Канны: наши «Окна» продали вместе с «Очевидцем»

В октябре в Канны съехались представители почти всех телеканалов России и СНГ, крупных и не очень, но, главное, обладающих приличным бюджетом.

Порой только здесь можно добраться до важного руководителя - например, Константина Эрнста (Первый канал). С ним легче разговаривать в Каннах, чем в Москве. К миллиардеру Александру Роднянскому (СТС) тоже можно запросто подойти и поговорить - что ни в Москве, ни в Киеве, где у него тоже парочка каналов, сделать нельзя.

Сам Дворец Фестивалей, где проходит знаменитый кан­нский кинофестиваль, похож на обычный российский Дом культуры где-нибудь в Мытищах, но сделки там совершаются на огромные суммы.

Русских или, скажем точнее, русскоязычных с каждым годом становится все больше. Днем казахи, украинцы, латыши и россияне работают на своих стендах, а вечерами продолжают общаться за коктейлем. Атмосфера царит дружественная, хотя на телевидении друзей нет, есть только временные союзники.

Представители бывшего СССР начали приезжать сюда не так давно, с середины 90-х. Как сказал Ильдар Давлетханов, коммерческий директор «Феникс фильма», первый год с «племенем младым, незнакомым» никто из иност­ранцев не общался, а стенды старались обойти стороной. На второй год начали отзываться на приветствия, а еще через год привыкли и даже начали покупать фильмы и программы.

Сейчас российские телекомпании продают свою продукцию в основном ближайшим соседям. Самым крупным покупателям является Украина - некоторые телекомпании умудряются продавать на миллионы долларов в год, в основном сериалы, шоу и концерты. Но некоторым продюсерам удается «толкать» что-то иностранным клиентам - задача тяжелая, потому что западный рынок перенасыщен. Так, Юрий Володарский, владелец «Часа суда» и однофамилец знаменитого переводчика пиратских фильмов ранней перестройки, заключил контракты на продажу «Окон с Нагиевым» и программы «Вы - очевидец». Теперь эти проекты увидят в Латинской Америке, Индонезии и США.