//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Элегия тишины

№ 15(15) от 17.08.2006 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Элегия тишины
Фото PHOTAS
ОН НЕ повышает голос - вообще никогда. Говорит ясно, чрезвычайно складно и при этом всегда тихо. Ни одной сцены насилия, кровопролития, жестокости - ни в одной картине. Даже когда понадобилось сделать эпизод бомбардировки Токио в фильме «Солнце», Сокуров изобрел нечто невероятно сказочное по красоте: не реальные самолеты, но огромные блестящие рыбы сновали над гибнущим городом. Видимо, так преломлялась действительность в бедной голове героя картины, безумного императора Хирохито...

Тишина и пауза царят в кинематографе Сокурова, и это его кредо. «Тихие страницы» - так назывался его удивительный фильм по мотивам «Преступления и наказания» (1993). Он свято верует в силу визуальности, в силу изображения и считает агрессию, заполнившую экраны, не меньшим преступлением, чем агрессию реальную. Он вернул кинематографу древнюю культуру одинокого, отшельнического созерцания, самопознания в тишине, неспешного, несуетного вглядывания в жизнь и людей.

Однако тихий Сокуров на сегодня - самый извест­ный русский режиссер в мире. Вдобавок освоивший самые передовые технологии. Прагматичная Америка ошалела от его «Русского ковчега», снятого одним планом за один съемочный день в Эрмитаже, и фильм, не вышедший в отечественный прокат, собрал несколько миллионов американских рублей. Его ретроспективы с успехом идут в самых неожиданных странах - например, в Бразилии. Несколько раз Соку­ров участ­вовал в конкурсе Каннского кинофестиваля. Соку­ровская картина «Ка­мень» - о фантасмагорическом явлении духа А.П. Чехова в собственном музее - признана в Японии абсолютным шедевром. Для мира Сокуров представляет то самое, чего ждут от России и от чего она лихо уклоняется: кино духовного поиска.

Есть люди, которые при этих словах «духовный поиск» начинают прямо-таки корчиться от злобы. Я уж не знаю, как им, несчаст­ным, помочь - может, полечить­ся? С неколебимой, старомодной, провинциальной серьезностью Сокуров верен своей идеалистической дороге, где дух сильнее плоти.

Удивительно, что сама жизнь Сокурова - тому подтверждение. Менее здорового кинорежиссера (а профессия эта трудоемкая и энергозатратная) свет не видел. К сонму разнообразных недугов в последние годы добавилась еще и проб­лема со зрением: аккурат после картины «Молох» (один день из жизни Гитлера) на Сокурова напали в подъезде дома и нанесли удар по голове. Началось отслоение сетчатки глаза. Сокуров перенес несколько операций. Представьте сами, что такое кинорежиссер, теряющий зрение, и какая в этом человеке сила духа, если он после этого снимает «Тельца», «Русский ковчег», «Солнце»...

Сокуров - поразительный пример самодисциплины, самовоспитания, самообразования, живой укор всем расхлябанным, самодовольным, ленивым современникам, почему-то убежденным, что они «и так хороши». Я лично воспринимаю его как явление «фантома совести»: при виде Александра Николаевича мне хочется немедленно вытрясти из жизни все лишнее и начать какой-нибудь каторжный, монастырский труд в его духе.

Да, он строг и печален: первый фильм Сокурова назывался «Одинокий голос человека», и одиночество человека в обезбоженном, пережившем собст­венный конец мире, можно уверенно признать основной темой режиссера. Но в этой печали нет ничего поддельного. Как сказал Достоевский, «это ТАМ о людях так скорбят, не укоряют, а только плачут». В названии множества картин Сокурова есть слово «элегия» - «Советская элегия», «Элегия дороги», «Русская элегия»... Вам ближе словосочетание «Русский проект»? Я вас поздравляю, но позвольте тем, кто помнит, что мы с собой сделали в ХХ веке, остаться при наших занудных «реквиемах» и «элегиях». В тишине.

Творчество Сокурова давно обложили штампами, как упаковочной ватой: элитарное, заумное, некоммерческое.

Но Сокурову ли меняться или современной цивилизации потесниться, оставив место для священной тишины? Нет! Не меняться Сокурову, а потесниться цивилизации, вот что.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Мнение

США используют либеральные СМИ в России как инструмент влияния на выборы

США используют либеральные СМИ в России как инструмент влияния на выборы

Российские выборы – излюбленная тематика не только отечественных либеральных СМИ, но и западных в том числе. «Радио Свобода», «Голос Америки» и прочие антироссийские масс-медиа активно освещают только одну из сторон политической жизни в России.

//В мире

МИД: Вашингтон целенаправленно подорвал жизнеспособность ДРСМД

МИД: Вашингтон целенаправленно подорвал жизнеспособность ДРСМД

В Министерстве иностранных дел России заявили, что власти США своими целенаправленными действиями сначала подорвали жизнеспособность ДРСМД, а впоследствии создали условия для его окончательного развала.

//В мире

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепартаменте в субботу, 3 августа, рассказали о новых санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации. Ограничения были введены в рамках так называемого дела Скрипалей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Косачев объяснил, зачем США ввели новые санкции против России

Косачев объяснил, зачем США ввели новые санкции против России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в пятницу, 2 августа, объяснил, зачем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ввел санкции против России.

