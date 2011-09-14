17 сентября «МИР НОВОСТЕЙ» и «МАСТ-БАНК»

Дорогие друзья! Откладывайте все дела, берите с собой родных и близких и приходите в субботу, 17 сентября, в парк «Сокольники» на праздник «Мир новостей». Поверьте, скучать никому не придется! Вход в парк – свободный.

С 12.00 для сильных и смелых будут работать бесплатные аттракционы. Взрослые и дети смогут хорошо повеселиться и отдохнуть, получить в подарок приятные сувениры. А самых маленьких гостей праздника ждут веселые клоуны и любимые персонажи мультфильмов, забавные игры и подарки.

В праздничной программе – увлекательный концерт легендарных звезд эстрады.

Кроме того, каждый гость праздника становится участником розыгрыша «счастливых билетов», который проводит традиционный партнер – ОАО КБ «МАСТ-Банк». Удачливых победителей ждет много ценных призов.

Если вы хотите встретиться с журналистами ИД «Мир новостей», поделиться своим мнением о материалах, подсказать интересную тему для публикации, вас будут ждать коллективы «Мира новостей», «Мира садовода», «Мира собак», «Мира сканвордов» – каждый у своего стенда.

А еще журналисты наших изданий приготовили для вас различные конкурсы: «Мир сканвордов» для любителей «пораскинуть мозгами» проводит чемпионат по разгадыванию сканвордов на призы от «МАСТ-Банка» и брейн-ринг «Самый умный». На стендах детских изданий маленьких умников и умниц ждет много игр и веселых конкурсов.

«Мир садовода» объявляет конкурс среди дачников. Несите на праздник удивительные плоды, выращенные своими руками! Профессиональное жюри оценит смешные и причудливые формы овощей и фруктов, редкие цветы, а также дачные поделки из природных материалов.