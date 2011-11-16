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Клонировать Фурцеву - срочно

№ 45(286) от 17.11.2011 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Клонировать Фурцеву - срочно

На Первом канале начался показ сериала «Фурцева» о судьбе лучшего советского министра культуры. Неоднозначная личность этой женщины интересна и сама по себе, и тем, что заключает в себе ясную мысль: компетентными начальниками не рождаются. Ими становятся в ходе осмысленного контакта с жизнью.

Всё хорошее в мире, в том числе и культуру, делают квалифицированные специалисты. Над их головами тем временем висит облако – власть. В русском варианте это чрезвычайно беспокойные люди, почему-то склонные выдумывать. Причём творчество наших начальников носит хаотический и фантасмагорический характер.

Между тем начальник прежде всего должен знать действительность. И создавать такие условия квалифицированным специалистам, чтоб они постепенно и медленно эту действительность улучшали. Фурцева не была идеальна. Но культуру она знала и любила, помногу общалась с людьми, болела за своё дело. А сегодня с верхов раздаются призывы к культуре «самой зарабатывать».

Культура, значит, должна «сама зарабатывать» на прожитьё. Позвольте, а вы-то, власти, почему не зарабатываете, а только тратите? Пусть и власть работает себе на прожитьё! Пусть министры, губернаторы и прочие в свободное время читают лекции, дают концерты, не знаю что... и на вырученные деньги арендуют занимаемые помещения, содержат парк автомобилей, выплачивают зарплату своей администрации. Хорошая идея, верно?

Фурцева была вооружена идеологией. Нынешние кадры управления культурой этим не вооружены (если не считать идеи «сами зарабатывайте»). Их деятельность, как правило, – часть общей драмы некомпетентности в управлении страной.

Новую жизнь мы начали в пожарном порядке. Вот и пришлось перестраивать поезд прямо на ходу и выбирать машиниста из пассажиров. Никто на самом деле не знает, что такое быть президентом, быть губернатором или министром в новых условиях. И что делать с культурой, никто не знает. Хорошо бы при этом не чваниться и не важничать, а признавать просчёты и ошибки. Говорить нормальным человеческим языком! Советоваться не с друзьями-приятелями по дачным кооперативам, а с квалифицированными специалистами. Возможно ли такое?

Недавние события в Петербурге дают маленькую надежду на эту возможность. Губернатором Петербурга, как известно, назначен Георгий Полтавченко. С виду серьёзный, представительный мужчина, он мало знаком городу, особенно людям искусства. Вице-губернатором по СМИ и культуре он в свою очередь назначает Василия Кичеджи, про которого уж и решительно ничего не понятно. Получается уравнение с большим количеством неизвестных. Деятели культуры со вздохом учат новые фамилии и ждут очередного творчества начальников под лозунгом «не первая зима на волка!».

Зима на волка не медлит с появлением. Приходит известие, что новым председателем комитета по культуре собираются поставить Владимира Кехмана, несколько лет назад ставшего директором Михайловского театра. Это предприимчивый, энергичный человек. Но он бизнесмен (фруктовый бизнес) с очень специфическими вкусами, и старый театральный Ленинград, к примеру, не приемлет его реорганизации Михайловского театра. Старый театральный Ленинград может ошибаться, но ведь культура Петербурга – это не только театры, это сложный комплекс, и решать здесь проблемы характерными для нашего бизнеса приёмами нельзя.

И вдруг, как в старинных пьесах, входит неожиданное лицо и происходят перемены. Советником губернатора назначается народный артист Рудольф Фурманов, руководитель процветающего театра «Русская антреприза имени Андрея Миронова», человек, выросший как раз из старого театрального Ленинграда. Квалифицированный специалист, антрепренёр с полувековым стажем! Чудеса в решете. Первым делом Фурманов отказался от денежного вознаграждения и заявил, что будет советником исключительно на общественных началах.

И вот уже вроде как речи нет про Кехмана и «сами зарабатывайте»… И Василий Кичеджи принимает в Смольном Олега Басилашвили. И тот рассказывает о трудном положении в Доме ветеранов сцены, вступаясь за стариков, которых выселяют на время реконструкции… И губернатор с вице-губернатором обращают внимание на безобразную церемонию вручения театральной премии «Золотой софит», называя её постыдной для Петербурга…

О, неужели!

Всего-то несколько раз власти поговорили с ответственным, вменяемым человеком, знающим дело. И уже вместо загадочных начальственных «танцев на облаке» – нормальные реакции, контакт с действительностью. Может быть, теперь в «культурной столице» (участнице общей деградации) появятся достойное телевидение, достойные СМИ, возродится «Ленфильм», сгинет мелочная, позорная театральная коррупция?

Посмотрим, насколько будет плодоносить контакт новых властей Петербурга с реальностью. Иначе, чтоб не допустить развала культуры, нам придётся клонировать товарища Фурцеву – срочно.

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