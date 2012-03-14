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Легко, весело и справедливо

№ 10(302) от 15.03.2012 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Легко, весело и справедливо
Фото Владимира ПОСТНОВА, Ирины ТИМОФЕЕВОЙ

8 марта в театре «Русская антреприза имени Андрея Миронова» под руководством н.а. РСФСР Рудольфа Фурманова (Санкт-Петербург) состоялась вторая церемония вручения российской национальной актёрской премии «Фигаро». Тоже – имени Андрея Миронова.

Учредители премии – правительство Санкт-Петербурга и сам театр.

Маленький (200 мест) зал «Русской антрепризы» сиял от знаменитостей, как витрина ювелирного магазина. На сцену в качестве «вручантов» и «получантов» премии «Фигаро» выходили Олег Басилашвили и Сергей Безруков, Людмила Чурсина и Нонна Гришаева, Эдвард Радзинский и Игорь Кваша, Василий Лановой и Роман Виктюк, Светлана Крючкова и Александр Розенбаум, Александр Адабашьян и Левон Оганезов… Под острые комментарии сидевшего в первом ряду президента премии – Валентина Гафта.

Такое сияние – редкость для Петербурга, и, конечно, оно получено «на доверие», под личный авторитет Рудольфа Фурманова. Премия, им задуманная, – чистая, красивая. Нет никаких надутых «экспертов», с жабьим видом римских прокураторов отбирающих якобы «лучшее», нет мнимой интриги (кого отберут из номинантов, ах-ах). Участие в премии ненавидящих театр «тэатровэдов», слава богу, сведено к нулю.

Статуэтку из бисквитного фарфора, изображающую Андрея Миронова в его коронной роли Фигаро, просто-напросто вручают «по любви» хорошим актёрам. И тем, кто пользуется всероссийской известностью, и тем, у кого она потенциально впереди. Актёрам разных поколений, из разных театров. Вот и всё.

Между тем, если бы и собралось жюри из самых злобных критиков, что бы оно могло возразить против кандидатуры Олега Басилашвили, великолепно сыгравшего в прошлом году американского профессора в пьесе «Лето одного года»? Сквозь фирменную иронию у Басилашвили в этой роли проступает знакомая каждому думающему человеку тревога: как прожита жизнь, зачем? Актёр не закутан в мантию славы, не отгораживается от реальности. Только что вышла книга его воспоминаний под эмоциональным заглавием «Неужели это я?! Господи…» – в ней много блистательных, прекрасно написанных страниц, и нет ни тени самохвальства.

Легко, весело и справедливо

Басилашвили прочёл стихотворение Евтушенко «Поэт на рынке», всем своим статным видом подтверждая, что и поэт на рынке, и актёр на рынке, и кто угодно на рынке – может вести себя достойно.

Эдвард Радзинский, получивший «Фигаро», хоть и не актёр, но в полной мере артист, к тому же написавший для русских актёров множество превосходных ролей. «Вот человек, говорящий правду, только правду и ничего, кроме правды!» – объявил его ведущий, но Радзинский лишь скептически хмыкнул. «Если бы я правду говорил, я бы давно не жил на свете… такая у нас страна особенная…» – молвил он. Вдобавок ко всему Радзинский ещё стал и персонажем пьесы Валентина Гафта, идущей на сцене «Современника» («Сон Гафта»), и там к нему обращается лично товарищ Сталин. Речь Сталина, которую тут же озвучил Гафт, заканчивается репликой – «Поскольку я ВСЕГДА в Кремле». Да-а, трудно не согласиться…

Светлане Крючковой, которая вышла поздравлять Радзинского, трудно выступать в зале меньше чем на 500 мест. Впрочем, атомная энергия актрисы в состоянии взорвать любое помещение. Загружать эту шаровую молнию работой (а Крючкова работает в БДТ) театр должен хотя бы из мер предосторожности. Правда, на днях, в беседе с Путиным, министр Авдеев сказал, прося дополнительных средств на реконструкцию Большого драматического театра в Петербурге, что – «оказалось, в театре всё прогнило, от фундамента до потолка».

Надеюсь, это в прямом, не в переносном смысле?

Людмиле Чурсиной какие призы ни давай – всё будет мало, ведь это настоящая звезда советского экрана, по таланту не уступающая никаким Вивьен Ли и Элизабет Тейлор. Просто жизнь её творческая развивалась за железным занавесом и мир об этом не узнал. Но мы-то знаем! Кроме того, Чурсина – незаурядная театральная актриса, преданная репертуарному театру, за что и была награждена «Фигаро».

Сергей Безруков мячиком выпрыгнул на сцену и специально для фотографов скорчил несколько уморительных физиономий. Чтобы они, как объяснил артист, не подлавливали его на неудачных выражениях лица, а имели смешные рожи «по закону». Тут вспомнилось мне, какой на самом деле весёлый и смешной это актёр, несмотря на сыгранных им Есенина, Иешуа и Пушкина. Хорошо бы лёгкий дух комедиантства перебивал иногда в Безрукове тяжесть «мессианства».

