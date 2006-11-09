Сухоруков мечтает об «Оскаре»

- Итак, Виктор Ивано­вич, к юбилею-то чем удивлять будете?

- Юбилей-то у человека один, 50 лет, до него - дни рождения, после него - даты. Вот у меня - дата, я ее называю «мои гуси». Потому что двойки - это лебеди, а пятерки - гуси, как в одном мультфильме.

А удивлять мне есть чем: в ноябре выходит картина Павла Лунгина «Остров». У меня там революционный образ! После дикого, бритоголового Сухорукова, к которому все привыкли, - вдруг монах, святой отец Филарет. Представляете, я себя угомонил, сумел сыграть роль шепотом.

Другое приятное совпадение: я буду отмечать свою дату в родном кинотеатре «Аврора» в Питере, и в этот же день Наталья Бондарчук представляет в городе фильм «Пушкин. Последние дни», где я играю полковника Галахова. Это добрая, мудрая роль - мой полковник расследует причины дуэли и смерти Пушкина.

Еще хорошая новость: приступаю к озвучанию грандиозной роли в картине Виталия Мельникова «Агитбригада: «Бей врага!». Война, Сибирь, и по реке плывет лодка, на которой обитает маленькая бригада чудаков. Там будут сплошные актерские открытия! Мельников написал сценарий по воспоминаниям собственного детства. А я играю контуженного солдата Никанора, руководителя бригады. Плывет лодка по реке, как по всей стране, и это как прощание с той, советской, страной и с теми людьми. Когда я играл, у меня в душе точно все время марш «Прощание славянки» звучал!

- А как дела в театре?

- Играю два спектакля в «Театральном товариществе» Олега Меньшикова - «Сны Родиона Раскольникова» и сейчас «Игроков» восстановили, поедем в Германию и Бельгию на гастроли. Но, конечно, мне мало! Я хитрый и жадный, я хочу быть везде, все мои мышцы и ребра просятся наружу!

- Вы фантазируете во время работы или больше наблюдаете за реальными людьми?

- С молодости повелось - присяду на скамейку и гляжу, гляжу, на стариков и старух, на пьяных, на инвалидов. Разгадываю их... Люблю затихнуть где-нибудь в поезде, замолкнуть и смотреть на людей, на их взгляды, манеры, дурные привычки... потому что человека надо ловить на взрыве, на трещинке какой-нибудь, на всплеске - взбрыке, на изломе поведения. А когда он сидит паинькой, что о нем поймешь?

О, человек - это серьезно. Этим летом я оказался в Волгоградской области, в одном монастыре. Что, думаете, там покой, тишина? Там свои страсти, там такие нервы, такая ярость!

- Для миллионов зрителей вы не только замечательный артист, но и мифическая фигура, «брат брата» Данилы - Сергея Бодрова из картины «Брат». Вы его вспоминаете?

- Я его всегда вспоминаю. Вот тревога у меня, фото наше совместное одна журналистка взяла и не отдает... Ко мне так относятся люди, будто я и вправду Сереже брат. Говорят - да вы же как родные. Пусть так. Пусть зарождается и клубится эта легенда.

Мне жаль, что я с ним не попрощался толком. Обиделся, что он не взял меня в свой фильм, и, помню, в кинотеатре «Пушкин», обиженно так прошел мимо. И эта жалость теперь никуда не может деться, так и осталась со мной, в какой-то вечности.

- У вас, помнится, раньше было дивное увлечение - вышивка. Вышиваете по-прежнему?

- Да нет, какое там. Жил я в Питере - водку жрал и гладью вышивал, а теперь живу в Москве, и не до вышивки, и не до выпивки. Ни на что времени нет. Сестре на 40-летие задумал вышить картину - там у меня и церковь златоглавая должна была быть, и дождь из цветов, и жар-птицы, и лебеди, и облака... Сестре уже 45 скоро, картины нет как нет.

- Зато в столице деньги водятся!

- Не бедствую. Не миллионер, конечно, но сравнительно хорошо живу. Эх, будь я богат, открыл бы свой театр, играл бы в нем.

Знаете, я в этом году много где был, занесло меня и в Лос-Анджелес. Походил я по бульвару, сапожками русскими потоптал аллею славы, а потом завернул в сувенирный магазин и купил себе... отменного «Оскара». Больше, чем в натуральную величину. Парнишки тамошние написали на нем, что я лучший актер, и повез я его, голубчика, домой. Поставил я его на свою полочку, где уже у меня золотые мои овечки, листочки, кораблики и прочие призы и кубки - есть у меня теперь и свой собственный «Оскар»!

- Напророчите, наворожите, Виктор Иванович, точно говорю...



