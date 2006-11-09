«Вкусный» милиционер

- Став известным писателем, вы одновременно сделали карьеру в милиции?

- В 1994 году я стал начальником отделения по расследованию убийств Кировского района. Это не очень высокая должность, которая меня устраивала. А в 1998-м я уволился из органов на семь лет, пока мы с Олегом Дудинцевым писали сценарии для «Убойной силы». Сейчас, когда съемки закончились, я восстановился.

- Кстати, а почему вы вернулись в милицию? За новыми сюжетами?

- Нет, сюжеты здесь ни при чем. Скучно стало сидеть дома в четырех стенах, я привык быть в коллективе. И второй банальный момент: чтобы заработать пенсию.

- Но писать-то вы продолжаете про милицию?

- Нет. Мои последние четыре книги не про милицию. Топтаться на одном месте надоедает как писателю, так и читателю.

- Как вам удается совмещать работу в милиции с написанием книг?

- Я не очень сильно загружен на основной работе, в Школе милиции, так что у меня достаточно свободного времени, чтобы все совмещать. Я преподаватель - методист учебного отдела. Это далеко от практики, но мне там достаточно комфортно.

- Вам бы не хотелось вернуться на оперативную работу?

- Нет. Дело в том, что, мне кажется, в милиции так же, как и в спорте: есть определенный спортивный возраст. Самый оптимальный срок - десять лет: с 25 по 35, а потом наступает усталость, и бегать становится уже тяжелее.

- Как вы считаете, повлияли ли ваши книги и сериалы, снятые по ним, на реальных людей в погонах?

- Люди меняются не от прочитанных ими книг, а от социальных условий. Я думаю, что мировоззрение сотрудников милиции изменилось в худшую сторону, потому что их зар­плата существенно понизилась.

- Итак, вы теперь сменили жанр. Если не секрет, на какой?

- А вот, к примеру, в ноябре выйдет книга «Каникулы строгого режима». Я написал ее в соавторстве с Федором Крестовым, человеком, который двенадцать лет отсидел в тюрьме. Там два героя в силу обстоятельств вынуждены бежать из мест лишения свободы, и чтобы их не поймали, прячутся в пионерском лагере под видом вожатых. Жизнь в зоне, кстати, несмотря на иронический жанр, описана достаточно правдиво.

- Откуда у вас любовь к киви?

- Я равнодушен к киви. А мой псевдоним придумал мой друг по фамилии Малинин. Хорошо еще, что я не стал Помидоровым!



