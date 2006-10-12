//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Какая наглость! …в хорошем смысле слова

№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Мария ТАЛЬВИНСКАЯ ]

Какая наглость! …в хорошем смысле слова
Фото Б. КРЕМЕРА

 - Твоя музыка к фильму «Испанский вояж Степаныча» получила премию на фестивале. Теперь вот написал мюзикл. Чувствуешь себя композитором?

 - Когда мюзикл поставят, тогда почувствую. Сейчас идут переговоры с Минском. Для Белоруссии это очень амбициозный проект. Януш Юзефо­вич, режиссер «Метро», готов работать со мной. Учитывая творческий потенциал белорусов, а там много талантливых людей, - я подумал, а почему бы и не здесь? Это может стать очень серьезным культурным событием. Если «черные силы» не сломают наши планы.

 - Ты чувствуешь, что изменился с тех пор, как стал богатым и знаменитым?

 - Во-первых, благодаря спектаклям и фильмам, куда меня начали приглашать с некоторых пор, я расту как актер. Во-вторых, во мне расцвела наг­лость, в хорошем смысле слова. Если я пришел - уже счастье. Затем я начинаю в мягкой форме требовать то, что давать не хотят.

 Но по большому счету я мало изменился. И мне всегда нравилась моя жизнь. Все, что в ней было, все не зря. Одно подготавливает другое, плохое потом оказывается хорошим и наоборот. Все в кайф.

 - Ты долгое время играл с одной «партнершей» - Стояновым. Почувствовал разницу, когда партнершами стали натуральные женщины?

 - Конечно. Поразительная разница. Одно дело, когда дер­жишь в руках Юру Стоянова, и совсем другое - Люсю Гурченко, Любу Полищук или Таню Васильеву.

 - В роли страстного любовника ты чувствуешь себя комфортно?

 - Нет, только в роли дебильного страстного любовника. Как Домогаров, я никогда не сыграю. Сыграть любовь всерьез у меня не получится. Нелепую любовь - это я могу.

 - Ты хорошо смотришься рядом с Татьяной Васильевой.

 - С Таней мы снимаемся уже два месяца, у нее маниакальная идея - давай сделаем вместе спектакль. И это мне говорит не какая-нибудь провинциальная актрисулька, а великая русская актриса. Но я сурово, по-мужски сказал: «Таня, пока я не сделаю мюзикл, ни о каких спектаклях речи быть не может».

 - А как же твои пробы у Бортко?

 - Там же не главная роль. Бортко собирается снимать «Тараса Бульбу», Тараса играет Богдан Ступка, у остальных - пробы. Я пробуюсь на роль Янкеля. Гоголь его называет жидом. Володе пробы понравились, если Москва утвердит, буду сниматься. Сценарий потрясающий, очень хочется сыграть.

 - А пока кайфуешь в других амплуа. У меня впечатление, что ты и внешне изменился.

 - Я занялся фитнесом. Теперь с удовольствием демонстрирую полуобнаженное тело. Когда в сериале «Трое сверху» снимали сцену, где я лежу в постели голый по пояс, поймал себя на мысли, что четыре года назад эту сцену играл бы в пальто и под одеялом. А теперь хожу всюду практически в маечке, мне скрывать нечего. И все равно - до своей жены не дотягиваю, она выглядит моложе, хотя ни в какие тренажерные залы не ходит. За все наши совместные тридцать два года ни разу там не была.

 - Роль Иры в твоей жизни понятна, а ее роль в твоем творчестве?

 - Она все время меня подтягивала. Когда я закончил мюзикл, стала твердить, что я написал гениальное произведение. И так мне это вбила, что и я уже не сомневаюсь. Но пока об этом знают только два человека - я и она. Остальной мир еще не в курсе, что меня несколько смущает.

 - Успеху Дениса не завидуешь (Денис Клявер - участник дуэта «Чай вдвоем». - «АН»)?

 - Как я могу ему завидовать, он же мой сын. Я за него очень боюсь, несмотря на то что они сейчас действительно крепко стоят на ногах.

