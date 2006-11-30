Айтматов превратился в барса

На первом Петербургском книжном салоне (24-26 ноября, Ленэскпо) произошло много примечательного. Так, свою книгу о непростой жизни с мужчинами представила певица Валерия, а Сергей Шнуров, который должен был выступать в дискуссии «Подлинное и фальшивое в современной литературе», до этой дискуссии не добрался, и мы так и не узнали, что почем. Издательство «Азбука» представляло книгу Виктора Конецкого «Ненаписанная автобиография», которая немало порадует читателей, которых этот отважный капитан и блестящий литератор никогда не обманывал. А на презентацию своего романа «Когда падают горы (Вечная невеста)» прибыл сам полномочный посол России в Бельгии, господин Чингиз Айтматов.

Это была благодатная идея - отправить Айтматова в тихий бельгийский рай, и очень жаль, что подобных мест так мало, можно было бы спасти еще несколько хороших писателей. Айтматов в прекрасной форме. Главный герой его нового романа - снежный барс, отбившийся от стаи. Барс постарел, подружку у него увел молодой нахал, и уже не угнаться нашему барсу за проворными архарами - горными баранами. Между тем два арабских нефтяных шейха задумали поохотиться на снежных барсов, которые представляют исключительную ценность. Местные охотники, согласившись участвовать в загоне, на самом деле собираются взять арабов в заложники... Описания чувств постаревшего, но все еще прекрасного и могучего зверя можно признать чрезвычайно убедительными.