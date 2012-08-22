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Станет ли Серебренников Гоголем?

№ 32(324) от 23.08.2012 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Станет ли Серебренников Гоголем?
vmdaily.ru

7 августа – внезапно, без объявления войны, – новым художественным руководителем Московского драматического театра имени Гоголя был назначен Кирилл Серебренников. Возмущённая труппа направила письма в инстанции с протестом. Затем с заявлением о некорректности увольнения прежнего худрука Сергея Яшина выступил глава СТД Александр Калягин… Короче, война всё ж таки началась!

Ну-с, , и ваше мнение? – спрашивают меня.

А я мучаюсь. В последнее время основным конфликтом нашей общественной жизни становится борьба противного с отвратительным. Вот тут и выбирай.

Признаюсь, к назначению Кирилла Серебренникова худруком Театра имени Гоголя я отнеслась легкомысленно. Ни одна работа этого режиссёра не принесла мне зрительского счастья, но искать этого счастья в Театре имени Гоголя тоже не приходило в голову. Сергей Яшин – крепкий профессиональный режиссёр, но какая-то фатальная тень бесславия лежала на этом театре. Не выходила, не «вытанцовывалась» настоящая судьба – так бывает у людей, так бывает у театров.

Что ж, думаю, теперь хотя бы настанет определённость. Серебренников сосредоточится на своём пространстве. Таким образом, МХТ и «Современник» вместе со зрителями, возможно, хотя бы некоторое время отдохнут от его новых, как правило, длинных и мрачных опусов. На меня они производят удручающее впечатление (Серебренников – это такой анти-Фоменко), зато теперь ясно, какой именно театр огибать за версту.

Да и репертуар Театра имени Гоголя вряд ли так уж сильно преобразится. В новом сезоне Яшин хотел ставить Макдонаха и Мрожека – так что мешает Серебренникову ставить этих самых Макдонахов и Мрожеков, от которых нам лет двадцать как не продохнуть? А к следующему сезону если не В. Сурков, так уж Д. Медведев обязательно напишут для Театра имени Гоголя (ведь у нас в России нынче всё «имени Гоголя») что-нибудь потрясающее своей художественной силой. Так сказать, «Околоноля-2».

Вообще-то Кирилл Серебренников обязательно войдёт в историю театра – как человек, который чуть не убил Олега Меньшикова. В 2003 году, во время премьеры спектакля «Демон» по Лермонтову (малая сцена Театра имени Моссовета), трос, на котором держался по идее режиссёра некий увесистый символ демонической Вселенной, – оборвался. И хлестнул Меньшикова (до крови) по золотоносному лицу! У разумного актёра хватило догадки закрыть этот спектакль…

Но демонический ореол по-прежнему посверкивает чёрным блеском вокруг Кирилла Серебренникова. Как-то ему удаётся заморочить решительно всех – ставя прозу В. Суркова, оставаться кумиром Ксюш. Сотрудничать с непреклонным революционером Прилепиным – и пользоваться благосклонностью Департамента культуры. Не иметь диплома хоть о каком-то гуманитарном образовании, не открыть и не вырастить ни одного актёра – и считаться одной из ключевых фигур современного театра. Нет, эта карьера достойна пера Гоголя с его знанием дьявольских затей! Как говаривал Шерлок Холмс, «я борюсь со злом по мере сил, но бросать вызов самому прародителю – было бы нескромно с моей стороны». Так что умолкаю, умолкаю.

Вернёмся к делам более-менее человеческим. Всё-таки неприятный привкус сопровождает действия Департамента культуры г. Москвы. Хорошо бы лицам, возглавляющим этот департамент, и функционировать, как в народе говорят, «по-культурному». Но дать худруку, работавшему в театре 25 лет, открыть сезон, а затем мгновенно уволить, то есть, извините, «принудить к собственному желанию», без благодарности и без всяких реверансов, – это, может быть, по-спортивному, но никак не «по-культурному».

В области футбольного менеджмента, где трудился одно время Сергей Капков, нынешний глава Департамента культуры, такой стиль нормален. Команда проиграла – менять тренера. Но людям нового времени и спортивного склада, которые по воле рока оказались в причудливом мире театра, следовало бы вести себя осторожно в чуждой им среде. Мимикрировать, что ли. Отойти подальше от стиля руководства, который уязвил метким словцом Грибоедов: «Я вам – фельдфебеля в Вольтеры дам». Не выступать в некрасивой роли слона в посудной лавке…

Сергей Капков – человек довольно молодой, очевидно успешный и, как большинство молодых и успешных людей нового века, скорее всего – безжалостный. Он любит эффективность, ему претит статика. Осмелюсь предположить, что он не сидит каждый вечер во вверенных ему театральных учреждениях и знает твёрдо разве несколько модных имён. На чём же, вот интересно, основана его уверенность в том, что Серебренников – это именно то, что нужно Театру имени Гоголя и публике? На том, что он – начальник?

Но ведь судьба, которую изобразил в своём лице Сергей Капков, врываясь в тихий омут Театра Гоголя, может и к нему самому постучаться в дверь. И запросто повести себя в его же стиле – вот так же, без объяснений, в 24 часа. И опять придёт новый начальник в Департамент культуры г. Москвы, и у него будут свои грёзы и галлюцинации, и в задаче «руководство театрами» спрашивается, а есть ли у неё вообще разумное решение?

Есть! Начнём с того, что назначать худруком человека, который ничего никогда не ставил в данном театре и не знаком с труппой, – это именно решение «фельдфебеля». Командно-административное решение. Если человек не сам создал свой театр (это особые случаи, их немного), он не должен сваливаться с начальственного неба. Главрежей и худруков надо выращивать и делать это дело, как делаются все Божьи дела, – тщательно и постепенно. Вот молодой режиссёр показал себя в удачной постановке. Дайте ему развернуться где-нибудь в провинции главным режиссёром. Потом направьте его в тот или иной театр, пусть там пробует свои силы. Приглядитесь…

То, что возможно быстро осуществить в реальном парке культуры (а успешным директором Парка Горького и был до недавнего времени Капков), невозможно в культурной жизни огромного города. Куда спешить? Во имя какой «эффективности» крушить людские жизни, махать топором, выбрасывать за борт честных, заслуженных работников? Неужто в ХХ веке топором не намахались, не наелись от пуза «ускорения», переделок, реформ и перестроек?

Нет, видно, не наелись и не намахались…

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