 Недавно ребята в «Октябрь­ском» работали, как мне было приятно, когда с первой до последней песни зал вместе с ними орал. Я вспомнил их первый выход на эту сцену в концерте Миши Шуфутинского всего на две песни, когда Миша ушел переодеть костюм и пописать, и зал тоже пошел писать и в буфет. Это было одиннадцать лет назад. Сколько молодых начинало вместе с ними, а кто их помнит?

 И все-таки у меня постоянный страх за Дениса. Я не забыл, как нас с Ромкой, моим эстрадным партнером, постоянно вырезали из телепередач, а это всегда плохой симптом. Сын не понимает моих страхов: «Что ты нервничаешь, у нас все в таком порядке!» На что я ему отвечаю: «Ребенок, никогда так не говори, сегодня в порядке, а завтра все наоборот». Утешает то, что они два самолюбивых, по-хорошему тщеславных пацана, много работают и над собой, и над программой.

 - По непроверенным данным...

 - Я - еврей, и это проверенные данные.

 - Я не совсем об этом хотела спросить. За что на вас в суд подали?

 - Был в «Городке» сюжет о битве на Чудском озере, очень смешной, где наши ратники встречают неприятеля с голыми задницами, чтобы не утонуть. Член какой-то православной партии, видно, захотел прославиться. Подал на нас в суд за издевательство над канонизированным святым. В прокуратуре его послали, конечно. И церковь объяснила, что для светских людей Александр Невский ассоциируется с военачальником, а не со святым. Спасибо ей за поддержку. Мы с Юрой люди верующие, для нас это важно.

 Раз уж мы об этом заговорили, могу сказать: Россия - православная страна, и у людей здесь душа православная, независимо от того, крещеные они или нет...


 Вспомнил старый анекдот. Еврей приходит к раввину и говорит - у меня горе, сын крестился. Не расстраивайся, отвечает раввин, у Господа такая же история.

 - Часто приходилось держать ответ за свою национальность?

 - Последние пятнадцать лет точно нет, до этого - постоянно, но только на творческом поприще. В быту никогда мне не били ни лицо, ни морду, ни харю, к счастью. Но сейчас могут набить кому угодно. Филозов, совершенно русский человек, вышел из театра и получил по голове. В данном случае национальный вопрос не играет роли. У нас столько дебилов, которые только и мечтают дать кому-нибудь по голове, без всякого национального контекста, за мобильный телефон могут убить. Их много - вот что страшно, а процесс идет давным-давно.

 ...Я недавно был в Минске, мне он так понравился. Все истории про Белоруссию - миф в чистом виде. Это единственная территория на пространст­ве СНГ, где капитализм носит очень мягкий характер. Они там живут спокойно. Кругом порядок, гуляй до трех часов ночи, и с тобой ничего не случится. Наверное, и там могут врезать, но для этого надо долго искать желающих. Огромное количество ресторанов и все забиты. У меня было ощущение, что я приехал к себе домой. Я в политике ничего не понимаю, описываю свои визуальные ощущения.

 - А как тебе Путин?

 - Нравится. С Чечней вопрос решил. По мне, пусть бы он остался. Мне кажется, если уйдет, все рухнет.

 Я благодарен ему за то, что Питер возрождается. Когда ко мне раньше приезжали, то всегда говорили, что же у вас такой город красивый и такой забитый. А сейчас! Достаточно пройтись ночью по Невскому - потрясающе красиво! Приятно, когда ты имеешь возможность гордиться, и я горжусь.

 Недавно в Москве был в компании. Там один крупный чиновник сказал, что в Питере - потемкинские деревни. Мне вдруг стало так обидно. «Это раньше они были потемкинские, а сейчас идет реальная работа», - авторитетно ответил я. Потом еще признался, что Валентину Ивановну просто «лублу», хотя ее рядом не было, а дальше вообще разразился длинной речью в духе ура-патриотизма. Причем я был совершенно трезв, а они были совершенно пьяные, чего вдруг меня понесло?!

 - Наверное, это ты вынес из общения с Путиным.

 - Из общения с Путиным я вынес фотографию. У меня возникло нормальное желание с ним сфотографироваться, о чем я ему и сказал.

 Он: Конечно, а потом вы меня в «Городке» покажете.

 Я: Нет. В «Городке» точно не покажем.

 Он согласился, встал между мной и Юрой, и нас щелкнули моим телефончиком. Долгое время я эту фотографию носил в телефоне на титуле, типа, близкие отношения с президентом. Потом понял, что это дешевый понт, увеличил фотографию в восемь раз и повесил дома на стенку.

 - Еще несколько лет назад вы со Стояновым и слышать ничего не хотели ни о чем, кроме «Городка», а теперь у каждого столько дел помимо этого.

 - Все мы когда-нибудь прекратим существование. И передача может умереть в силу нашего возраста. Мы уже сейчас не все можем сыграть. Но пока она существует, в ней никогда не будет халтуры.

 ...Помнишь наш первый разговор, когда мы только начинали ее делать? Когда она была в полной жопе, и я тебе рассказывал, как мы хотим, чтобы она стала знаковой? Это были такие далекие мечты. Я говорил, а сам думал, что ничего у нас не получится. Теперь она может быть лучше, может быть хуже, более смешная, менее смешная, но всегда будет отличаться знаком качест­ва. В ней есть мысль, не просто базар. Когда люди, глубоко мною уважаемые, говорят, как они любят нашу передачу, это очень приятно.

 - Но тебе же не менее приятно, когда тебя хвалят, например, за книгу «Жизнь как песТня». Кстати, не хочешь замахнуться на роман?

 - Замахнуться не хочу по одной простой причине - потому что могу написать только о себе. Себя я знаю хорошо, все остальное я знаю значительно хуже. Но я давно всем пытаюсь внушить мысль, что пишу лучше, чем говорю. Хотя, когда даю интервью, имею тайную мысль: а вдруг на этот раз получится не так, как обычно?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//В мире

Пушков оценил заявление Столтенберга о воссоединении Крыма с Россией

Пушков оценил заявление Столтенберга о воссоединении Крыма с Россией

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков во вторник оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.

//В мире

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом

Глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой назвал украинские регионы, которые могут выйти из состава бывшей советской республики вслед за Крымом. По данному вопросу Липовой высказался в разговоре со СМИ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Участники и очевидцы рекордного заплыва «За чистый Байкал» рассказали о том, как это было

Участники и очевидцы рекордного заплыва «За чистый Байкал» рассказали о том, как это было

Участники преодолели эстафетой дистанцию в 45 километров и установили новый рекорд. Они стали первыми в истории спортсменами, сумевшими покорить такое расстояние на открытой воде Байкала.

//Политика

Зеленский призвал скорее возобновить встречу в "нормандском формате"

Зеленский призвал скорее возобновить встречу в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее возобновить переговоры.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

Посол США в Российской Федерации Джон Хантсман подал в отставку. Его прошение об отставке на имя президента Соединенных штатов Дональда Трампа опубликовали американские СМИ.

//Здоровье

Врачи нашли секрет долголетия в винограде

Врачи нашли секрет долголетия в винограде

Медики перечислили полезные свойства винограда. Оказалось, употребление в пищу виноградных ягод способно продлить жизнь человека.

//Авиа, ж/д транспорт

Завтра в России вырастут цены на авиабилеты заграницу

Завтра в России вырастут цены на авиабилеты заграницу

Авиабилеты из России за рубеж с завтрашнего дня вырастут в цене. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий по покупке и бронированию билетов Туту.ру.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Политика

20 лет Путина у власти

20 лет Путина у власти

5 августа случился мало кем замеченный юбилей – 20 лет нахождения Владимира Путина у власти. Именно 5 августа 1999 г. президент Борис Ельцин встретился с секретарём СБ и директором ФСБ Путиным и сообщил ему о том, что хочет назначить его премьер-министром, а затем и своим преемником.

//Новости СМИ2

//Политика

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко на родине сгущаются тучи. Он уже сбежал в Турцию, где встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил его предоставить политическое убежище. Порошенко связывают с Турцией давние отношения 

//Политика

Трамп толкает Германию к России

Трамп толкает Германию к России

Несмотря на разногласия между Москвой и Берлином, последние события позволяют надеяться на потепление отношений между нашими странами. Дело в том, что США повторяют ту же ошибку, что и в случае с Китаем, – по-хамски пытаются ограничить приток немецких товаров на свой рынок.

//Общество

Памяти Вилли Токарева

Памяти Вилли Токарева

Ушёл из жизни прекрасный артист, весёлый и добрый человек Вилли Токарев. В разгар перестройки он приехал в СССР и отработал 80 концертов на самых больших концертных площадках страны. Организовал гастроли его первый продюсер Леонард ЛЕВ. В память о Токареве  "АН" связались Леонардом.

//Общество

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

Недалеко от Якутска, на железнодорожной станции Нижний Бестях, на днях было открыто пассажирское железнодорожное сообщение до БАМа и далее по всей стране. В Якутии это стало национальным праздником. Этого события ждали.

//Экономика

Мэром будет китаец

Мэром будет китаец

Российские власти, похоже, сами не знают, что делать с пресловутой китайской угрозой. Похоже, как у многих, тут в головах глобальное раздвоение. Вроде хочется бурно дружить с набравшим впечатляющую мощь восточным соседом. С другой стороны, как бы эта дружба не обернулась тем ещё боком.

//Общество

Имя России

Имя России

Владимир Путин, назвав патриотизм единственно возможной национальной идеей, задал сложнейшие задачи бойцам идеологического фронта. Ведь чтобы гордиться целой страной, нужно постоянно держать в кадре плеяду выдающихся соотечественников, чьи достижения в мире общепризнанны.

//Новости партнеров

//Общество

Эпитафия договору РСМД

Эпитафия договору РСМД

2 августа 2019 года после тяжёлой болезни прекратил существование советско-американский Договор 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На могилке покойного, который, несмотря на свой сложный характер, приносил в своё время немало пользы, стоит написать эпитафию.

//Культура

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Привет, дорогие читатели газеты «АН»! Я, Сергей Шолохов, рад сообщить вам, что 27-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» в разгаре, и необычная для начала августа холодная осенняя погода на границе с Финляндией стала прекрасным порталом для кинематографического камина.

//Город М

Кому нужны московские протесты?

Кому нужны московские протесты?

Случившаяся в столице серия массовых акций протеста, вызванная локальными проблемами избирательной кампании в Мосгордуму, внезапно получила федеральную «повестку» и всероссийское осмысление. Политики анализируют произошедшее, выдвигая версии

//Общество

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Мы, жители отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Трубная площадь, дом 2, являющиеся собственниками отдельных нежилых помещений в указанном здании, просим Вас помочь нам провести мероприятия по определению вида фактического использования в отношении указанного здания в порядке

//Общество

Умом Байкала не понять

Умом Байкала не понять

40 шаманов собрались на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары, охватившие пол-Сибири и северо-восток великого озера. Но пока весь мир в шоке смотрел видео апокалипсиса на Байкале (средь бела дня – полная тьма, озаряемая жутким огненным заревом), к озеру подкралась вторая волна паводков. Из-за схода селей в Байкал могут попасть 6, 5 млн тонн токсичных отходов

//Общество

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

5 августа в 5:30 утра в посёлке Листвянка Иркутской области основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской Республики Заур Закраилов начали марафонский заплыв «За чистый Байкал».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Самую полезную кашу для здоровья сердца назвали медики
2

Климатические изменения оказались полезны для горбуши
3

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
4

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом
5

Сергей Фургал не готов взять на себя ответственность за справедливые выборы

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры