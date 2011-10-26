Первая главная роль

Бабушка Кирилла АНДРЕЕВА пела в хоре Пятницкого, а дедушка танцевал в ансамбле Игоря Моисеева. Брутальный, физически крепкий солист популярнейшей группы «Иванушки International» в юности много и серьёзно занимался спортом, но гены, как говорится, взяли своё. Сейчас 40-летний артист не только выступает в «Иванушках», но и записал свой первый сольный альбом, а также снимается в главной роли в фильме казахского режиссёра Эркена Ялгашева «Пруха».

- Кирилл, это ваша первая роль в кино?

– Главная – да. Раньше я снимался в эпизодах в фильмах «1-й скорый» и «День выборов», но это можно не считать… Съёмки «Прухи» проходят в Астане, Москве, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, так что сейчас я почти всё время в разъездах. Жанр картины – приключения, или экшен. Я играю такого напористого человека, который любой ценой хочет пробиться к славе, жаждет признания и успеха. Его часто бьют, но он становится от этого только крепче.

– Скажите, а в жизни вы часто решали какие-либо вопросы с помощью физической силы?

– По молодости, когда кикбоксингом занимался. А так редко. Например, когда приходилось за девушек заступиться. Я же всегда понимал, что хамов нужно не только наказывать, но и воспитывать.

Вообще-то я человек дисциплинированный. Ей, то есть дисциплине, меня в армии научили. Впрочем, и до службы понимал, что это такое. Занимался лыжами, плаванием, волейболом. В армии освоил воинскую специальность, был командиром КШМ – командно-штабной машины. На всю жизнь запомнил свои первые учения под городом Горьким – сейчас это Нижний Новгород. Мы с напарником таскали стокилограммовые снаряды – то есть по полтиннику на брата. Тяжело! Я тогда так надорвался, что до сих пор приходится периодически показываться врачам. Недавно целых три месяца лечил спину массажем и делал процедуры для профилактики позвоночных грыж. Вот так, спустя двадцать с лишним лет вылезают армейские травмы… Но у меня фантастический доктор, Сергей Анатольевич Болтунов. Он мне, между прочим, здорово помог, когда я участвовал в проекте «Цирк со звёздами» на Первом канале. Тогда я сломал правую руку и был вынужден покинуть шоу. Дело было на одной из репетиций иллюзионного номера: я опирался на большой куб с откидывающимися стенками, но одна из стенок была плохо закреплена, и я грохнулся и сломал лучевую кость. Сергей Анатольевич за два месяца мою руку собрал! Теперь вот со спиной гениально помог.

– Как вы воспитываете своего сына Кирилла – кнутом или пряником?

– Делаю замечания, не более того. Кирилл – парень сообразительный, я вообще не думаю, что нужно как-то своих детей впрямую учить жизни. Естественно, направить ребёнка в нужное русло нужно. Но не наклонять. Без всяких там «как я сказал, так и будет». Ребёнку нужна свобода. А то вырастет замкнутым, и вас же возненавидит. И конечно, я против любого рукоприкладства. Всё прекрасно объясняется словами. Когда родители бьют детей – это страшнейшая травма для них.

Кирилл у нас очень загружен. Учится хорошо. Баскетболом занимается в Школе олимпийского резерва – шесть тренировок в неделю! Даже в субботу и воскресенье мы утром ездим с ним на тренировки. Утро наше начинается рано, как бы мы оба ни уставали.

– Выше папы уже, наверное?

– Пока ещё нет. У него рост 1,57, а у меня 1,88. Но ему ещё расти и расти!

– Я знаю, на апрельском юбилее у вас были в гостях несколько сотен человек. Скажите, а настоящих друзей у вас тоже много?

– Настоящих друзей не может быть много. Покажите мне того, кто скажет: «У меня сто друзей». Дружу я с разными людьми, и не обязательно из шоу-бизнеса. Например, хорошо знаком с генералом Владимиром Шамановым. И когда он попал в страшную автокатастрофу, я очень переживал, звонил его дочери Светлане и сыну Юрию, интересовался здоровьем их отца.

Я вообще с большим уважением отношусь к военным, к ветеранам войны. Мой дед Михаил Ханин воевал в пехоте, прошёл всю Великую Отечественную, до Берлина дошёл. Домой вернулся без единого ранения. Потому что был очень силён духом. Много рассказывал и про холод, и про голод, про то, как вши заедали...

– Вы много гастролируете. Где больше всего понравилось выступать?

– В Китае. Во-первых, нас прекрасно принимали. А во-вторых, меня просто поразила страна. Больше всего впечатлила Великая Китайская стена. Когда гуляли по ней, был сильный ветер. Мы продрогли, но уходить не спешили. Говорят, китайцы кроме извести и прочих строительных материалов использовали рисовую кашу... А ещё я привёз домой целый мешок замечательного белого чая, его там называют эликсиром бессмертия.

Я раньше часто говорил: «Не делай человеку того, чего не желаешь себе». Оказалось, что я цитировал великого китайского философа Конфуция. Теперь я с ещё большим рвением следую его великому постулату.