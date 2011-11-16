Юбилейная «Дискотека 80-х» будет удивлять!

26 ноября в Москве на сцене СК «Олимпийский» пройдёт X Международный музыкальный фестиваль «Дискотека 80-х».

В этом году фирменному международному музыкальному фестивалю «Авторадио» исполняется 10 лет. По случаю круглой даты радиостанция обещает зрителям самое яркое зрелище за всю историю «Дискотеки 80-х», новые имена и суперзвёздный состав артистов.

26 ноября на сцену фестиваля впервые выйдут: Paul Young, с именем которого связаны саундтреки ко многим культовым фильмам 80-х; Belinda Carlisle, чьи хиты La Luna и Circle in the Sand золотыми буквами вписаны в историю диско-музыки; а также самая знаменитая поп-диско-группа Восточной Европы Neoton Familia, получившая в 80-х звание «венгерская АББА».

Для многотысячного «Олимпийского» споют легендарные Boney M, Joy, F.R.David, Al Bano, Dschinghis Khan, Riccardo Fogli, C.C.Catch, Fancy, Eddy Huntington, Mr. Zivago, Bad Boys Blue. Из отечественных звёзд приглашены: Владимир Пресняков, Максим Леонидов, Валерий Сюткин, Игорь Корнелюк, группы «Мираж» и «Весёлые ребята», Вячеслав Добрынин, Сергей Скачков, Александр Иванов.

Фестиваль даёт поклонникам музыки 80-х шанс не только насладиться любимыми хитами, но и по-новому оценить творчество своих кумиров, ведь выступать артисты будут на самой современной сцене.

– Всё самое лучшее и передовое, что есть в световом и звуковом оборудовании на сегодняшний день в мире, будет использовано на юбилейной «Дискотеке 80‑х», – говорит генеральный продюсер фестиваля, президент «Вещательной корпорации «Проф-Медиа» Юрий Костин. – Такого точно ещё никто никогда не делал.

Благодаря своей стилистике, настроению и звёздному составу артистов «Дискотека 80-х» по праву считается первым в истории России фестивалем поколения. На протяжении десятилетия её участниками становились ярчайшие звёзды 80-х, в сценографии использовались все самые современные технологии и спецэффекты. А в прошлом году один из самых популярных в истории музыкальных фестивалей стал трёхмерным и вошёл в «Книгу рекордов России».