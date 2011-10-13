14 декабря Пол Маккартни даст единственный концерт в России

14 декабря легендарный Пол Маккартни даст единственный концерт в России! Он выступит со своей группой (Paul “Wix” Wickens, Brian Ray, Rusty Andersen and Abe Laboriel Jr.) в рамках нового мирового тура «On The Run».

Планируемые гастроли Пола Маккартни станут логическим продолжением триумфальных концертов в Москве и Санкт-Петербурге в 2003 и 2004 гг. Первый, единственный и долгожданный приезд в 2003 году собрал на Красной площади десятки тысяч поклонников не только со всей России, но и со всего мира.

Этот концерт стал знаковым и беспрецедентным событием. Во время гастролей в Москве Маккартни посетил Кремль и встретился с Владимиром Путиным. Президент поздравил музыканта с присвоением звания почетного профессора Петербургской консерватории и добавил: «Вас здесь (в России) очень любят, в свое время вы и Beatles были очень популярны у нас. Ваша музыка была как глоток свободы».

Сегодня каждый человек в любом уголке земного шара знает сэра Пола. Живая часть главной легенды ХХ столетия – The Beatles, самый успешный музыкант всех времен, пятикратный лауреат премии Грэмми, кавалер ордена Британской империи, обладатель миллиардного состояния, сэр Джеймс Пол Маккартни (Sir James Paul McCartney) сегодня, пожалуй, главный «раритет» на мировой рок-сцене. 60 его дисков имеют статус «золотых» общий тираж синглов превысил 100 миллионов, а песня всех времен «Yesterday» удерживает первое место в мире по числу записанных её кавер-версий (более 3700).

Пол Маккартни по праву может считаться самым успешным и востребованным музыкантом в России. Его достижения, неугасающая популярность, миллионы проданных пластинок ставят его на пьедестал мирового музыкального олимпа, и присваивают ему статус культовой и легендарной фигуры на все времена.

Концерт Пола Маккартни в Москве обещает стать уникальным и беспрецедентным. Масштабность шоу подтверждают количество обслуживающего персонала, аппаратуры, сверхмощный и сверхсовременный свет, звук и декорации. Тем, кто успеет вовремя купить билеты на шоу великого музыканта, оно, несомненно, запомнится на всю жизнь!

Концерт 14 декабря пройдет в рамках мирового тура, который стартовал с двух грандиозных концертов в Нью-Йорке и продолжился шестью большими выступлениями в Северной Америке и Канаде. Восторженная реакция публики и прекрасные отзывы критиков лишний раз подтвердили его звание «Лучшего Живого Исполнителя».

Европейская часть турне состоит всего из 11 выступлений. Первый концерт пройдет в Абу-даби, затем Маккартни даст концерты в Болонье и Милане, выступит в Париже, затем после шоу в Кельне навестит родину (лондонский концерт пройдет на арене "О2", где в 2009 году выступление Пола Маккартни имело колоссальный успех) и прежде, чем финишировать с рождественским концертом в родном Ливерпуле, сыграет в Стокгольме, Хельсинки и Москве.

В одном из интервью Сэр Пол сказал: «Выступать вживую – один из самых захватывающих элементов моей работы! Я с нетерпением жду следующей череды концертов, когда я смогу выйти на сцены, на которых никогда прежде не выступал. Тур продолжится беспрецедентным концертом в ОАЭ, после чего проедет по Европе и России и закончится долгожданным рождественским концертом в моем родном Ливерпуле. Не могу дождаться, когда увижу вас на вечерах безудержного рок-н-ролла и веселья».

Легендарные живые выступления Пола и его группы – это впечатления на всю жизнь, заставляющие зрителей вновь пережить самые яркие и волнующие мгновения в музыке за последние 50 лет; многие из этих песен стали «звуковой дорожкой» для нескольких поколений. Пол Маккартни сыграет около 40 песен, в число которых войдут как хиты The Beatles, так и его сольные номера разных лет.

Еженедельник «Аргументы недели» выступают информационным партнером концерта Пол Маккартни в Москве.