//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Айтматов превратился в барса

№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Отдел культуры ]

На первом Петербургском книжном салоне (24-26 ноября, Ленэскпо) произошло много примечательного. Так, свою книгу о непростой жизни с мужчинами представила певица Валерия, а Сергей Шнуров, который должен был выступать в дискуссии «Подлинное и фальшивое в современной литературе», до этой дискуссии не добрался, и мы так и не узнали, что почем. Издательство «Азбука» представляло книгу Виктора Конецкого «Ненаписанная автобиография», которая немало порадует читателей, которых этот отважный капитан и блестящий литератор никогда не обманывал. А на презентацию своего романа «Когда падают горы (Вечная невеста)» прибыл сам полномочный посол России в Бельгии, господин Чингиз Айтматов.

Это была благодатная идея - отправить Айтматова в тихий бельгийский рай, и очень жаль, что подобных мест так мало, можно было бы спасти еще несколько хороших писателей. Айтматов в прекрасной форме. Главный герой его нового романа - снежный барс, отбившийся от стаи. Барс постарел, подружку у него увел молодой нахал, и уже не угнаться нашему барсу за проворными архарами - горными баранами. Между тем два арабских нефтяных шейха задумали поохотиться на снежных барсов, которые представляют исключительную ценность. Местные охотники, согласившись участвовать в загоне, на самом деле собираются взять арабов в заложники... Описания чувств постаревшего, но все еще прекрасного и могучего зверя можно признать чрезвычайно убедительными.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия в центре столицы 17 августа. Вопрос: «Не подставляют ли нашу полицию так же, как в 2014-м году в Киеве подставляли «Беркут?»

//В мире

В команде Порошенко назвали условие бунта украинских военных против Зеленского

В команде Порошенко назвали условие бунта украинских военных против Зеленского

В команде бывшего президента Украины Петра Порошенко обозначили условие бунта военных против действующего главы государства Владимира Зеленского. По данному вопросу высказалась волонтер Яна Зинкевич.

//В мире

Эксперт раскритиковал новые боевые самолёты Украины

Эксперт раскритиковал новые боевые самолёты Украины

Российский военный эксперт Антон Лавров оценил приобретённые Украиной турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano. По его словам, покупка подобного вида техники станет ошибкой, потому что будет бесполезна в боевых действиях.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Власти Крыма исключили любые переговоры с Украиной по статусу полуострова

Власти Крыма исключили любые переговоры с Украиной по статусу полуострова

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков днем в понедельник, 12 августа, заявил, что вопрос с российским статусом Крыма закрыт. По словам политика, любые переговоры на данную тему исключены.

//Непознанное

«Прогноз Павла Глобы» о присоединении Донбасса к России в 2020-м выложили в сеть

«Прогноз Павла Глобы» о присоединении Донбасса к России в 2020-м выложили в сеть

Донецкая и Луганская народные республики в 2020 году присоединятся к Российской Федерации. Об этом говорится в опубликованном в сети прогнозе, который, как утверждается, сделал астролог Павел Глоба.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В Минздраве рассказали, как психологически подготовить ребенка к школе

В Минздраве рассказали, как психологически подготовить ребенка к школе

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, рассказал как родители могут психологически подготовить своего ребенка к школьной жизни.

//Здоровье

Шесть видов спорта для предотвращения инфаркта миокарда обозначили эксперты

Шесть видов спорта для предотвращения инфаркта миокарда обозначили эксперты

Эксперты в области здравоохранения рассказали, какими видами спорта необходимо заниматься, чтобы предотвратить инфаркт миокарда. Об этом говорится в материале, опубликованном в российской блогосфере.

//Наука

NASA: к Земле приближается опасный астероид

NASA: к Земле приближается опасный астероид

Стало известно о приближении к Земле "потенциально опасного" астероида 2019 OU1, размеры которого превосходят Великую пирамиду Гизы, более известную как пирамида Хеопса. Отмечается, что диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров.

//Общество

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Янина Мелехова стала известной после фильма Валерия Тодоровского «Стиляги». Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мылодрама», «Ростов», «Вирт: игра не по-детски», «Война», «Между нот, или Тантрическая симфония» и др.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Общество

Высокие процентные ставки? Нет, не знаю, зато я музыку сочинил! Топ-менеджер госбанка не стал отвечать на неудобный вопрос

Высокие процентные ставки? Нет, не знаю, зато я музыку сочинил! Топ-менеджер госбанка не стал отвечать на неудобный вопрос

Вы знаете, почему процентная ставка «Сбербанка» на развитие малого бизнеса для россиян 13%, а например, в Чехии для местных предпринимателей всего -7? Вот и мы не знаем.

