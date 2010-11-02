8 ноября исполняется 50 лет одному из любимцев публики – народному артисту России Олегу Меньшикову.

Мне приходилось слышать и читать, что Меньшиков всю жизнь варьирует один и тот же образ – Костика из бессмертной комедии «Покровские ворота» Козакова. И всякий раз я удивлялась глупости этого утверждения. Что же общего у прелестного, идеально-водевильного Костика с мрачным преступным студентом из фильма А. Хвана «Дюба-дюба», или демоном-истребителем из «Утомленных солнцем», или психованным наивным юнкером «Сибирского цирюльника»? Где следы Костика в страдальческой жизни Юрия Живаго («Доктор Живаго» Прошкина)? Действительно, Меньшиков не использует резких характерных красок, всегда идет «от себя» – но от себя он явно уходит далеко-далеко.

Он иной раз так далеко уходит, что достигает каких-то «других берегов», где звучит другая, а не обыкновенная земная музыка. Тогда его зритель впадает в состояние полной зачарованности и даже не понимает, где он и что с ним происходит. Такое бывает не в каждом фильме или спектакле – чудо не является по заказу – однако у тех, кто видел чудеса, уже не отнимешь их зрительского счастья.

Сейчас по телевизору часто мелькают фильмы, в которых снимался молодой Меньшиков – от времени эти картины набирают цену. Скажем, русский офицер из картины «Моонзунд» по Пикулю – блестящая работа актера, нисколько не уступающая прославленным. Меньшиков может воплощать высший тип русского человека (с умом, совестью, воспитанием) и тогда, когда он на высоте бытия, и тогда, когда он падает в пропасть предательства.

Актер умеет транслировать внутренний мир человека, рассказывать о его сложности и богатстве. Наверное, поэтому он редкий гость в современных картинах: внутренняя жизнь героев нынешнего кино, как правило, убога. Пришел, убил, съел, украл, трахнул… Для чего тут нужен Олег Меньшиков с его фантастической музыкальностью, психологическими нюансами и тонкими чарами, спрашивается? Для чего тут богатейший голос с тысячами интонаций, «очи черные» с мировой скорбью в них и повадка аристократа из неведомой страны?

Своей отстраненностью и нелюбовью к тусовкам Меньшиков многих раздражает. Мол, такой же, как все, а делает вид, что «на рубль дороже».

Он не делает вид. Он действительно на рубль дороже. И я с грустью и сочувствием наблюдаю многолетнюю борьбу Олега Меньшикова за сохранение достоинства русского актера. Он не лезет в пену дней, а ищет свою самостоятельную тропинку. И не он виноват, что на этом пути в наше время стоит знак «сужение дороги».

Он без труда мог бы стать звездой любой труппы и влегкую «делать кассу». Но уйдя в 90-х годах из рутины репертуарного театра, Меньшиков организовал собственное театральное товарищество. Сначала в его рамках возник многофигурный спектакль «Горе от ума», где Меньшиков великолепно играл Чацкого, когда было вдохновение. Но потом число участников постановок этого товарищества неумолимо сокращалось, и два года назад Меньшиков вообще сыграл в моноспектакле «1900» Барикко. И в сценическом одиночестве Меньшикова, рассказывающего историю человека, выпавшего из времени и жизни, есть нечто глубоко печальное, но и победоносное. Судьба героя спектакля сложилась грустно и нелепо, но заветный, «внутренний человек» сохранился, избежал распада и деградации.

Отзывы зрителей на этот спектакль противоречивы – видно, артист играет неровно. То с огнем, то на технике. Да какие проблемы – сходите еще раз, может, повезет попасть на «вдохновенный» спектакль. Все большие актеры, за редким исключением, играют неровно – театр дело живое, на нервах и крови…

Меньшиков – одно из доказательств того, что лучшие наши актеры не только находятся на мировом уровне, но и частенько этот уровень превышают. Он играл с Ванессой Редгрейв (спектакль «Когда она танцевала», премия Лоуренса Оливье) и с Хелен Миррен (сериал «Главный подозреваемый»). Его фото висели на Елисейских полях (когда вышла картина Режиса Варнье «Восток–Запад») и вообще по всей Европе (когда он был лицом швейцарских часов «Лонжин»). Ну, что с того? Жизнь есть сон, и на тех полях висят уже другие фото, и у тех часов уже иное лицо. А все ж таки приятно: есть у нас парни высшего сорта, прямо-таки не хуже никого.

Есть, да только мало – нам бы их поберечь, а? Не обливать руганью и презрением за малейшие слабость и неудачу. Ценить и уважать – а значит, ценить и уважать самих себя. Актеры – это витрина нации, это мы сами, только в преображенном и символическом виде.

И когда «мы» принимаем облик Олега Меньшикова – это, право, недурно.