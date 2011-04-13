Стинг вернется в Москву…
№ 14(255) от 14.04.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Марина ПЕТРОВА ]
Несмотря на слухи об отмене концерта в Москве, легендарный Стинг все же порадует нашу публику своим выступлением.
Шоу «Symphonicity» в рамках его расширенного европейского тура, как и планировалось ранее, все-таки состоится в «Олимпийском» в июне.
Напомним, ранее артист уже выступал с этой программой в России. Но, видимо, соскучился и решил вернуться. На концерте прозвучат как главные хиты группы «Police», так и хиты, написанные Стингом в период его сольной карьеры: «Every Little Thing She Does Is Magic», «Roxanne» и др.
Менеджмент артиста призывает поклонников больше не поддаваться на провокации и верить официальным источникам и сайту самого Стинга.
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