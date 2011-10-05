Всего лишь игра, не более того

Двенадцать лет назад никому не известный тридцатилетний артист покинул стены Воронежского театра и уехал завоёвывать столицу. И не прогадал. Сегодня Сергей АСТАХОВ – один из самых востребованных актёров, успел сняться в 70 фильмах и приобрести имидж секс-символа отечественного кино. Одна из последних работ Астахова – роль немецкого агента Олафа в сериале «Контригра».

- Сергей, вы играли таких исторических персонажей, как Сергей Королёв, Михаил Тухачевский… И вдруг нацист. За что вас так?

– За талант. (Смеётся.) Когда предложили роль, первое, что я спросил: «А пытать будут?» А потом вспомнил нашего замечательного актёра Леонида Броневого, сыгравшего группенфюрера СС Генриха Мюллера. Главное – не кого сыграть, а как сыграть.

– Но зрители обычно любят положительных героев.

– Мне повезло. За плохим персонажем у меня следует хороший, а за хорошим – какой-нибудь отъявленный негодяй. Главное, с этим не переборщить. Стараюсь убедительно играть как плохих, так и хороших героев.

– Что сказали родители по поводу вашей роли в фильме «Контригра»?

– Сказали: «Ну ты и подлец!» Я понял, что родители не хотят видеть меня в образе нациста.

– Говорят, перед съёмкой вы постоянно что-то выкрикивали на немецком. И со стороны это смотрелось довольно странно. Чего вы добивались?

– Когда Мел Гибсон ходил по парку около своего дома и разговаривал с бобром, люди сказали, что у него не все дома. Оказалось, Мел просто пытался понять, как он будет общаться с куклой во время съёмок фильма «Бобёр». Я тоже пытался залезть в шкуру человека, которого не очень понимал. Нужно было форсировать события. Времени делать это дома перед зеркалом у меня не было. Вспомнив детство и наши игры в войну, когда мы с ребятами кричали первое, что придёт в голову: «Ахтунг! Шнель! Швайн!», я пытался настроиться на роль.

– Эту роль вы назвали очень сложной…

– Мой дед во время фашистской блокады возил по Ладоге хлеб в промёрзший Ленинград. Он мне об этом часто рассказывал. С 7 лет ненавидел фашизм. Играть нациста было сложно, потому что чем больше я углублялся в материал, тем отчётливее понимал, что пытаюсь как-то оправдать героя. А оправдания этому нет. Приходилось себя успокаивать: «Это всего лишь игра, не более того».

– После окончания театрального училища вы пять лет отработали в Воронежском театре, а потом всё бросили и уехали в Москву. Что вас не устраивало в Воронеже?

– Есть определённые профессии, которые могут комфортно существовать лишь в некоторых городах. Так, русские актёры – в Москве, а западные – в Голливуде. С моей стороны это был неосознанный поступок, просто я как-то проснулся и понял, что если сейчас, в 30 лет, чего-то не поменяю, то не поменяю никогда.

– На чём основывалась ваша уверенность, что всё получится?

– У меня не было никакой уверенности. Просто решил поехать и пожить другой жизнью, получить яркие эмоции, чему-то поучиться в профессии... Я и понятия не имел, сколько артисты зарабатывают в Москве. Был уверен, что ровно столько, сколько и в Воронеже.

– Сегодня вы актёр дорогой?

– Не дешевый.

– Как-то вы сказали, что если раньше в джинсах вы забывали 500 рублей, то потом – 500 долларов. Как сейчас?

– Сейчас я ничего не забываю, потому что деньги любят счёт. Раньше я был рассеянным, а теперь стал расточительным. Как говорится, аппетит приходит во время еды.

– За 12 лет у вас около 70 киноролей. Такой трудоголизм – это внутренняя потребность или материальная необходимость?

– И то и другое. Я жаден до работы, потому что в отличие от других московских актёров я до 30 лет не имел работы в кино. Мне хочется не только их догнать, но и перегнать.

– От каких ролей вы чаще всего отказываетесь?

– Мне нужно много заплатить, чтобы я согласился сыграть очередного любовника главной героини. Я так часто их играл, что они мне поднадоели. Сценарии в этом плане, к сожалению, все однотипные.

– Про вас говорят, что вы человек настроения…

– Просто не люблю непрофессионализм на съёмочной площадке. Могу эмоционально сделать замечание, если, к примеру, не готов костюм. Почему человек позволяет себе не выполнять свою работу, находясь со мной в одной упряжке?! Ликбезом в нашей стране пусть другие занимаются. Мне заниматься этим некогда.

– Ваша дочка Маша очень похожа на вас. Вы строгий папа?

– Я очень выгодный папа. Выполняю любой каприз дочки. Так редко её вижу, что компенсирую свою любовь всяческим согласием, чего бы ни попросила.

– Маша уже снялась в 10 фильмах. Она серьёзно решила стать актрисой?

– Не думаю. Надеюсь, что к окончанию школы она передумает. Сейчас ей хочется быть похожей на папу. Но, если Маша решит остаться в актёрской профессии и я увижу, что она для этого что-то делает, отговаривать не стану.