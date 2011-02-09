Хорошее имя, приличная репутация

На большие гастроли в Москву приезжает театр «Русская антреприза имени Андрея Миронова» (Санкт-Петербург). С 11 по 20 февраля на сцене Драматического театра имени Станиславского (Тверская, 23) театр покажет одиннадцать разных спектаклей – и это еще далеко не весь его репертуар!

Начнем с того, что Андрей Миронов тут очень даже при чем – руководитель «Русской антрепризы» Рудольф Фурманов при советской власти лет сорок проработал театральным администратором и возил всех «первачей» на концерты. Часто он и сам подыгрывал обожаемым гениальным актерам – Смоктуновскому и Ульянову, Симонову и Яковлеву, Миронову и Леонову, – так что постепенно заразился если не гениальностью, то болезненной, патологической любовью к традиционному русскому психологическому театру и его великолепным актерам.

«Русская антреприза» начала образовываться более 20 лет назад, и мать Андрея Миронова грозная Мария Владимировна отнеслась к нему благосклонно.

Театр обосновался на площади Льва Толстого, и вся его небольшая жилплощадь увешана фотографиями актеров прошлого и настоящего. Те, что ушли, явно помогают тем, кто остался. Театральная общественность Петербурга сначала поглядывала на «Русскую антрепризу» иронически – дескать, что там неугомонный Рудик, заполошный администратор, городской сумасшедший, может предпринять! А потом с удивлением вынуждена была признать: театр получился, вырос, состоялся.

Это оригинальная структура – театр не государственный, хотя государство ему отчасти помогает. Актеры все – из разных питерских театров, наняты по контракту, на определенные спектакли, поэтому не обречены друг на друга, как в постоянной труппе. У Фурманова – «хороший глаз» на актеров, поэтому в «Русской антрепризе» заняты выдающиеся артисты, блистательные индивидуальности всех поколений. Скажем, в спектакле «Рыцарь Серафимы» (это «Бег» М. Булгакова) – сильная мужская команда: Сергей Дьячков (генерал Хлудов), Сергей Барковский (генерал Чарнота), Владимир Матвеев (Парамон Корзухин). Знаменитая сцена игры в карты идет буквально под вопли зрительного зала. Поразительны Сергей Русскин и Аркадий Коваль в «Господах Г…» по роману Щедрина. А в печальной драме Л. Андреева «Дни нашей жизни» отличились актрисы – Полина Толстун (Оль-Оль) и Ирина Мазуркевич (мамаша). Что касается, например, «Плодов просвещения» Льва Толстого, то там прекрасно играют все, и нравоучительная пьеса Толстого превращается в чудесную, легкую и умную комедию.

Такой репертуар без режиссера не осилишь, и у Фурманова они есть, целых двое: Влад Фурман (это его сын) и Юрий Цуркану. Ученики Товстоногова, эти режиссеры углубленно и тщательно работают с актерами. Правда, Влад Фурман в последнее время больше трудится для телевидения (он режиссер сериалов «Бандитский Петербург», «Террористка Иванова», «Семейный дом»), но такова магистраль времени, что ж поделаешь.

Ведь и страстно преданный театру Рудольф Фурманов тоже захаживает на телеэкран, играя всякую преступную нечисть. На улицах к нему подходят исключительно с восклицаниями: «О! Филарет! Филарет!» Так запомнился людям инфернальный персонаж Фурманова из сериала «Агент национальной безопасности».

Надо заметить, и в своем театре Рудольф Давыдович играет очень странных персонажей: гипнотизеров, экстрасенсов, колдунов. Правда, они, как бедный гипнотезер-неудачник Николай Николаевич из пьесы Сигарева «Детектор лжи», все больше люди душевные, хоть и странные. А проще говоря, у народного артиста Фурманова – отменное комедийное дарование, и даже этот его Филарет – дико смешной персонаж.

Но смешной на сцене, в жизни он внушает уважение. Человек каждый день насмерть бьется за свое дело, он поднял такую махину – негосударственный театр с огромным репертуаром, включающим сложнейшие русские классические пьесы. Гоголь, Щедрин, Островский, Толстой, Булгаков – не каждый академический театр такое осилит. «Русская антреприза имени Андрея Миронова» – театр вдумчивого «собирательства», сохранения, сбережения того, что осталось от классического русского театрального наследства.

Но театр не академически-мертвый, а теплокровный, бодрый и живой.