//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

За что обижают Эдиту Станиславовну?

№ 29(321) от 02.08.2012 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

За что обижают Эдиту Станиславовну?

Юбилей замечательной певицы, народной артистки Советского Союза Эдиты Пьехи (она родилась 31 июля) вроде бы прошёл заметно: концерт в «Октябрьском» зале Санкт-Петербурга, сюжеты во всех новостях, документальные фильмы… Однако у почитателей певицы есть вопросы, прежде всего к властям города на Неве.

Сама Эдита Станиславовна, обладательница хорошего, сбалансированного характера, не высказывает обиды. Поэтому я, обладательница характера тяжёлого, обижусь-ка вместо неё.

Почему, собственно говоря, Эдита Пьеха до сих пор не удостоена звания «Почётный гражданин Петербурга»? Все 55 лет творческой деятельности певицы связаны с Ленинградом – Петербургом. Для всей страны – и той, что ушла на дно истории, и той, что всплыла для новой жизни, – Эдита Пьеха была и есть именно ленинградская-петербургская певица. Она демонстрирует всё, чего уже днём с огнём не сыщешь в городе, – воспитанность, вежливость, благородство, приличное поведение, артистизм в сочетании с вкусом, умение вести себя на сцене, умение одеваться сообразно возрасту и фигуре. В целости и сохранности, как в холодильнике! Громкое имя, безу­пречная репутация, профессионализм высшей пробы, трудоспособность – чего же господам из Законодательного собрания не хватает уже много лет, чтобы подтвердить очевидное: Эдита Пьеха – настоящий почётный гражданин Санкт-Петербурга?

Двадцати МРОТов к пенсии им, что ли, жаль для неё? Проезда в метро бесплатного? Возможности свободно прийти на приём к губернатору? Кто вообще такие эти «законодатели», люди без лиц, которых в городе-то никто не знает (об уважении к ним мы вообще скорбно помолчим), чтобы назначать городу Петербургу почётных граждан?

Их, видите ли, «выбрали». Да знаем мы, как вас выбрали. Хоть держали бы себя скромнее, что ли. Понимали, где они – и где Пьеха.

Ведь желательно всё-таки, чтобы почётный гражданин хоть сколько-нибудь попользовался своими привилегиями ещё при жизни. А от советских времён нам достались только четыре знаменитых эстрадных певца: Пьеха, Хиль, Сенчина и Пахоменко. Эдуард Хиль так и ушёл в лучший мир, в Петербург небесный, как говорится, не став почётным гражданином Петербурга земного. В отношении остальных ошибку, надеюсь, ещё можно исправить. Или эстрада по-прежнему считается, в лучших традициях ленинградского обкома партии, жанром малопочтенным?

Ладно. Отчего же тогда другой представительнице советской эстрады – Алле Пугачёвой оказывается столько почёта в городе, к которому она не имеет никакого касательства? Почему Валентина Матвиенко, покидая пост губернатора, на прощание сделал городу такой роскошный и таинственный подарок, выделив землю под строительство загадочного «Театра песни» Пугачёвой?

Вот как будто Эдита Станиславовна не могла бы претендовать на такой театр. У неё тоже дочь –  певица,  внук – певец. Хотя голосовые данные Илоны Броневицкой примерно такие же, как у Кристины Орбакайте, у неё всё-таки есть слух и, что приятно, полное отсутствие звёздных претензий. А уж Стас Пьеха заранее бьёт гипотетическое третье поколение певцов Пугачёвых наповал.

Но интеллигентная Пьеха никуда не ходит и ничего не просит. В нынешних джунглях это считается признаком слабости. Не успел отхватить куска – ну и «сам дурак». Не умеешь торговать биографией, выдумывать себе фантомные браки и романы – сиди на обочине. Не заметить вовсе юбилей прославленной артистки, конечно, нельзя, особенно летом, когда так мало «информационных поводов». Но нетрудно углядеть, до чего же Пьеха не вписывается в современные форматы СМИ, как она им чужда и непонятна – женщина с человеческим достоинством.

Мечта, сказка, фантазия?
А вот получилось, удалось – эта гордая и красивая женщина прошла сквозь время без повреждений. Всё мелкое и суетное твёрдой рукой оставила за сценой. Создала, без всяких имиджмейкеров, великолепный образ самой себя. Стала настоящей моделью, когда и слова такого не было в помине…

Подражать Пьехе для среднестатистической женщины было трудно. Требовались личный парикмахер, своя портниха, запас иноземных фильмов для просмотра и главное – это неподражаемое умение «держать спину» и никогда, никогда не унижаться. Даже перед любимым…

Несомненно, героический артистизм Эдиты Пьехи абсолютно соответствует духу города Петербурга. Так что звание его почётной гражданки она должна получить обязательно. И торжественно проехать в метро, к вящему изумлению потрясённых горожан. И войти к губернатору со словами: а не снести ли нам, товарищ, наши «градостроительные ошибки»?

Это было б здорово!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

В СМИ сегодня появилась информация о том, что близкий к президенту США Дональду Трампу сенатор Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода "Северный поток – 2".

//Общество

Страна государственной дезинформации?

Страна государственной дезинформации?

«Дезинформация действительно превратилась в государственную политику. Если человек не сделал то, что требуется, он начинает врать», - говорит в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову доктор экономических наук и профессор Василий Симчера.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым

МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым

МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым. Он в Крым на два дня. 28 июля Медведев в Севастополе принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота России.

