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Живут без женщин

Отечественный кинематограф достиг огромных успехов по части упразднения женских ролей

№ 3(244) от 27.01.2011 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Живут без женщин

Поскольку все наши премии подражают «Оскару», номинацию «Лучшая женская роль» (главная и второго плана) каждый год нужно чем-то заполнять. Задача, как сказал бы Ленин, «архисложная», тем более что мы из каких-то достатков держим сразу две кинопремии – «Нику» и «Золотого орла». Значит, надо выкапывать откуда-то эти самые «женские роли». По два комплекта за год!

А откуда их выкопаешь, если отечественные режиссеры интересуются только мужчинами? Я имею в виду – в художественном плане. Наш кинематограф, тоскливый и грубый, пропахший кровью и перегаром, поклоняется силе и не увлечен женским взглядом на мир, да и женщинами в принципе. Кроме того, учтите: в прошлом году отмечали 65-летие Победы – это тоже хороший повод упразднить женские роли.

В «Кандагаре» и «Брестской крепости» женщинам делать нечего. В балабановском «Кочегаре» женщины есть, но недолго – дочь кочегара быстро сжигают. «Как я провел этим летом» – фильм на двоих мужчин. В «Овсянках» всю картину муж везет хоронить тело жены (лишь иногда она, еще живая, предстает в его воспоминаниях)… Даже признанный мастер работы с актрисами Никита Михалков что-то утратил интерес к теме в последние годы, сняв чисто мужской фильм «12». Да и в «Утомленных солнцем – 2» героиня в исполнении В. Толстогановой участвует лишь эпизодически. (Правда, там играет Надя Михалкова, но это трудно счесть актерской работой.) Тенденция налицо!

Нет женщин. Нет женских тем – любви, семьи, быта, воспитания детей. Жизни, собственно говоря, нет!

Исключения в прошлом году два: Оксана Фандера выразительно сыграла в плохом фильме «Про любоff» и Алексей Учитель снял женский дуэт Аньорки Штрехель и Юлии Пересильд в ленте «Край». Учитель – известный женолюб, у него в картинах, бывало, до пяти женщин скапливалось, если вспомнить картину «Дневник его жены». Женщины из «Края» и получили в этом году «Золотого орла»: Штрехель – за главную роль, Пересильд – за роль второго плана.

Ничего плохого не могу сказать об этих актерских работах – нормальные, достойные работы. Рядовые. Ничего выдающегося нет. Пересильд – мягкая, женственная актриса с прекрасной фигурой, но неоригинальным, «без изюминки», лицом. Индивидуальности не чувствуется, в памяти не остается. Да и немецкая актриса никаких особых чудес нам не предъявила. Премию им дали потому, что давать было некому. Такое случается сплошь и рядом, особенно на «орле». Помню, как приз за «лучшую роль» получила Анна Михалкова, сыгравшая в беспомощной картине «Связь» на общем обаянии, без всяких открытий, слабо даже для себя.

А вот не надо давать премии, если их некому давать! Надо честно признать глубокий кризис женских ролей и их исполнения в кинематографе и объявить со сцены: приз не присуждается, потому что его некому и не за что присуждать.

В чем же дело? Может, женщины исчезли из нашей жизни? Да нет, вроде бы их присутствие не только по-прежнему ощутимо, но даже и нарастает – в добавление к вечным, появились новые интересные женские типы. Актрис нет? О, боги мои, актрис целое море, и каких прекрасных актрис, всех поколений. Разве не обрадовались бы зрители появлению на экране Дорониной и Фрейндлих, Чуриковой и Муравьевой, Шарко и Быстрицкой? Обеим Васильевым – Екатерине и Татьяне? Марине Неёловой? Есть немало прекрасных актрис молодых и среднего поколения: Галина Тюнина, Ирина Пегова, Чулпан Хаматова, Дина Корзун, Мария Миронова, Алена Бабенко, Оксана Акиньшина

Да и Елена Яковлева с Марией Шукшиной, вы не поверите, но способны на большее, чем реклама жутких моющих средств. А на что способна Марина Голуб, и вообразить невозможно, ежели она по семь дней ждет, когда будет посрамлена чистота ее унитаза!

Но вся эта могучая женская армия томится в запасе – и, если бы не спасительная театральная сцена, могла бы пропасть вообще.

В чем беда? Разумеется, в режиссерах, и только в них. У любого большого режиссера есть любимые герои и любимые героини. Но многие наши режиссеры не хотят быть большими. Это невыросшие дети, чье мировоззрение ущербно, а кругозор резко ограничен. Они интересуются только сами собой, и экран передает их пустоту и самодовольство.

Или просто такой сезон неудачный для женских ролей выпал? Но что-то который год подряд – все одно и то же. А потом удивляются, отчего зритель неохотно смотрит отечественное кино. Да на кого там смотреть-то? На небритых козлов, гоняющихся за деньгами или друг за другом? Очень интересно. Где красота, где мечта, где великая иллюзия? Разве возможно все это без женщин? Или давайте тогда, как в пекинской опере, – пусть все роли вообще в нашем кино играют мужчины. Будет хоть какой-то стиль. А ненужные премиальные номинации мы легко упраздним.

Главное в жизни – прекрасная ясность!

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