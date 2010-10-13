Сказ про то, как Федора Бондарчука сначала любили, а потом убили

На экраны вышел фильм с претенциозным названием «Про любоff» – экранизация романа Оксаны Робски. В главных ролях – Ф. Бондарчук и О. Фандера.

«Оксана Робски» – это литературный проект, который должен был обеспечить читателю поставку романов из жизни рублевских телок на неиссякаемую тему «богатые тоже плачут». Проект этот давно лопнул, поскольку наш читатель готов бесконечно созерцать слезы богатых иноземцев, но никак не отечественных крокодилов. На покупку этой пошлятины не отыскалось даже, скажем, 50 тысяч наивных провинциалок в год. Однако прежде чем погрузиться в пески забвения, «Оксана Робски» успела привлечь внимание отечественных кинопродюсеров. Которые быстрыми шагами проходят мимо настоящей литературы и с надеждой вглядываются в макулатуру: вдруг оттуда блеснет луч, заманивающий зрителя в кино. Удивительное презрение к человеческой культуре приводит к естественному результату – то есть к горячему производству пирожков из дерьма.

В результате появилась картина «Про любоff» – плачевный опыт гламурной мелодрамы.

Скромная девушка Даша (Ольга Сутулова), недавно приехавшая в столицу и профессионально исправляющая дикцию, случайно попадает в учительницы к крупному буржую по имени Влад (Федор Бондарчук). Влад задумал пойти в политику, для чего ему надо хорошо и правильно говорить. Видимо, Влад рожден кретином – с чего он взял, что нашим политикам надо хорошо говорить, и где он нашел то место, через которое бизнес пускают в политику? Завидев импозантную фигуру в длиннополом сюртуке, сверкающую лысину, маленькие сонные глазки и жалобные детские губы, обведенные бородкой, девушка Даша сладко замирает в предчувствии любви. Это раньше для кинолюбви с первого взгляда все-таки требовались хоть какие-то основания – например, мужская неотразимость героя. Нынче стоит только посадить персонажа в «Мерседес» и снабдить пакетом, из которого выглядывает ананас, – и любовь в девичьей душе тут как тут. Даша правит речь Влада с помощью скороговорок, а тот позволяет ей разглядеть краешек богатой жизни, иногда прихватывая с собой на приемы и в церковь для богатых, то есть в супермаркет. В этом месте образованный зритель (но откуда бы он взялся у этого фильма?) может догадаться, что перед нами перепев мотивов великой пьесы Б. Шоу «Пигмалион». Там блестящий профессор Хиггинс исправляет речь уличной девчонки Элизы и вводит ее в высшее общество. Но в современной России место высшего общества заняла какая-то нефтяная плесень. Поэтому в нашем случае квалифицированный специалист, который обязан гордо нести себя (он – основа цивилизации!), превратился в жалкую забитую девицу. Даша с восторгом и обожанием смотрит на новорусский буржуазный мир, который даже в изображении режиссера О. Субботиной выглядит несмешной пародией на Голливуд 50-х годов.

Тем временем оказывается, что Влад женат, и женат на роскошной женщине по имени Лада (Оксана Фандера). Лада бесплодна, и Даша смекает куриным умишком, что у нее есть шанс отбить Влада для личного пользования. Смирная учительница превращается в хищную гадину, однако планы ее утопичны – Влад прикован к своей жене. Надо сказать, что Фандера – единственная безоговорочная удача фильма. Актриса играет что угодно, только не «Робски», она берет выше – ее образ приходит к нам словно из начала прошлого века, когда по сценам бродили такие вот загадочные красавицы с огромными глазами и больными нервами, которые ломали мужские судьбы, как прутики. Мягкая шелестящая речь, чувственные губы, умные глаза, ореол тайны и несчастья – словом, фатальная женщина эпохи модерна. Фандера смотрится в дамской гламурной мелодраме нашего времени, как если бы перламутром инкрустировали пластмассовый столик…

К такой женщине пристроить бы Домогарова или хотя бы Хабенского, раз уж нет возможности отыскать аналогов Вячеслава Тихонова или Олега Стриженова. А Ф. Бондарчук неплохо играет маленькие карикатурные роли, но как предмет женского вожделения в мелодраме он явно не на своем месте. Впрочем, видимо, в нашем кино наступил «сезон Бондарчука», как раньше был «сезон Куценко», и это, как говорил В.И. Ленин – «реальность, данная нам в ощущениях». Это надо перетерпеть – вынесли же мы Куценко в каждом втором фильме, вынесем и Бондарчука. Вынесем все!

Во второй части картины меняется оптика, и зритель видит события глазами героя Влада, а не девушки Даши. Начинается высосанный из пальца «острый сюжет», поскольку внутренний мир героев так ничтожен, а их душевные движения так банальны, что без пиф-пафа никак не обойтись. Выясняется, что все знаки внимания косноязычного буржуя к училке были притворством в нуждах пиара. Из-за пиара погибла секретарша Влада, случайно открывшая окно «Мерседеса» во время инсценировки покушения. А секретарша эта оказывается дочерью солидного папаши (с грустью и большим трудом мы узнаем в этой эпизодической роли самого Юозаса Будрайтиса). Папаша за дочку отомстит, ясное дело, но выстрел, обрывающий жизнь противного богатея с блеющим голосом, звучит уже на титрах фильма. Насладиться смертью героя нам не дали, и вкуса морали мы так и не почуяли. Куда, как говорится, «терлось мыло»?

Видимо, основная задача нашей страны – это спародировать всю наличную цивилизацию, вот и наше кино следует тем же путем – уже превращены в пародию все жанры, пришло время и для мелодрамы. И теперь, после фильма «Про любоff» мы можем с уверенностью сказать, что «новорусская» мелодрама – это такая же пустышка, как и вся «новорусская» жизнь, у которой вместо Бога – супермаркет.