Лицедейка, непревзойдённая пародистка Нонна Гришаева, получая специальный приз президента жюри, была скромна и очаровательна в своём деликатном платье в стиле 60-х – и, стреляя зажигательными глазами из-под чёлочки, спела песенку про «дожди на Арбате». На Арбате, где расположен Театр имени Вахтангова, действительно идут дожди – и это дожди из слёз прекрасных невостребованных актрис Театра имени Вахтангова, в их числе и сама Гришаева.

Задыхаясь от волнения, прижала своего «Фигаро» к пышной груди Ирина Пегова – сотканное из таланта чудо природы с ямочками на щёчках. В этом сезоне Пегова отличилась в театре имени Маяковского, исполнив роль Саши Негиной в «Талантах и поклонниках». Можно порадоваться – наконец-то есть кому играть героинь Островского с их «горячим сердцем». Не могут Островского играть холодные стервы!

Приз имени Миронова вручили и чудесному актёру из Ярославля (многим он знаком по кино) Владимиру Гусеву. Большой, лучащийся обаянием Гусев тут же оправдал массовое убеждение в том, что актёр – это праздник, и показал несколько забавных этюдов на тему, как кто что ест. Не наведаться ли нам в Ярославль отдохнуть, на Гусева поглядеть?

«Фигаро» также получили петербургские актёры, играющие в «Русской антрепризе» и других театрах – Ксения Каталымова, Евгений Баранов и Аркадий Коваль. Это отличные артисты, и их присоединение путём «Фигаро» к прославленным именам справедливо, оно вызвано острой необходимостью поддерживать актёров Петербурга, которые существуют в ужасных, почти что невыносимых условиях. И материально, и морально. Мизерные зарплаты в театрах сопровождены ещё и катастрофическим положением дел со СМИ в городе. Один телеканал (ниже среднего качества), три радиостанции, два городских журнала, четыре жалкие газеты – и это в пятимиллионном городе! Об актёрах не пишут, их работы не замечают, нет никакой инфраструктуры для формирования славы и даже известности. Я как увижу питерского актёра – сразу начинаю плакать. Заверяю вас – Каталымова, Баранов и Коваль – самые настоящие звёзды, только негде им сиять, неба нет…

Вспомнили на «Фигаро» и о маленьких театрах, куда Аполлон, между прочим, заглядывает почаще, чем в большие, с их колоннами и статуями. Статуэтку получил режиссёр Вадим Фиссон, руководитель театрального товарищества «Комик-трест». Это три озорных артиста, чьей пластической удали и музыкальной выдумки хватило на несколько великолепных спектаклей и 20 лет творческой жизни. Вадим не смог выйти на сцену (он передвигается в инвалидном кресле), таких людей именуют людьми «с ограниченными возможностями» – но возможности этого человека оказались неограниченными…

Церемония шла как по маслу – ни одной накладки или длинноты. Не подвела и концертная часть – на игрушечной сцене сумела разместиться даже сказочная длиннорукая дива Ульяна Лопаткина с несколько мистическим «Русским танцем». Эстер Устаева напомнила нам о грустной участи «Снегурочки» из оперы Римского-Корсакова. Александр Розенбаум, опытный волк, сразу понял, что нельзя ему, с его гулким голосом, дубасить в микрофон, – и, удачно разместившись между двумя усилителями, душевно зажёг а капелла. Под аккомпанемент «музыкального полиглота» Левона Оганезова Александр Адабашьян спел по-французски, а актриса Кристина Кузьмина – по-английски. Василий Лановой, рокоча, прочитал недлинное стихотворение Пушкина («Брожу ли я вдоль улиц шумных…») Конечно, хотелось бы кого-то, напоминающего главного героя церемонии – Андрея Миронова, в чьём довольно нескладном теле и небогатом голосе почему-то проживали все музы сразу. Надеюсь, в следующий раз такой отыщется – а на этот раз мы узнали, что даже конкурс актёрской песни имени Миронова уже не проводится. На это «у них», значит, денег нет!

Удивительно, что маленький театр сумел так грамотно и достойно провести сложную церемонию с фантастическим для Петербурга количеством «випов». Тем более что местные «праздники» вручения театральных премий, как правило, – это постыдный кошмар, междусобойчики мелких театральных шаек, которые так принюхались к своему запаху, что уже не различают его природу. На банкете после церемонии Розенбаум так прямо и сказал Рудольфу Фурманову: «Петербург превращался в дерьмо, и как здорово, что есть люди, которые его оттуда вытаскивают».

«Ох, нелёгкая это работа – из болота тащить бегемота…»

Всего-то горстка людей – две-три тысячи человек – пытается спасти культуру города от окончательной деградации.

Получается!

Наверное, с того света помогают. Андрей Миронов – такое впечатление – уж точно навестил 8 марта, в день своего рождения, театр «Русская антреприза», что на Петроградской стороне. Посмотрел, что там за призы его имени дают.

Да вроде всё в порядке, Андрей! Легко, весело и справедливо.

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