//В мире

Эксперт прокомментировал обращение Зеленского к предстоятелям церквей Украины

Эксперт прокомментировал обращение Зеленского к предстоятелям церквей Украины

Российский эксперт Роман Силантьев прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к диалогу между предстоятелями церквей на Украине. Зеленский сегодня поздравил всех верующих с Днём Крещения Руси.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Косенькие зеркала успехов

Косенькие зеркала успехов

Цензуры, понятно, у нас нет. Можно выйти на площадь и смело сказать, что американский президент дурак. И украинский – дурак! А грузинский – тот еще дурак! Про остальных тоже можно. Но в зависимости от политического момента. А про наших чиновников так говорить нельзя, потому что они умные!

//Общество

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны даже из космоса. Леса горят в Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях. В Сибири и на Дальнем Востоке горит территория, по площади сравнимая с Бельгией.

//Общество

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

Иногда популярность портит людей. Кто-то хамит и оскорбляет окружающих, кто-то нарушает правила дорожного движения. Чаще всего знаменитостям такие поступки сходят с рук. Но имеют ли известные люди право так себя вести?

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Происшествия

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть превысил критический уровень на 8 см. Об этом сообщили в дежурной диспетчерской службе Тулуна.

//Новости СМИ2

//Политика

Правящая партия Израиля вывесила на штаб-квартире плакат с изображением Путина

Правящая партия Израиля вывесила на штаб-квартире плакат с изображением Путина

Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила свою многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантской фотографией с изображением президента России Владимира Путина.

//Здоровье

Врач объяснил тягу людей к интимной жизни

Врач объяснил тягу людей к интимной жизни

Эксперты провели опрос среди трёх тысяч пользователей секс-игрушек для того, чтобы объяснить тягу людей к занятию любовью. Оказалось, 49% опрошенных людей хотят таким образом укрепить отношения, 45% — улучшить настроение, а 43% — справиться со стрессом.

//Армия

Стало известно о грузе уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Стало известно о грузе уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые накануне были уничтожены в результате ракетного обстрела в воздушном пространстве Ливии, перевозили оружие из Объединенных Арабских Эмиратов.

//Общество

Специалист рассказал о высокой токсичности норвежской семги

Специалист рассказал о высокой токсичности норвежской семги

В Норвегии рассказали, что страдают от «русского лосося». Глава ассоциации охотников и рыболовов также подчеркнул, что вопросом необходимо заняться на национальном уровне, поскольку «русский лосось» способен заменить многие виды рыб.

//Шоу-бизнес

Александр Олешко: "Я не пародист"

Александр Олешко: "Я не пародист"

Актер и телеведущий Александр Олешко на своей странице в соцсети создал рубрику "спрашивали - отвечаем". Подписчики задают артисту вопросы, а Олешко отвечает на самые интересные из них.

//Происшествия

В Петербурге экс-чемпиона по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым

В Петербурге экс-чемпиона по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым

В Санкт-Петербурге экс-чемпиона по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым. На теле Карпенко обнаружены следы огнестрельного ранения. Труп 51-летнего мужчины был обнаружен в реке Мойка.

//Новости партнеров

//В мире

Видео: Лас-Вегас атакован полчищами кузнечиков

Видео: Лас-Вегас атакован полчищами кузнечиков

Дождливая зима и прохладная весна стали причиной нашествия кузнечиков в американском Лас-Вегасе, штат Невада. Об этом сообщают местные телеканалы, публикуя десятки видеороликов очевидцев.

//Спорт

«Оренбург» проиграл «Зениту» 0:2

«Оренбург» проиграл «Зениту» 0:2

Сегодня, 28-го июля на стадионе «Газовик» состоялся матч третьего тура чемпионата России 2019/20 между ФК «Оренбург» и питерским «Зенитом». Арбитр встречи Сергей Карасев (Москва). у РПЛ.

//Здоровье

Диетолог рассказала, как бросить курить с помощью овощей

Диетолог рассказала, как бросить курить с помощью овощей

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких продуктах больше всего полезных веществ, а также назвала овощ, который поможет бросить курить.

//Общество

В День ВМФ РФ Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

В День ВМФ РФ Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

В День Военно-Морского Флота Верховный Главнокомандующий принял Главный военно-морской парад, прошедший в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. В парадном строю в акватории Невы прошли новейшие корабли ВМФ.

//Авиа, ж/д транспорт

"Волосы дыбом": украинские электрички вызвали ужас у пользователей Сети

"Волосы дыбом": украинские электрички вызвали ужас у пользователей Сети

Пользователи Сети поразились плачевному состоянию украинских электричек, следующих по направлению Киев-Казатин. Фотографии внешнего вида подвижных составов опубликовали в одной из соцсетей.

//Происшествия

Сергей Боричев погиб в результате аварии на гонках «Московская миля» в Подмосковье

Сергей Боричев погиб в результате аварии на гонках «Московская миля» в Подмосковье

Автогонщик Сергей Боричев погиб сегодня в результате аварии на шоу «Московская миля», которое проходит в Подмосковье на аэродроме Быково. Во время отборочных заездов пилот Сергей Боричев не справился с управлением автомобиля.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"
2

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?
3

Возле базы ВМФ России в Сирии пропал военный самолет США
4

Посольство США в России обратилось к теннисистке Светлане Кузнецовой
5

Почему в Европе стоит рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры