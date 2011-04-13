Золотая маска – 2011: это агония?

15 апреля состоится церемония награждения премией «Золотая маска». Вот уже много лет на эту премию номинируют одни и те же театры, одних и тех же режиссеров. И как не надоест!

Не берусь судить раздел «музыкальные театры». Возможно, каждый год оперному режиссеру Юрию Александрову интересно соревноваться с Дмитрием Черняковым, Александром Петровым и Дмитрием Бертманом, с вкраплением неожиданностей вроде Василия Бархатова. Оперных режиссеров у нас ровно семь, их больше не становится, и нельзя ли всем им отлить в золоте памятные знаки с надписью «Молодец!!», вручить и упразднить наконец все эти досадные номинирования и премирования?!

Но вот раздел «драматические театры» внушает надежду, что «Золотая маска» присуждается в последний раз. Что это наконец агония. Что театральная «мафия» потеряла рассудок и пошла на самоуничтожение.

Судите сами: в списке номинантов «спектаклей большой формы» – ТРИ спектакля Александринского театра Санкт-Петербурга. «Дядя Ваня», «Гамлет» и «Изотов». По мнению «экспертов», видимо, Александринский театр достиг вершин возможного в драматическом искусстве. Каждый год он выдает наивысшие достижения, но на следующий год превосходит сам себя! Театр уже буквально изнемогает, поднимаясь по лестнице совершенства. На площади Островского, где высится здание Росси, по ночам горят костры, где греются желающие попасть в этот театр, чей фасад можно устилать «золотыми масками»…

Однако никакие костры не горят. Администраторов театра никто не атакует с просьбой о контрамарках, актеров театра не рвут на части агенты по кастингам, зритель с холодной вежливостью смотрит спектакли Александринки и редко когда возвращается во второй раз. Никакого зрительского успеха нет и в помине. Нет и пристрастия просвещенной публики – интеллигенция Петербурга игнорирует Александринку и за конформизм (богатым театрам с властями надо дружить), и за то, что ледяные и унылые спектакли театра не имеют никакого отношения ни к жизни, ни к искусству.

Есть загадочное раздувание этого театра силами театроведов. Я бы назвала их «фокиноидами» – по имени худрука театра Валерия Фокина. Фокиноиды исключительно преданы своему вождю, и это даже трогательно, но почему мании отдельных людей так щедро финансируются?

«Золотая маска» взяла на себя функцию, которая ей принадлежать не должна. Каждый год в Москву на «фестиваль «Золотой маски» привозят спектакли провинциальных театров, и это само по себе хорошо и прекрасно. Но привозить лучшие спектакли провинции в столицу надо постоянно, это должно стать культурной политикой государства! Государства, а не театральной мафии «фокиноидов».

А при нынешнем положении дел все провинциальные театры прогибаются перед «маской», чтобы показаться в столице. И тем самым укрепляют авторитет, которого нет в помине.

Список московских театров, спектакли которых оказываются в числе номинантов «большой формы», сократился до трех‑четырех! Это МХТ Чехова, МТюз и театр Вахтангова. (А вообще-то лукавство все эти «большие формы» и «малые формы», есть искусство театра, и более ничего.) О питерских театрах умолчу – вкус питерских экспертов «маски» еще более экстравагантен. В результате – в числе номинантов нет ни одного действительно талантливого и сильного спектакля прошлого сезона.

Ни одного. Даже «Записных книжек» С. Женовача в Студии Театрального искусства. Или «Тени города» в театре на Литейном (Петербург) – спектаклей, на которые реально не попасть, на которых люди ликуют, смеются и плачут, смотрят по два-три раза!

Надеюсь, что в этом году мы наблюдаем агонию «Золотой маски».

Это уже, извините, неприлично.

Пора театральным деятелям перестать пожимать плечами и твердо выразить свое отношение к происходящему театру абсурда.