый ранний портрет кисти Ф.С. Рокотова.

Рядом – портреты князей Репниных. Большой дом одного из них вместе с обширным земельным участком был продан московскому университету, куратором которого как раз и стал И.И. Шувалов.

Далее «Портрет Модеста Корфа» – соученика А.С. Пушкина по царскосельскому лицею. Он стал историком, почётным членом Петербургской академии наук, статским советником Николая I. На груди – орден Св. Анны.

Много детских портретов. Но не сразу можно понять, кто изображён: мальчик или девочка. Одевали детей в те времена одинаково – в платьица. Но для отличия художники смело использовали ряд символов. Например, скрипка в руках ребёнка означает, что это мальчик. В XVIII веке игра на скрипке была прерогативой исключительно мужчин. А собачка (символ верности и послушания) – «намёк» на то, что держит её девочка.

Авторство произведения «Великая княжна Александра Николаевна в образе Богоматери» «присуждают» Фёдору Антоновичу Бруни. Что побудило художника воплотить в столь высоком образе эту молодую необыкновенно красивую княгиню?

Великая княгиня Александра Николаевна была младшей дочерью Николая I. Любимица отца, красавица Адини (так звали её в близком кругу) была доброй, нежной, музыкально одарённой. Она могла быть счастлива. Вышла замуж. Ждала ребёнка. Всего 19 лет жизни было отпущено ей судьбой. Её «унесла» тяжёлая болезнь (чахотка), обострившаяся в связи со смертью ребёнка, родившегося раньше времени.

Интересно, что в 1849 г. Ф.А. Бруни был назначен хранителем эрмитажных портретов. Многие из них были написаны Кристиной Робертсон. Среди них и портрет Адини. Но наступил момент, когда художница впала в немилость царствующих особ. Все написанные ею работы было велено убрать с глаз долой. Сделать это поручили Бруни. Вполне возможно, что этот факт вполне мог повлиять на желание художника оставить в памяти людской прекрасный образ. Но это из области «сотворчества» со специалистами атрибуции. А вот урок истории выставка преподаёт несомненно. И на память приходят ставшие крылатыми слова: «Здесь каждый шаг – живые письмена».

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