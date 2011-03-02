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Тяжело, но потрясающе интересно

№ 8(249) от 03.03.2011 [«Аргументы Недели », подготовил Александр ГАВРИЛОВ ]

Тяжело, но потрясающе интересно

Известная актриса Марина ДЮЖЕВА начала сниматься под своей девичьей фамилией Кукушкина (Дюжев – фамилия ее первого мужа, с которым она познакомилась во время учебы в ГИТИСе). Именно Марина Кукушкина значится в титрах одного из первых фильмов актрисы «Горожане», где ее партнерами были легендарные Николай Крючков и Борис Чирков. Далее последовал каскад великолепных работ в таких картинах, как «Мимино», «По семейным обстоятельствам», «Трактир на Пятницкой», «Покровские ворота», «Фронт за линией фронта» и многих других.

- Марина Михайловна, осенью вы справили свой красивый юбилей. С каким настроением?

– Знаете, у меня сейчас замечательный возраст – мне 55. Мне не надо никому нравиться, не надо никому ничего доказывать, а надо заниматься тем, что доставляет удовольствие. Театр для меня грусть со слезами – очень тяжело, но потрясающе интересно. Это именно то, что нужно для дамы моего возраста, которая понимает, что нельзя размениваться и тратить драгоценное время на ерунду, на что-то несущественное. Кстати, на сцену я вышла почти 30 лет спустя после окончания театрального института. Я ведь сразу начала сниматься в кино.

– Кстати, а в каких картинах вы снялись за последнее время?

– Недавно вышли сразу два фильма с моим участием: «Белое платье» и «Кровь не вода». Но, знаете, мне стало не интересно сниматься, особенно в эпизодических ролях. Съемки в кино – это когда 12 часов сидишь, практически ничего не делая. Время от времени тебя зовут в кадр. А в театре, в спектакле ты работаешь концентрированно и потом не можешь кому-то сказать, если что не так: «Вот тут меня вырезали, тут не так смонтировали». Как сам сыграл, так и сыграл.

– В кино вы много играли в комедиях. В театре только недавно сыграли в «чистой» комедии – спектакле «Чокнутые» по пьесе Александра Коровкина…

– Знаете, спектакль очень хороший! И вовсе не потому, что я в нем играю. Я бы назвала его очень жизненной и нужной комедией, в которой говорится о каждом из нас. Я этот спектакль не репетировала с самого начала, а вводилась позже. Мне дали кассету с записью «Чокнутых». Я смотрела ее в машине, в пробке смеялась, просто умирала, а потом и всю дорогу плакала. Хорошо, когда люди могут от души поплакать и посмеяться.

– В этом спектакле ваши партнеры – Оксана Железняк и Татьяна Кравченко. Как вам работалось со столь разноплановыми актрисами?

– Это просто подарок судьбы. И Татьяна, и Оксана просто замечательные актрисы и в обычной жизни душевные, теплые. У нас очень хорошие отношения. Никакой зависти, косых взглядов, мы просто очень любим друг друга.

– Марина Михайловна, как ваше здоровье? Говорят, были большие проблемы с легкими…

– Переболела тремя воспалениями легких, причем третье воспаление было чрезвычайно тяжелое. Я заболела так называемой болезнью легионеров, она бывает со смертельным исходом, – это когда от кондиционеров заражаются. У меня первый съемочный день в сериале «Дружная семейка» начался с температуры 40,5. Снималась две недели без единого выходного. Когда все заметили, как я дышу, мне дали два выходных. Теперь, чтобы разговаривать, мне надо постоянно набирать воздух. В общем, легкие у меня очень плохие.

– Вас не расстраивает, что вы не народная артистка и даже не заслуженная?

– От этого я совсем не страдаю. Званий нет и у Елены Сафоновой, например, и у многих достойных актрис. Главное, что я востребована, любима зрителями, счастлива в семейной жизни. Мой сын учится в Англии на экономиста. Я стала бабушкой, причем я бабушка правнука Леонида Дербенева, известного советского поэта-песенника, автора многих шлягеров.

– Вы снимались и общались со многими выдающимися актерами: Крючковым, Евстигнеевым, Тихоновым, Матвеевым и другими. За мемуары садиться не собираетесь?

– Если я когда-нибудь что-нибудь напишу, то это будет детектив. У меня вообще нет тяги к воспоминаниям, я все забываю. Дневников никогда не вела. После 8-го класса собиралась поступать в литературную школу, вообще связать свою жизнь с литературой. Я хорошо пишу, чувствую слово. Но мемуары писать совершенно не о чем. Мне кажется, моя жизнь серая, скучная и неинтересная. Поэтому я ее разбавляю постоянными визитами в Египет. Вот была в Египте в декабре, когда приплыли акулы в Шарм-эль-Шейх. И была в январе, когда началась революция. То есть езжу туда чаще, чем на дачу.

– Вы ведь еще и стихи пишете!

– Точнее, писала раньше. Стихи, мне кажется, удел молодых людей, когда чувства обострены. Но, кстати говоря, я очень хороший редактор. И если моему мужу надо что-то отредактировать, он обращается именно ко мне.  

– Ваш муж Юрий Гейко не только известный журналист, но и автомобилист-испытатель. Вы разделяете его увлечение машинами?

– У меня тоже есть машина, но автомобильным фанатом я не являюсь. Обожаю метро и общественный транспорт. Поверьте, там люди друг друга не рассматривают, занимаются своими делами: читают, думают, разговаривают с друзьями. Да и я не настолько звездная, чтобы как-то прятаться от людей, маскироваться.

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