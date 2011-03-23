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И совесть потеряли, и режиссера

№ 11(252) от 24.03.2011 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

И совесть потеряли, и режиссера

В театре имени Маяковского – печальные события. Его художественный руководитель, народный артист РФ Сергей Арцибашев покидает свой пост. Он уходит, облитый помоями, униженный клеветой и оскорблениями. Бессмысленный актерский бунт, затеянный в театре, привел к тому, что труппа Маяковки потеряла разом все – и совесть, и режиссера.

Они, наверное, думали травить его долго и с наслаждением – а он взял и ушел. В понедельник, 21 марта, свез письмо в Департамент культуры – и все. Такой вот тиран и деспот.

Объяснил свое решение просто и понятно: «У меня маленькие дети и одно сердце».

Молодец.

В театре ничего не сделаешь без любви, а если труппа вдруг заболела ненавистью, надо уходить. Арцибашеву есть куда возвращаться – он ведь создал некогда свой авторский «Театр на Покровке», где его по-прежнему любят и знают ему цену.

А это цена немалая. Дар рождать из себя целый театр – это дар редкий. Больше половины руководителей московских театров его лишены. А театру имени Маяковского девять лет назад повезло – они уговорили, умолили Арцибашева прийти к ним, оставшимся после смерти Гончарова в глубоком кризисе. Те же самые и уговорили, которые теперь проклинают…

Ураганная болезнь ненависти овладела труппой театра имени Маяковского как-то вдруг. Во всяком случае, история с письмами протеста против Арцибашева уложилась в пару месяцев.

При этом надо заметить, претензии группы актеров (инициаторы – И. Костолевский, Е. Симонова, М. Филиппов) к Арцибашеву носят характер коллективных галлюцинаций.

Так, например, они утверждают, что он не объявил им планов на сезон, они не знают, что будет происходить в театре.

Однако же планы на сезон были объявлены, и осенью в филиале состоялся выпуск спектакля «Не все коту масленица» в постановке известного режиссера Леонида Хейфица. Начались репетиции «Месяца в деревне» с Е. Симоновой в главной роли. В конце января сам Арцибашев собирался приступить к репетициям по Достоевскому («Село Степанчиково…») – и ждал актера Михаила Филиппова, который отпросился сыграть премьеру в театре «Эрмитаж».

Учтите эту деталь: тиран и деспот Арцибашев спокойно отпускает своего актера в другой театр, ждет, когда тот освободится. А этот актер, освободившись, начинает сочинять письмо, что режиссер развалил театр и ничего не говорит о своих творческих планах!

Да, Арцибашев взял на себя огромную ношу: большая и малая сцены плюс филиал театра Маяковского, вдобавок «Театр на Покровке». Четыре сцены! Конечно, тут неминуемы упущения, огрехи. Возможно, у режиссера тяжелый характер (хотя характер М. Филиппова, мне кажется, потяжелее будет). Но надо уметь разделять главное и второстепенное – это же важный признак интеллекта!

Сергей Арцибашев – талантливый человек, преданный театру, который думает и заботится о своем деле ежечасно. Это – главное.

Корят его плохим состоянием зала и закулисья – старые стулья, трещины в стенах и тому подобное. Но ведь театр поставлен на плановую реконструкцию, а кто ж будет выделять деньги на текущий ремонт, если уже запланировано поменять все? Актеры сами могли бы, между прочим, прийти в свой родной театр и поработать для него, что-то починить, подлатать, как это делают их коллеги во многих странах мира. Правда, в этих странах нет званий «народных артистов». Там некому читать нотации провинившемуся худруку с барственной важностью…

Когда бунтари направили режиссеру (а также начальству) свое письмо, предлагающее ему покинуть театр, оказалось, что он болен, от стресса болезнь стала опасно прогрессировать, и Арцибашев лег в онкологический центр на Каширке. Это никого не остановило. Наоборот: народные артисты стали писать еще больше и доходчивее. Даже обратились на один театральный сайт, вздумавший защищать Арцибашева, с просьбой не собирать подписи в его поддержку.

И заплясало от счастья людоедское племя по имени «московские деятели театра»! Ура-ура! Можно сожрать человека! Ведь, как написал Шварц в пьесе «Тень», «человека легче всего съесть, когда он в отпуске или болен». В Союзе театральных деятелей на церемонии вручения премии «Гвоздь сезона» нынешний любимец бесстыдных критиков режиссер К. Богомолов и никакой актер В. Епишев изволили публично издеваться над Арцибашевым. Под «бу-га-га» всего зала!

Бывают сложные случаи – а это случай простой.

Арцибашева убивают. На наших глазах.

Все, что написано в письмах против Арцибашева, – несправедливо. Этот талантливый и ответственный человек не заслужил такого отношения. За 9 лет своего правления он сделал удивительно много.

Я часто бывала в театре Маяковского как зритель и могу свидетельствовать, что в художественном отношении это был крепкий «актерский» театр с внятным репертуаром. Это выводило из себя нынешнюю театральную мафию – которая, видимо, и позаботилась о сегодняшней катастрофе.

Главная задача нынешней мафии – оттеснить профессионалов, для того чтобы торжествовали покорные ей дилетанты. Или шифровщики пустоты, лучше всего с иностранными фамилиями. Таким образом, мы сделаемся совсем-совсем Европой. Все будут в черном ходить по сцене и играть полное отвращение друг к другу и к жизни. Это абсолютно устроит критиков, которые именно этими чувствами и преисполнены!

А Сергей Арцибашев с его уральским упрямством торчал как кость в горле поперек этих процессов. Он хотел сделать нормальный зрительский театр, «бульварный театр», где можно глубоко впечатлиться русской классикой, а можно развлечься на старой бродвейской пьесе. Но критики, еще с совка убежденные, что развлекаться в театре неприлично, корили его каким-нибудь прелестным «Разводом по-женски», где отчаянно сверкает абсолютным комедийным даром Ольга Прокофьева…

Арцибашев постоянно заботился о своих актерах. Игорь Костолевский, нынешний противник режиссера, в его руках просто-таки заблистал как драматический артист. Арцибашев открыл талант Даниила Спиваковского. Не переставал думать о своеобразии Михаила Филиппова. Подыскивал роли для Немоляевой, Лазарева, Кашинцева, Охлупина. В «Трех сестрах» в роли Наташи отличилась Зоя Кайдановская – дочь теперешней врагини режиссера Евгении Симоновой.

И это при том, что Арцибашев – прекрасный актер, посильнее тех, с кем возился, отыскивая в них искры дарования. Лучше бы он сам играл побольше. Ведь в отличие от многих актеров Арцибашев – умница и понимает, что играет. Он живет в большом мире, где есть Бог, Россия, природа, любовь, судьба и прочие крупные вещицы.

А многих актеров подводит узость кругозора, лень, нелюбопытство и склочность. Они часто вообще не знают, что происходит в театре. Свои крошечные проблемы они считают огромными!

Интересно, актеры Маяковки, свергнувшие талантливого и трудолюбивого человека, думают такой ценой обрести счастье?

Господа актеры, поверьте, впереди у вас – только катастрофа и более ничего. Вы хлебнули крови, как акулы, и вы уже не остановитесь.

Как говорится, дальше – тишина.

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