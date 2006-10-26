70.75… Так держать!

28 октября - 70 лет Роману Виктюку



Этот человек носит театр в кармане и достает при случае: раз - и представление началось. Его знают даже те, кто и в театре-то никогда не был. Он так узнаваем, что спародировать его ничего не стоит, а уж спектакли по режиссер­ской манере можно опознать за пару секунд по особой пластике актеров, по «оперным» интонациям, по удивительно подобранной музыке и причудливым костюмам: Made in Victuk!

Свой театр завелся у Виктюка не так давно, а до того он был известен всей театральной России как Летучий Голландец, как Вечный Жид, как Папа Карло, как человек, который из ничего может сделать потрясающее зрелище и выстругать дивных кукол из любого полена. Мечтатель и очарованный странник театра, враг пошлого и мелкого реализма, друг грезы и музыки, Роман Ви­ктюк навеки запечатлелся в благодарных сердцах сотен актеров, многие из которых - как, например, Лия

Ахеджакова, Сергей Маковец­кий, Ирина Метлицкая, Вален­тина Талызина, Ефим Шифрин, Николай Добрынин, Сергей Виноградов, Ирина Апекси­мова - сыграли у него свои лучшие роли.

В день рождения Виктюк, разумеется, будет в своем театре - там состоится премьера восстановленных «Служанок» по пьесе Жана Жене, самого популярного спектакля начала 90-х годов.

Сто лет жизни, сто миллионов денег и пять пудов любви вам, Роман Григорьевич!

26 октября - 75 лет Игорю Масленникову

Создатель «Зимней вишни», «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Ярославны, королевы Франции» и других популярных картин родился словно бы для того, чтобы по­срамить астрологов. Какой же из него Скорпион? Ясный, душевно уравновешенный, полный здравого смысла, он кажется человеком без «подполья», человеком гармоничным, счастливо и объемно проживающим удивительно здоровую во всех отношениях жизнь.

- Игорь Федорович, сколько же у вас накопилось за эти годы детей и фильмов?

- С детьми полегче, детей точно знаю, что трое. А фильмы непонятно, как считать, там же есть сериалы, но, если вести счет с первой картины 1967 года, «Личная жизнь Кузяева Валентина», за 39 лет где-то более тридцати наберется.

- Есть какая-нибудь самая любимая ваша работа?

- Очень люблю одну свою картину конца семидесятых годов, «Пиковую даму», где Алла Демидова читает «от автора», а Виктор Проскурин играет Германна. Я попытался раскрыть подлинный текст Пуш­кина, жест­кий, ироничный, предвосхищающий Гоголя и До­стоевского. Тут во мне душа моя филологическая взыграла!

- А я, как все, обожаю вашего «Холмса», особенно «Собаку Баскервилей». Это шедевр на все времена! Недавно опять ее пересматривала и заметила такую деталь: в почтовом отделении, куда заходит Ватсон, висит портрет королевы Виктории. Он в кадре секунду! А все обозначено - время, статус государственной почты. Вот это называется постановочная культура! Утолите любопыт­ство - где снимали Гримпенскую трясину и Баскервиль-холл?

- Девоншир мы снимали в Эстонии, нашли подходящие болота, куда художник картины Белла Маневич привезла огромные камни из картона - Девоншир же славится своими валунами. Баскервиль-холл - имение князя Орлова под Таллином. Знаете, в успехе «Холмса» сыграли большую роль сценаристы первых частей фильма, Юлий Дунский и Валерий Фрид. Они придумали образ Ватсона, без которого Холмс бы завял, омертвел. И благодаря такому живому, открытому, доброму, недалекому и прелестному Ватсону стал ярче блистать и Холмс Ливанова.

- Я знаю, вас нынче на драматургию А.Н. Островского тянет - сняли «Русские деньги» по комедии «Волки и овцы», в планах «Банкрот» и «Доходное место». Отчего?

- А оттого, что я старый человек, и как мой учитель Козинцев в свое время остановился на Шекспире, так я хочу остановиться на Островском. Какая там, помилуйте, «новая драма»! Читали ли наши новые драматурги Островского, знают ли они, какой человек жил на земле и что умел? Я подсчитал - в одной только Москве его пьесы идут в 18 театрах. И никуда мы от Островского не уйдем.

- Счастливый вы человек, Игорь Федорович!

- Да, наверное. Всю жизнь делал что хотел, и еще спасибо говорили.

И мы говорим: «Спасибо!»