За что обижают Эдиту Станиславовну?

Юбилей замечательной певицы, народной артистки Советского Союза Эдиты Пьехи (она родилась 31 июля) вроде бы прошёл заметно: концерт в «Октябрьском» зале Санкт-Петербурга, сюжеты во всех новостях, документальные фильмы… Однако у почитателей певицы есть вопросы, прежде всего к властям города на Неве.

Сама Эдита Станиславовна, обладательница хорошего, сбалансированного характера, не высказывает обиды. Поэтому я, обладательница характера тяжёлого, обижусь-ка вместо неё.

Почему, собственно говоря, Эдита Пьеха до сих пор не удостоена звания «Почётный гражданин Петербурга»? Все 55 лет творческой деятельности певицы связаны с Ленинградом – Петербургом. Для всей страны – и той, что ушла на дно истории, и той, что всплыла для новой жизни, – Эдита Пьеха была и есть именно ленинградская-петербургская певица. Она демонстрирует всё, чего уже днём с огнём не сыщешь в городе, – воспитанность, вежливость, благородство, приличное поведение, артистизм в сочетании с вкусом, умение вести себя на сцене, умение одеваться сообразно возрасту и фигуре. В целости и сохранности, как в холодильнике! Громкое имя, безу­пречная репутация, профессионализм высшей пробы, трудоспособность – чего же господам из Законодательного собрания не хватает уже много лет, чтобы подтвердить очевидное: Эдита Пьеха – настоящий почётный гражданин Санкт-Петербурга?

Двадцати МРОТов к пенсии им, что ли, жаль для неё? Проезда в метро бесплатного? Возможности свободно прийти на приём к губернатору? Кто вообще такие эти «законодатели», люди без лиц, которых в городе-то никто не знает (об уважении к ним мы вообще скорбно помолчим), чтобы назначать городу Петербургу почётных граждан?

Их, видите ли, «выбрали». Да знаем мы, как вас выбрали. Хоть держали бы себя скромнее, что ли. Понимали, где они – и где Пьеха.

Ведь желательно всё-таки, чтобы почётный гражданин хоть сколько-нибудь попользовался своими привилегиями ещё при жизни. А от советских времён нам достались только четыре знаменитых эстрадных певца: Пьеха, Хиль, Сенчина и Пахоменко. Эдуард Хиль так и ушёл в лучший мир, в Петербург небесный, как говорится, не став почётным гражданином Петербурга земного. В отношении остальных ошибку, надеюсь, ещё можно исправить. Или эстрада по-прежнему считается, в лучших традициях ленинградского обкома партии, жанром малопочтенным?

Ладно. Отчего же тогда другой представительнице советской эстрады – Алле Пугачёвой оказывается столько почёта в городе, к которому она не имеет никакого касательства? Почему Валентина Матвиенко, покидая пост губернатора, на прощание сделал городу такой роскошный и таинственный подарок, выделив землю под строительство загадочного «Театра песни» Пугачёвой?

Вот как будто Эдита Станиславовна не могла бы претендовать на такой театр. У неё тоже дочь – певица, внук – певец. Хотя голосовые данные Илоны Броневицкой примерно такие же, как у Кристины Орбакайте, у неё всё-таки есть слух и, что приятно, полное отсутствие звёздных претензий. А уж Стас Пьеха заранее бьёт гипотетическое третье поколение певцов Пугачёвых наповал.

Но интеллигентная Пьеха никуда не ходит и ничего не просит. В нынешних джунглях это считается признаком слабости. Не успел отхватить куска – ну и «сам дурак». Не умеешь торговать биографией, выдумывать себе фантомные браки и романы – сиди на обочине. Не заметить вовсе юбилей прославленной артистки, конечно, нельзя, особенно летом, когда так мало «информационных поводов». Но нетрудно углядеть, до чего же Пьеха не вписывается в современные форматы СМИ, как она им чужда и непонятна – женщина с человеческим достоинством.

Мечта, сказка, фантазия?

А вот получилось, удалось – эта гордая и красивая женщина прошла сквозь время без повреждений. Всё мелкое и суетное твёрдой рукой оставила за сценой. Создала, без всяких имиджмейкеров, великолепный образ самой себя. Стала настоящей моделью, когда и слова такого не было в помине…

Подражать Пьехе для среднестатистической женщины было трудно. Требовались личный парикмахер, своя портниха, запас иноземных фильмов для просмотра и главное – это неподражаемое умение «держать спину» и никогда, никогда не унижаться. Даже перед любимым…

Несомненно, героический артистизм Эдиты Пьехи абсолютно соответствует духу города Петербурга. Так что звание его почётной гражданки она должна получить обязательно. И торжественно проехать в метро, к вящему изумлению потрясённых горожан. И войти к губернатору со словами: а не снести ли нам, товарищ, наши «градостроительные ошибки»?

Это было б здорово!