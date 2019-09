Стинг вернется в Москву…

Несмотря на слухи об отмене концерта в Москве, легендарный Стинг все же порадует нашу публику своим выступлением.

Шоу «Symphonicity» в рамках его расширенного европейского тура, как и планировалось ранее, все-таки состоится в «Олимпийском» в июне.

Напомним, ранее артист уже выступал с этой программой в России. Но, видимо, соскучился и решил вернуться. На концерте прозвучат как главные хиты группы «Police», так и хиты, написанные Стингом в период его сольной карьеры: «Every Little Thing She Does Is Magic», «Roxanne» и др.

Менеджмент артиста призывает поклонников больше не поддаваться на провокации и верить официальным источникам и сайту самого Стинга.