//В мире

В армии ДНР озвучили подробности провалившейся вылазки спецназа ВСУ под Донецком

В армии ДНР озвучили подробности провалившейся вылазки спецназа ВСУ под Донецком

В ДНР раскрыли подробности обернувшейся провалом вылазки спецназа Вооруженных сил Украины под Донецком. Соответствующую информацию озвучил Эдуард Басурин, представитель Народной милиции непризнанной республики.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Kusto Group привела в Казахстан современные ирригационные технологии и 50 млн долларов инвестиций

Kusto Group привела в Казахстан современные ирригационные технологии и 50 млн долларов инвестиций

В июле 2019 года американская компания ТНК Valmont Industries подписала договор с корпорацией Kusto Group о строительстве современного завода по производству ирригационных систем. Проект стоимостью в 50 миллионов долларов станет очередной крупной инвестицией Kusto Group в агропромышленный комплекс страны.

//Происшествия

МЧС: пожар вспыхнул в центре Москвы

МЧС: пожар вспыхнул в центре Москвы

Утром в субботу, 3 августа, стало известно о пожаре, вспыхнувшем в центре Москвы. Информацию о возгорании ранее сегодня предоставили журналистам сотрудники МЧС, которые получили новость об инциденте.

//Общество

Что нельзя и что можно делать в день Ильи пророка

Что нельзя и что можно делать в день Ильи пророка

В нынешнюю пятницу не рекомендуется пускать бездомных собак и заниматься сельским хозяйством. 2 августа для десантников профессиональный праздник. Для православных — это день Ильи пророка. У славян существовали определенные запреты, которые нужно соблюдать в этот день.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//В мире

Италия предложила России помощь в борьбе с лесными пожарами

Италия предложила России помощь в борьбе с лесными пожарами

Председатель Совмина Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении крупных природных пожаров на территории Сибири. Политик признался, что обеспокоен сообщениями о горящих в РФ лесах.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Ликвидирован сильный пожар в здании в центре Москвы

Ликвидирован сильный пожар в здании в центре Москвы

Открытое горение в бывшем производственном здании на Дубининской улице в центре Москвы ликвидировано. Ранее сегодня сообщалось, что пожар был локализован на площади 5 тысяч квадратных метров.

//Общество

Названы регионы РФ, в которых больше всего пациентов с психическими расстройствами

Названы регионы РФ, в которых больше всего пациентов с психическими расстройствами

Стало известно, какие российские регионы стали лидерами по количеству пациентов с психическими расстройствами. В прошлом году вышеуказанный диагноз был официально поставлен 59,1 тыс. человек.

//В мире

Против спикера Рады возбудили уголовное дело после конфликта с Зеленским

Против спикера Рады возбудили уголовное дело после конфликта с Зеленским

Суд в Киеве обязал инициировать уголовное делопроизводство против спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Его подозревают в препятствовании избирательному праву. Конфликт на этой почве как раз и возник между Зеленским и Парубием.

//Общество

Мутко подверг критике работу властей Иркутской области по ликвидации паводка

Мутко подверг критике работу властей Иркутской области по ликвидации паводка

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в субботу подверг критике работу муниципальных властей Иркутской области по ликвидации паводка и решению жилищных вопросов граждан, пострадавших из-за данного явления.

//Происшествия

Пожар в здании в центре Москвы локализован

Пожар в здании в центре Москвы локализован

Утром в субботу, 3 августа, стало известно, что крупный пожар в здании, расположенном в центре Москвы, удалось локализовать. Согласно последней информации, речь идет о доме старой постройки.

//Общество

В сети обсуждают снимок похорошевшей Марии Порошиной

В сети обсуждают снимок похорошевшей Марии Порошиной

Актриса, мать пятерых детей Мария Порошина поделилась с поклонниками ярким снимком. Многие подчеркнули, что на новой фотографии артистка выглядит невероятно счастливой и даже "влюбленной".

//Новости партнеров

//В мире

Скала обрушилась на пляж в Калифорнии, трое погибших

Скала обрушилась на пляж в Калифорнии, трое погибших

На популярный пляж, расположенный на юге Калифорнии, обрушилась скала. Согласно последней информации местных властей, в результате случившегося погибли три человека, а пострадали еще двое.

//Происшествия

При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы пострадал пожарный

При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы пострадал пожарный

При обрушении горящих перекрытий в пустующем промышленном здании, расположенном в центре Москвы, пострадал пожарный. Об этом утром в субботу, 3 августа, сообщил представитель экстренных служб столицы.

//В мире

СМИ: Елизавета II наняла для герцогини Маркл наставницу

СМИ: Елизавета II наняла для герцогини Маркл наставницу

В СМИ появилась информация о том, что королева Елизавета II наняла для герцогини Меган наставницу. Согласно некоторым данным, главе семьи монархов не нравится поведение супруги принца Гарри.

//В мире

Названа зарплата Владимира Зеленского на посту президента Украины

Названа зарплата Владимира Зеленского на посту президента Украины

Стало известно, какую зарплату получает действующий президент Украины Владимира Зеленский. Согласно последней информации, политику платят такую же сумму, как и его предшественнику Петру Порошенко.

//Наука

Ученые рассказали об опасности похмелья

Ученые рассказали об опасности похмелья

Ученые из Технологического университета Суинберна в Мельбурне, Австралия, провели ряд исследований и пришли к выводу, что состояние похмелья представляет серьезную опасность для здоровья человека.

//В мире

Мадуро ради мира в Венесуэле готов говорить "даже с дьяволом"

Мадуро ради мира в Венесуэле готов говорить "даже с дьяволом"

Венесуэльский лидер Николас Мадуро в минувшую пятницу, 2 августа, сделал резонансное заявление. По словам политика, он готов сесть за стол переговоров "даже с дьяволом" ради мира в своей стране.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ
2

19-летняя студентка выпала из взлетевшего самолёта
3

Убийство "преемника" Япончика попало на видео
4

"Пожары в Сибири - это ни что иное, как поджоги", считает известный журналист Андрей Караулов
5

МЧС: пожар вспыхнул в центре Москвы

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры