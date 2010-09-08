Книги дороги как грибы

С 1 по 6 сентября с.г. в Москве проходила 23-я Московская международная книжная выставка-ярмарка.

Люблю книжки покупать – точно по грибы ходишь. Пришла с мешочком на книжную ярмарку и сразу получила заряд веселой бодрости. По эстраде расхаживал вдохновенный Эдвард Радзинский, окруженный благоговейной толпой. Про Радзинского можно сказать пушкинскими словами – «он имел одно виденье, непостижное уму». Он увидел мировую историю как сверхъестественный мелодраматический театр, где в ослепительно ярком свете расхаживали прекрасные и ужасные боги и герои.

С тех пор единственный зритель этого театра, то есть Радзинский, пытается экстатическим голосом передать свои видения. Неподражаемо. По завороженным глазам слушателей было ясно, до какой степени историческая правда их не волнует и до какой тоски им нужны проповедники и пророки.

Другой подслушанный мной автор бодрости не вызвал – то была сочинительница детективов Елена Михалкова. Она сообщила, что базового гуманитарного образования не получила и ничуть об этом не жалеет. А современной русской прозы она не читает, потому как ей становится скучно уже возле книжных полок.

«Так ли уж плохо мы живем?» – спрашивала я себя, прогуливаясь у изобильных прилавков. Книги стали лучше оформлены, не так аляповато и пестро, как раньше. Причем сильно увеличился сегмент роскошных, исключительных изданий. Книги в кожаном переплете, с золотыми обрезами; книги, воспроизводящие старинные издания, имитирующие потрепанность, с чудесными древними шрифтами – всего этого было много. Видимо, увеличилось количество потребителей, для которых чтение – дорогая причуда.

Поскольку для меня чтение – одна из основных потребностей, позвольте рассказать, что, в конце концов, я положила в «грибной» мешочек.

На стенде журнала «Вокруг света» я купила путеводитель и получила в подарок несколько экземпляров этого обновленного журнала. Нет, не возникает у меня ощущения, что я встретилась со старым другом, – новый «Вокруг света» – это все-таки очень странный гибрид. Ну не скрещивается советский научно-популярный журнал с новорусским гламуром, как слон не скрещивается с крокодилом. «Умные» статьи чередуются со всяким хламом – и видно, как вертится меж двух огней несчастный редактор.

Удивила меня книга «Старость – это невежество Бога», где автором значилась Фаина Раневская. Неужто великая старуха с того света продолжает шутить? Да нет – это всего лишь очередной жалкий бизнес, эксплуатирующий народную любовь к актрисе: нарвали афоризмов, действительно «раневских», пересыпали это пошлыми анекдотами, которые ей приписывают. В конце ни к селу ни к городу для нагнетания объема всунули несколько писем известных людей, адресованных Раневской. Как говорил профессор Преображенский: «В печку! В печку!»

С наслаждением представляю себе, как на том свете издатели этих мерзких пирожков встретятся с разъяренной Фаиной Георгиевной…

С удовольствием приобрела книгу И. Грековой «Свежо предание». И. Грекова – псевдоним выдающегося математика Елены Вентцель, автора книги о теории вероятностей – она давно покинула этот мир. В 60-е годы гремели ее повести «Дамский мастер», «На испытаниях». Но, оказывается, у И. Грековой был неопубликованный роман, ждавший своего часа десятки лет.

Но самое сильное впечатление произвела книга К. Кунц «Совесть нацистов». За несколько провокационным названием скрывается тщательное исследование чудовищных механизмов обработки национального сознания, произведенного в Германии 1933–1939 годов. Когда от признания единственной ценности – жизни народа – пришли к необходимости массового уничтожения его врагов. Подробная, неторопливая, дотошная, с фактами, цитатами и иллюстрациями, книга профессора Оксфордского университета вызывает ужас.

Видишь, как расчеловечивается целая нация под лозунгами ее же процветания и счастья, и начинаешь, честно говоря, ценить свое бестолковое настоящее. Где все ж таки никакое рыло не предписывает тебе во имя блага народа иметь те, а не иные дружеские и сексуальные контакты. И не рассматривает в лупу, сколько же у тебя было предков такой-то национальности во втором поколении – двое или трое. Да, как сказал добрый немец Томас Манн (чей сборник эссе «Аристократия духа» тоже лег в мой мешочек) – «несмотря на всяческое знание, просвещение, анализ, на все успехи науки о человеке, на земле всегда можно ждать чего угодно…». Вот уж правда так правда!