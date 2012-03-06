Благородные люди в тисках истории
№ 9(301) от 06.03.2012 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]
Телефильм «Белая гвардия» по роману Михаила Булгакова, показанный 3 и 4 марта по каналу «Россия», скорее всего, вызывал у зрителя сложные чувства: в нём много странностей.
Начнём с того, что в титрах указано: «текст от автора читает Игорь Кваша». Между тем велюровый голос артиста произносит вовсе не чистый текст «от автора» (Булгакова), а по большей части гибрид слов Булгакова с измышлениями неустановленного лица (или лиц). Прямо скажем, доверия к фильму это не укрепляет.
Сергей Снежкин указан как режиссёр-постановщик и автор сценария картины. Однако далее следуют имена ещё двух сценаристов – М. и С. Дяченко. В задаче спрашивается, кто тогда отвечает за новые сюжетные линии и новые реплики, появившиеся в фильме «по роману Булгакова», которые не соответствуют ни ходу действия, ни духу, ни ритмам автора? С. Снежкин или М. и С. Дяченко, поднатужившись, встали вровень с М.А. Булгаковым, – а может быть, все вместе?
Судя по тому, что осенью нам обещали по «Культуре» показать полную режиссёрскую версию «Белой гвардии» (10 серий), то, что мы видели, – это сложный плод компромисса между режиссёром, продюсерами и телеканалом. Это нынче типовая история. У наших продюсеров, как у одного персонажа Островского, «много мыслей об жизни в голове». Телеканалы – те страдают своим видом галлюцинаций: точно знают, что нужно «народу». А режиссёр – что он может, несчастный, в эпоху агонии авторского кино? Он практически бесправен.
То ли Снежкину навязали сценарий, то ли он сам что-то вдохновенно присочинил – но, конечно, об аутентичности Булгакову речи быть не может. Один демонический Шполянский (Ф. Бондарчук), лицо у автора эпизодическое, которому в фильме приписана целая история, чего стоит! Шполянского придумали за автора, а придуманного автором милого Лариосика из Житомира, наоборот, сократили, но зачем? Или возьмём сцену народного ожидания Петлюры, где на полном скаку петлюровец за каким-то чёртом перерубает саблей невинного придурка-поэта, вдохновенно с трибуны «размовляющего на мове». Для чего это, понять невозможно. Сложно согласиться и с тем, что Алексею Турбину приписано убийство петлюровского полковника (этот мотив взят из другого произведения Булгакова). Если Алексей Турбин, как явствует из фильма, – это сам Булгаков, так что же, Михаил Афанасьевич повинен в убийстве? Его многочисленным биографам этот факт до сих пор был неведом.
Следовало, на мой взгляд, указать, что телефильм снят «по мотивам». В нём, безусловно, есть очевидные достоинства и несомненные нелепости. Режиссёр, старательное дитя «Ленфильма» 80-х годов, где в чести была «правда жизни», за три года работы вложил в картину громадные профессиональные усилия. Основные места действия – дом Турбиных, апартаменты гетмана, юнкерское училище – обставлены точно и убедительно. Сложнее с Киевом: города, столь поэтически описанного Булгаковым, из нынешнего его состояния никак не выкроить самому гениальному художнику. Хорошо хоть Андреевский спуск сохранился с музеем Булгакова – но уже панорам никаких ни снимешь без «подчистки». Есть милые шалости – на вывесках магазинов, в числе прочего написаны фамилии создателей фильма, продюсера С. Мелькумова и оператора С. Мачильского… В целом к быту и нравам России-Украины 1918 года, изображённым в картине, особых претензий нет.
А вот к ритмам, к энергетике есть. Речь Булгакова в «Белой гвардии» напряжена, стремительна, взвихрена. Ритмы фильма иные – замедленные, тягучие, часто вялые, и это удивительно, потому что Снежкин вообще-то режиссёр энергичный, даже «заводной» (вспомним хотя бы его последние работы – «Брежнев», «Похороните меня за плинтусом»). Видимо, он всё-таки хотел сделать своеобразный эпос о дорогих его сердцу белых офицерах, потому и впал в замедленную величавость.
И тут я его пафос понимаю и принимаю, потому что люди «белой гвардии» – лучшее, что есть в фильме. Они окрашены в элегические тона тоски по утраченному благородству, они прекрасны и привлекательны. Все: и с древним скорбным лицом полковник Най-Турс (Алексей Серебряков), и славный подпоручик Мышлаевский (как приятно видеть Михаила Пореченкова на своём месте!), и нервный, утончённый Турбин (отличный Хабенский), и даже фанфарон Шервинский (Евгений Дятлов ещё и сам поёт)… Видно, чем благородная регулярная армия отличается от бандформирования. Ведь петлюровцы тоже лихие воины (особенно хорош Сергей Гармаш в роли Козыря), но в них кипит первобытная агрессия, лютая злоба. А в армии первобытный инстинкт войны преображён культурой, здесь царит строгость дозволенного и непозволительного, здесь долг, честь, присяга, доблесть… эх, что и говорить, нет этой армии, нет этих мужчин, нет этой России – да и этой Украины, ничего нет. «О боги, боги мои, яду мне, яду!!!» (из Булгакова).
А почему мужчины благородны? Потому, что прекрасные женщины к ним требовательны. Хозяйка турбинского дома Елена – Ксения Раппопорт – замечательно изображает интеллигентную женщину начала века в тисках истории. Её удел теперь – нескончаемая боль и тревога за близких, которой не будет конца, как не будет конца стукам и звонкам в двери мирных домов…
К удачам фильма можно отнести и образ гетмана в исполнении Сергея Шакурова – умеренно-сатирический, но не фарсовый. Мысль Булгакова о том, что, если бы гетман, вместо того чтобы ломать комедию с украинизацией, сразу начал формировать русскую армию, – Россия, возможно, была бы спасена, в фильме звучит полновесно. Но, думаю, это не так.
История учит тому, что в исторических битвах побеждает, как правило, самая большая и бесстыжая гадина. В обстоятельствах телефильма «Белая гвардия» – это агент большевиков, кокаинист и провокатор Шполянский. А все «ваши благородия» отправляются на тот свет, где им самое место с их манерами и церемониями. Но на этом свете останется вечная тоска по «благородию», которую уже ничем не унять, потому что сам источник благородства иссяк.
Любопытно будет взглянуть на полную режиссёрскую версию картины.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес