Ушла из жизни одна из самых ярких российских актрис

Последние 9 лет своей жизни Любовь Григорьевна Полищук жила с постоянной болью, которая - лишь иногда - ослабляла свои железные объятия. Винить ли в этом Андрея Миронова, который в 1977 г. нечаянно уронил Любашу на бетонный пол (костюмеры почему-то забыли положить подушки) на съемках фильма «12 стульев»? Это была первая спинная травма. За ней, через несколько лет, последовала еще одна, более тяжелая: Любовь Григорьевна играла в спектакле «Соломенная шляпка» и выделывала такие па-де-де, что умудрилась выбить три межпозвоночных диска. И на сцене потеряла сознание. Почти 200 дней в больнице... Врачи говорили, что, скорее всего, актриса сможет передвигаться только на костылях. Или в инвалидной коляске. Но она, высокая, стройная, грациозная, встала на ноги и надела... пуанты. И станцевала на них в спектакле «А чой-то ты во фраке?».

Но все ее каскадерские трюки в результате сыграли роковую роль. В октябре 2005 г. Полищук была госпитализирована в Боткинскую больницу с сильнейшими болями в позвоночнике. Актрисе сделали операцию, но вскоре возникли осложнения, после чего потребовалось повторное хирургическое вмешательство. После Боткинской Любовь Григорьевна оказалась в НИИ нейрохирургии имени Бурденко.

Профессор Иван Шевелев, заведующий отделением спинальной хирургии НИИ имени Бурденко, рассказал, что Полищук поступила к ним в клинику «в крайне запущенном состоянии». Актриса почти не могла ходить.

- У Полищук были сильнейшие изменения в позвоночнике, позвонки шатались из стороны в сторону и давили на нерв­ные окончания, - сказал профессор Шевелев.

Пациентке сделали операцию, удалили расшатанные диски, поставили имплантаты. Но тут на актрису свалилась новая напасть: ее одолел приступ панкреатита. И Полищук отправили в Институт хирургии имени Вишневского.

Болезнь взяла ее за горло. Но она продолжала бороться. Временное, но сильное облегчение принесло лечение в Израиле на Мертвом море. Из Иерусалима актриса вернулась минувшей зимой совершенно здоровой и очень счастливой. Она не собиралась никуда уходить из этой жизни, в которой у нее было так много тепла, любви, света.

Прощайте, Любовь Григорьевна...