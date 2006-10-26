Тайна г-на Серебренникова

Кирилл Серебренни­ков и успех - две вещи нераздельные. Если бы вдруг успех отвернулся хоть на минутку от знаменитого театрального режиссера, недавно дебютировавшего и в кинематографе, он бы, наверное, тут же растаял в воздухе, как привидение, не расслышавшее крик петуха. Но такого кошмара с ним пока что не приключилось, а даже наоборот: все мощнее и мощнее Серебренников шагает по планете. Снял всего-то один фильм - а уже получил и главный приз отечественного «Кинотавра», и Гран-при Римского кинофестиваля. А приз из недр Вечного города -

это вам не сочинская дохлая розочка изготовления ювелира Ананова, это двести тысяч евро!

Cлово «Рим» убивает наповал

Да и вообще всяких призов, ценных вещей и премий у Серебренникова в изобилии. Почему-то при виде Серебренникова всякий, облеченный соответствующими полномочиями, хочет дать ему денег. В лице у него, что ли, что-то такое есть... Или фамилия у нашего режиссера для князя мира сего, в чьем ведении находятся финансы, очень притягательная... Не знаю! Какая-то тут заключена животрепещущая тайна!

Во всяком случае, недоброжелатели режиссера посрамлены. Шутка ли, Римский кинофестиваль! Хотя он проводится в первый раз и не имеет пока никакой репутации, а также регламента, само слово «Рим» убивает наповал. В Риме, в Вечном городе, признали - значит, признала сама вечность, не правда ли?

Разумеется, злые языки тут чего только не наплели. Дескать, фестиваль сделан на скорую руку, чтоб досадить старушке Венеции, жюри профессионального не было, 50 человек зрителей разного возраста, выносившие вердикт, отбирались неизвестно по каким признакам... а совсем уже отвязанные злые языки итальянского происхождения добавили, что известно, по каким... Не намекая, а прямым текстом указывая на сексуальную ориентацию председателя жюри Этторе Скола... Интересный у них там в Италии уровень ведения дискуссий - мы не будем до него опускаться! Нам важен только факт присуждения европейского приза нашему отечественному режиссеру.

Для тех, кто при словах «Европа», «европей­ский» сразу падает на колени и молится, наверное, это факт отрадный. Хорошо им живется среди мифов и фантомов. Куда лучше, чем тем, кто понимает грустную правду, - нечему там молиться. Мусорным и зат­хлым ветром давно несет и от европейского театра, и от европейского кинематографа. Где неподражаемый кинематограф Франции, Италии, Германии? Куда делся самобытнейший театр Польши, Венгрии? Руины, помойка!

Точно так же, как и у нас, ушли или уходят великие, и точно так же, как у нас, на авансцену выдвигаются ловкие модные конъюнктурщики, якобы эпатирующие публику новой правдой искусства. И точно так же, как и в отечестве, есть у больших европейских городов хорошие бюджеты на культуру, и есть кому их осваивать, бодро докладывая по начальству о совершенной необходимости прекрасных новых театральных и кинофестивалей.

Браво уродам гаже, чем ты!

Г-н Серебренников, видимо, неплохо совпадает с дегенерацией европейского театра и кинематографа. Маленький замкнутый мирок, отсутствие всяких идей, театрализованное кривляние, повышенное внимание к физиологическим отправлениям человека при полном отсутствии человеческого «верха» (разума, чувств), социальное безразличие, вульгарное шутовство - все это близко и понятно европейскому мещан­ству. Которое обожествило само себя и уже принялось от тоски и скуки само себя пожирать, как тот парень из Германии, что искал по Интернету, кто бы его убил и съел, и без труда нашел. Прекрасный сюжет для нового фильма Кирилла Серебренникова!

Видимо, для правильного восприятия картины «Изображая жертву» нужен особый контекст. Если русскоязычный россиянин забежал после работы в кино посмотреть этот фильм, то он в лучшем случае пожмет плечами. Развлечься ему не удастся (нет ни захватывающего сюжета, ни красивых женщин, ни пейзажей, ни трюков), воспарить духом и задуматься о смысле жизни тоже не получится (в картине ни мыслей о жизни, ни правды быта нет). А вот если смотреть «Изображая жертву», как смотрело жюри «Кинотавра», - после убедительного завтрака, под плеск Черного моря или, подобно анонимному жюри Римского «фестиваля», попивать винцо под сенью Вечного города, то, очевидно, наступает некий резонанс. Видимо, на сытую душу, в обстановке покоя и безделья, все происходящее в картине веселит и забавляет. Ну бесятся, корчатся и матерятся некоторое недолгое время на экране какие-то уроды - еще глупее, гаже и бессмысленнее, чем ты сам. Приятно посмотреть!

Так ли это? Или нет? В сле­дующей статье мы продолжим разгадывать «тайну Се­ребренникова»...