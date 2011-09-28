1 октября отмечает круглую дату народная, можно сказать – родная, артистка России Нина УСАТОВА.

Место, откуда родом Усатова, называется абсолютно сказочно – Алтай, Малиновое озеро. Наверное, наевшись в детстве той малины, она чудесным образом закалилась от всяких фальши и лицемерия. Стала настоящей актрисой, а не комедианткой.

Русская мать. Когда-то этот образ, пусть с явным привкусом пафосной фальши, воспевали государственные хоры и оркестры. Теперь о той, кто всегда «крайняя» в любых коллизиях истории, кто принимает на себя все «реформы», – ни гу-гу. Вот только и осталось, что Нина Усатова, которой поручена судьбою роль «матери героя». А чаще всего – мать и становится героем…

Художественное кино или так себе сериальчик – актриса всегда предельно достоверна, завораживающе искренна и будто бы проста.

«Будто бы» – потому что Нина Усатова совсем не проста. В ней таится целое море мастерства, озорства, лукавства. Не поленитесь, к примеру, глянуть фильм Месхиева «Женская собственность» – вы обнаружите там маленький комический шедевр, Нину Усатову в роли разбитной тётки, привыкшей действовать мощным нахрапом и решившей что-то там себе наварить с помощью кино (стала «продюсером»). Это без слёз (от смеха) смотреть нельзя. Или живописная халда в картине «Окно в Париж» – раз увидел, не забудешь. Кстати, о Париже. Французы время от времени обновляют голову своего национального символа – «Марианны», лепят с той актрисы или певицы, что, по их мнению, лучше всего воплощает национальный идеал.

Я предлагаю слепить наш национальный идеал – назовем её, скажем, Марья Ивановна, – именно с Нины Усатовой. Между прочим, в процессе лепки обнаружится, что её черты лица изысканны, красивы, гармоничны. А в глазах есть та самая пикантная раскосинка, которую пририсовывают себе модницы. Усатова может воплотить разнообразнейшие женские типы – но ей достаётся как будто одна и та же роль.

Последние работы актрисы в фильме Хотиненко «Поп» и в сериале «Сделано в СССР» тому подтверждение. Хлопотунья, заботница, о семье печальница, с огромной сострадательной душой. От неё словно пахнет чем-то вкусным и здоровым – уютом сбережённого дома, навечно заведённым порядком, настоящей, которая зависит только от хозяйки дома, чистотой. Кто это ещё сыграет, кроме Нины Усатовой? Да никто. Все пошли к пластическим хирургам, все хотят в 60 лет играть 30-летних, надувают толстые губы и смотрят пустыми глазами. Правда, есть ещё Светлана Крючкова. И Лидия Федосеева-Шукшина. Ну, вот, собственно, и всё.

Для зрителя Усатова – как малиновое варенье, ел бы и ел. Даже когда она выходит в немудрёных постановках какой-нибудь антрепризы, народ блаженствует: такая горячая и светлая волна бьёт со сцены. Да, такое даётся природой. Но ведь даётся изначально многим. Однако только избранные могут природный талант и обаяние сохранить, развить, поставить на службу Отечеству.

Нина Николаевна! Сто лет жизни, сто миллионов денег, будьте всегда.