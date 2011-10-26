Законченная пьеса для механического пианино

23–24 октября в «Президент-отеле» Москвы (где проживали приезжие делегаты) прошёл очередной съезд Союза театральных деятелей России.

Многие театры игнорировали съезд СТД (Малый театр, МХТ обоих наименований и другие), известные лица попадались редко, молодёжи почти не было. Если и существовали какие-то мятежники, желавшие взобраться на трибуну съезда и выкрикнуть заветное «Трон Англии захвачен самозванкой!!» (это из Шиллера), то они были, видимо, блокированы ещё на подступах к «Президент-отелю». А вернее всего, время мятежей уже прошло или ещё не пришло.

А.А. Калягину, председательствующему в Союзе уже три срока, не было никакой реальной альтернативы. В список даже пришлось «pro forma» вставлять его заместителя Г. Смирнова. Чтоб не попрать демократию.

Мне, закалённой на кинематографических съездах с 90-х годов, картина благостного спокойствия театральных деятелей показалась странной и тревожной. Если русские мужчины не бьются за власть, пусть фиктивную и крошечную, они не здоровы. И действительно, жизненный тонус делегатов (средний возраст – 59 лет) был явно ослаблен. Какой театр эти усталые бедолаги могут делать? На какой энергии?

На съезде я отыскала одного пытливого делегата, который был крайне удивлён, что в докладе ревизионной комиссии не прозвучало обязательных цифр. А именно: из чего состоит бюджет СТД и как он был потрачен в истекшие годы. Бюджет этот, как видно, не так уж плох, раз взошли даже на «Президент-отель» (чайник чая в холле – 250 рублей). Однако другие делегаты, когда я спрашивала, не волнует ли их отсутствие указанных цифр, как бы даже не соображали, о чём я толкую.

После этого удивляемся, что мир нас не понимает и несколько опасается. А как ему нас понять, когда в мире принято: самое маленькое добровольное общество, ну вот хотя бы по улучшению жизни жуков-плавунцов, собравшись после перерыва, обязательно и первым делом послушает, на что ушли пожертвования и как улучшены условия жизни жуков-плавунцов. Тут же речь ведётся о тысячах людей...

Я, кстати, не думаю, что таковое молчание свидетельствует о хищениях или злоупотреблениях – просто течение съезда заранее отформатировали под усталое восприятие. Ясно же, что «СТД – гарант выживания культуры», как выразился выступавший с необыкновенной тоской в глазах артист Евгений Стеблов. А у гарантов в России всегда всё «ок», особенно с цифрами. И нечего людей грузить.

На съезде опять всплыл мучительный вопрос о судьбе Дома ветеранов сцены в Петербурге. На его реконструкцию выделено 2,4 млрд. рублей, но для её проведения надо на время работ ветеранов куда-то переселить. Для этого предусмотрено размещение стариков в Доме творчества СТД в Комарово (50 км от города). Выступавший на съезде Олег Басилашвили попросил А. Калягина лично отнестись к проблеме внимательно – многим ветеранам противопоказан климат Комарово (там сосны, а это неполезно гипертоникам). И нельзя ли всё-таки не дёргать глубоко пожилых людей, но оставить их в Доме, ремонтируя корпуса поэтапно? Пусть это затянет процесс, но ведь сбережёт жизни?

Басилашвили поступил очень грамотно, не взывая к абстрактным идеям справедливости, но обращаясь к одному конкретному человеку. Ничего по закону, всё от людей – вот наш главный русский закон. Умеешь ладить с людьми – будешь жить и даже процветать. Не умеешь – ну, жди торжества справедливости...

Творческие проблемы на съезде особо не обсуждались. Главная головная боль театральных деятелей – «94-й ФЗ», закон, по которому, начиная со 100 тыс. рублей театр обязан объявлять тендер на закупки. Все молят, чтоб повысить эту дикую цифру хотя бы до 400 тыс., чтобы не переводить тонны бумаги и месяцы времени зря. А уж какой продукт они будут производить – с тендерами ли, без тендеров ли, вопрос не из этой оперы. Реальная жизнь русской сцены – это таинственный остров. И вопрос режиссёра М. Бычкова – остались ли какие-то люди в России, способные анализировать спектакли и почему возобновлённый журнал «Театр» пишет о чём угодно, только не о реальной театральной жизни, повис в воздухе.

Прозвучал на съезде у одного провинциального делегата и крылатый афоризм – он верно указал, что провинция живёт иначе, нежели Москва и Петербург. И для культуры там есть только «одна маленькая щёлка – это жена губернатора». Говори сто лет, точнее не скажешь, но острословец даже не понял, что он сказал...

Секретариат СТД выбирали монолитным списком, и в нём на 27 человек оказалось только два человека женского рода. Даже при советской власти была твёрдая квота на женское представительство в руководящих органах (кажется, 35%). Есть она и в цивилизованных странах. А у нас – чистые джунгли. Где в перспективе добыча – там мужики, где ни денег, ни славы, ни любви – туда женщины пожалуйста. Ничего себе новую жизнь мы отстроили, типа «закон – тайга, медведь – прокурор»!

Напоминаю, Всероссийское театральное общество организовала женщина, актриса императорской сцены Мария Савина. Правда, тогда речь шла о благотворительности, и только о ней. Сейчас Союз театральных деятелей исполняет функции буфера-щита между ослабевшими театральными деятелями и бульдозером государства, нацеленного на снос культурных лавочек, не приносящих дохода.

Наверное, в такой ситуации выставлять женщин в качестве живого щита немилосердно. Пусть уж «Сан Саныч» Калягин со товарищи продолжает «неоконченную пьесу для механического пианино» (так назывался фильм Михалкова, где актёр сыграл свою лучшую роль).

Правда, сегодня эта «пьеса», кажется, уже закончилась.