//Новости СМИ2

//В мире

Дети Порошенко пришли поддержать папу после допроса

Дети Порошенко пришли поддержать папу после допроса

К зданию Государственного бюро расследований, где прошёл допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко, пришли дети политика с плакатами в поддержку отца. Отмечается, что допрос прошёл в понедельник утром

//В мире

Посол: Россия намерена работать с Британией на прагматичной основе

Посол: Россия намерена работать с Британией на прагматичной основе

Посол Российской Федерации в Лондоне Александр Яковенко днем в понедельник, 12 августа, сделал важное заявление. По его словам, Москва намерена продолжать работать с Лондоном на прагматичной основе.

//Культура

В сети появился снимок с празднования 90-летия Олега Стриженова

В сети появился снимок с празднования 90-летия Олега Стриженова

В сети появилась фотография с празднования 90-летия российского актера Олега Стриженова. Снимок опубликовала на своей страничке в Instagram невестка артиста – телеведущая Екатерина Стриженова.

//Общество

Под Воронежем шесть человек насмерть отравились грибами

Под Воронежем шесть человек насмерть отравились грибами

За первые дни августа в Воронежской области шесть человек насмерть отравились грибами. Согласно последней информации, еще несколько граждан находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии.

//Наука

Эксперт рассказал подробности сближения астероида с Землёй

Эксперт рассказал подробности сближения астероида с Землёй

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе отреагировал на заявление экспертов NASA о приближении опасного астероида 2019 OU1 к Земле диаметром 160 м.

//Общество

Эколог считает, что пик лесных пожаров на территории Сибири пройден

Эколог считает, что пик лесных пожаров на территории Сибири пройден

Руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко заявил, что пик лесных пожаров в Сибири уже пройден. Он отметил, что в Иркутской области и Красноярском крае начались дожди.

//Новости партнеров

//В мире

Аналитик рассказал о сорванном из-за поведения Януковича сценарии распада Украины

Аналитик рассказал о сорванном из-за поведения Януковича сценарии распада Украины

Распад Украины пошел бы по другому пути в 2014-м, если бы тогдашний президент страны Виктор Янукович проявил решительность при подавлении Евромайдана. Такую точку зрения высказал немецкий эксперт Александр Рар.

//Шоу-бизнес

Поклонники перепутали дочку Екатерины Климовой с ее мамой

Поклонники перепутали дочку Екатерины Климовой с ее мамой

Старшая дочь Екатерины Климовой становится все больше похожа на свою звездную маму. Недавно Елизавета поделилась серией фото, сделанных во время отдыха в Италии. Фанаты перепутали мать и дочь.

//Шоу-бизнес

Елена Летучая раскрыла секрет своей стройности

Елена Летучая раскрыла секрет своей стройности

Телеведущая Елена Летучая, более известная по программе "Ревизорро" , поделилась с поклонниками секретом стройных и подтянутых ног. 40-летняя знаменитость выложила видеоролик, в котором подробно показала комплекс упражнений.

//В мире

Петра Порошенко после допроса забросали яйцами

Петра Порошенко после допроса забросали яйцами

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в понедельник, 12 августа, забросали яйцами после его допроса в Государственном бюро расследований по делу о вероятном уклонении от уплаты налогов.

//В мире

Порошенко снова прибыл на допрос

Порошенко снова прибыл на допрос

Экс-президент Украины явился в Государственное бюро расследований. Его вызвал следователь. Об этом сообщили украинские СМИ.

//Происшествия

Мужчина ударил школьницу ножом во время ссоры

Мужчина ударил школьницу ножом во время ссоры

В Новой Москве в поселении Кленовское задержали 20 - летнего юношу, который напал с ножом на несовершеннолетнюю школьницу. Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, 11 августа.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Алла Вербер: смерть от морепродуктов и состояние, сколоченное на антиквариате, скупленном в блокадном Ленинграде за еду
2

«Не дай-то бог, если начнутся проблемы у бойцов и их семей!»
3

"Так выглядят мои пропитые одноклассницы", медиа-персоны "загнобили" финалисток шоу "Миссис Россия -2019"
4

"12 ракетчиков в тяжелейшем состоянии. Пятеро из них не пережили эту ночь". Продолжение трагедии под Северодвинском
5

Подруга Аллы Вербер рассказала, как прошли последние сутки жизни фешн-иконы

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры