Маша на машине времени

В это уже трудно поверить, но массовому производству новых русских сериалов всего-то от силы восемь лет. Прямо скажем, наделано много и наделано по-русски, по-большому. Когда затевались первые шаги, точных рецептов и специальных приемов еще не было, и в производстве сериалов использовался опыт отечественного кино. А это опыт, в основном, реалистический.

И потому команда «ментов» из первых серий «Улиц разбитых фонарей» по типажной точности и разнообразной выразительности лиц, манеры поведения и прочего до сих пор остается непревзойденной. Скорее всего, этим мы обязаны режиссеру первых серий, мастеру по подбору мужских актерских команд - Александру Рогожкину. Но и в дальнейшем «питерский реализм» давал могучие плоды, весело используя ту самую, замызганную, неказистую жизнь, что была всегда под рукой. С ее мокрым снегом, грязными подворотнями, бомжами, помойками, нищими больницами, идиотским криминалом, с ее вечным безденежьем честных людей и единственным спасением - дружбой между ними.

Проще говоря, сначала старались не врать...

«Тайны следствия» тоже на первых порах склонялись к верности реалиям (в отличие от абсолютно мертвого изначально сериала «Каменская» по романам Александры Марининой, где героиня с уложенными волосами в каждом кадре меняла кофточки!). Автор цикла романов про следователя Машу Швецову, писательница Елена Топильская - на мой вкус, лучшая в своем жанре - живо и сильно рассказала о буднях работы районной прокуратуры. О том, о чем большинство людей, по счастью, все-таки не имеет ни малейшего понятия. Следовательская работа груба, монотонна, связана с невеселыми местами вроде морга или кладбища. Здесь своя специфика, свой жаргон, своя «профессиональная деформация». Масса конкретных подробностей (вроде такой: для прокуратуры «злодей» не ругательство, а профессиональный термин, здесь так просто и говорят - «злодей был доставлен тогда-то», «на допросе злодей сказал») придают книгам Топильской несомненную ценность. Кстати, Топильская сама и стала сценаристом сериала, что избавило его от холодных корыстных рук всяких окопавшихся на этом хлебе халтурщиков.

Режиссер первых серий Илья Макаров, хоть звезд с кинематографического неба не хватает, но выучился, по крайней мере, в театральном институте работать с актерами. И вот здесь «Тайны следствия» выдали россыпь удач. И даже не красавица Маша - Анна Ковальчук - стала главной удачей, хотя она мила и хороша, не надоедает. Отменно выразительны все лица второго ряда - прежде всего чудесный Вячеслав Захаров (прокурор Виктор Иванович), один из лучших питерских актеров, совершенно недооцененный. Смешной, обаятельный, «патологически натуральный» в духе Евгений Леонова доктор Панов - Андрей Шарков. Уморительная секретарша Зоечка, типаж из типажей, родная до боли -

Юлия Яковлева. Домашний, аппетитный, аж с ямочками на щеках, опер Курочкин - Алек­сандр Но­виков и многие другие.

И вот завелась такая маленькая экранная жизнь, где добро побеждало зло - спокойно, обстоятельно, не чураясь грязи и крови, ковыряясь в дурном тяжелом быту. Красавица Маша в сереньком пальтишке устало и привычно вытаскивала лист бумаги - опять писанина около трупа, а дома муж злится и ребенок тоскует. А что делать! Никак не обойтись без Маши, потому что она умница, талант. И вот в то время как ее ровесницы обольщают миллионеров и трясут грудками на подиумах, Маша бегает по подворотням да «злодеев» опрашивает...

Однако хищные птицы «большого рейтинга», окрыленные успехом фильма, вцепились в новорожденный сериал мертвой хваткой. Дальше! Больше! И жизнь стала утекать из этих когтей, и картинка стала все более красивой, искусственной, «гламурной», а лица актеров все более кукольными, а новые введенные персонажи все более неинтересными, ненужными, а сюжет все более выморочным. И вот уже и Маша меняет наряды и моргает вечно накрашенными ресницами, и улыбается накрашенным ртом, с которого никогда не сойдет помада. О, этот вечный, пулене­пробиваемый сериальный макияж наших актрис! Хоть поднявшись со дна реки, хоть на койке в реанимации - те же глазки, те же губки от визажиста. Какая уж тут «правда жизни»!

Но этим летом РТР сделало нечто небывалое, показав «Тайны следствия» в обратном порядке. Неделю за неделей мы шли назад по реке времени и, так сказать, «разгламуривались».

Исчезали дорогие машины и мобильные телефоны. Погода портилась и приближалась к реальной. Ухудшалось качество алкоголя. Дорогие модельные наряды превращались в скромные костюмчики. Испарился, слава богу, второй Машин муж - бесцветный валь­яжный бизнесмен - и проявился настоящий, первый, бедный ревнивый придурок, пьющий с горя. Маша плакала, сердилась, у нее болели зубы, распухла щека. Все оживало как по мановению волшебной палочки! Бедная, грубая, тяжелая, но живая и бесконечно обаятельная в своем несовершенстве жизнь проступала в застывшей гламурной маске «популярного сериала»...

Почему же у нас так быстро гибнет все мало-мальски живое, с искоркой таланта? Конечно, сериалы - это, как правило, искусство второго сорта, но и второй сорт можно делать качественно, и бывает, что так и происходит. Находятся приличные сценаристы, открываются новые, одаренные актерские лица (по части открытий лидирует все-таки Петербург, а столица наша любит использовать уже нажитое). Проходит немного времени - и оказывается, что пора, как говорится, сливать воду.

Потому что беречь и приумножать хорошее мало кто умеет и хочет, а вот эксплуатировать его - тьма желающих.